حملة افتراضية على "فيسبوك" تتصدى لانتشار المضامين الرقمية "التافهة"

يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “حملة فيسبوكية” ترمي إلى الكف عن مشاهدة المضامين الرقمية “التافهة”، التي باتت تستأثر باهتمام المتابعين المغاربة طيلة الأسابيع الأخيرة، سواء تعلق الأمر بأشرطة “روتيني اليومي” أو “فيديوهات” بعض الأشخاص الباحثين عن “البوز”.
ولوحظ اهتمام كبير بنمط محدد من الأشرطة المرئية المثيرة للجدل، التي تحصد ملايين المشاهدات في ظرف أيام فقط، نظرا إلى طابعها الجاذب لفئة مجتمعية محددة؛ فيما تُطرح الكثير من التساؤلات عن جدوى تلك المضامين الرقمية التي لا تحترم الآداب العامة، ولا تقدم كذلك أي استفادة معرفية ومهنية وشخصية للفرد.
لذلك، أطلق عشرات نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حملة افتراضية تحمل وسم “الجاهلية الحديثة”، وجهت انتقادات متتالية إلى “اليوتيوبرز” المغاربة الذين “يتطفلون” على ميدان “الديجيتال” دون سند مهني هادف، مبتعدين بذلك عما يسمى “صناعة المحتوى”؛ ما يساهم بشكل أو بآخر في “تمييع” النقاش العمومي.
وتحفظت الحملة سالفة الذكر بخصوص طبيعة المواضيع التي يتم مقاربتها عبر المنصات الرقمية من لدن هؤلاء، ضاربين المثال بأشرطة “روتيني اليومية” المخلّة بضوابط الاحترام، بعدما خرجت عن الهدف المعلن من بثّها، المتمثل بالأساس في تلقين المشاهدين كيفية الطبخ وغسل الأواني وتنظيف المنزل.
كما استأثرت أشرطة مرئية أخرى باهتمام نشطاء تلك الحملة الافتراضية، حيث تتعلق ببعض التراشقات بين “اليوتيوبرز”، وخوض تحديات رياضية وقتالية، بالإضافة إلى أشرطة تتضمن مشاهد “جرائم وهمية”، وأخرى تدّعي أنها تقدم النصائح للنساء بخصوص كيفية التعامل مع أزاوجهن أو أصدقائهن.
تبعا لذلك، تعالت أصوات كثيرة تنادي بإعطاء الأولوية للثقافة في مناحي الحياة العامة، نظرا إلى غياب المدرسة والأسرة عن كل تلك النقاشات السائدة بمواقع التواصل الاجتماعي؛ ما جعل المراهقين والشباب “ضحية” لهؤلاء الأشخاص الذين يستغلون “ضعف” القدرات المعرفية للمتابعين الأوفياء.
وقد تفشّت نوعية جديدة من “الفيديوهات” غير الحاملة لأي رسالة هادفة منذ أشهر، خاصة أثناء الحجر الصحي، إذ سعت إلى جلب أكبر نسب مشاهدة في ظل التزام الجميع منازلهم؛ مما يدرّ على أصحابها مبالغ مالية لا يُستهان بها دون بذل مجهود يُذكر.
من حق أي واحد ينشر لي بغا وباراكا من النقاشات التافهة،علا ماتفتحش نقاش على شراء وزارة العدل لطابلة 12 مترو ب 76 مليون في 2019 أم أن هادو تخافو تهضرو علي؟
اليوتوب هو المعيار الحقيقي للمستوى الثقافي والمعرفي للمواطن المغربي
شعب متخلف يعشق التفاهات و والمؤثرات
شعب بدون أخلاق ولا تربية سينتج جيل أكثر تفاهة واكثر سلبية
الاعتقاد بأن تريت الإدارة الأمريكية الجديده في الاعلان عن استمرار الاعتراف بمغربية الصحراء هو انها تريد مراجعة بنود الاتفاقية فيه سداجة و غباء,لان الولايات المتحده الامريكيه و الإدارة الجديدة تعرف جيدا مضمون الاتفاق التلاثي و هو سهل جدا و لا يحتاج الى مراجعة او إعادة قراءة،كل ما هنالك ان الولايات المتحده الامريكيه تريد ان يكون اعترافها خبر على ورق اي ان لا يحدث اي تغيير على مستوي الدولي و الأمم المتحدة، بدون ان تضغط على الدول الاوروبيه و المعادية للمغرب في افريقيا و اميريكا اللاتينية ،اي ان المغرب يفتح سفارة إسرائيلية دون تحقيق انجاز فعلي على الارض ( الدبلوماسية الدولية( على المغرب ان يفتطن جيدا لان اي دولة غربية ليس لها مصلحة في نهاية النزاع او في وحدة المغرب.على المغرب كذلك ان يتريت حتى تتعهد امريكا بشكل واضح لا لبس فيه بدعم كلي و صريح للمغرب لأن تطبيع العلاقات ليس بالأمر السهل على المغرب على الصعيد العربي و الاسلامي و الإفريقي و الدولي الخواض و تقوليب لا
روتيني اليومي فضحونا الله يفضحهم و ينتقم منهم ..
غير كاف ، يجب أن يتدخل المشرع المغربي إلى إخراج قوانين تجرم كل فعل شنيع من شأنه نشر المواضيع المشينة والمضللة والتي تمس بكرامة الناس.
وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل محل المؤسسات القضائية تعرض عليها وفيها النزاعات وتصدر فيها الأحكام.
قل لي ماذا تشاهد أقول لك من أنت !؟ للأسف الشديد المستوى المعرفي للمغاربة من خلال ما ينشر على وسائل التواصل لا يشرف وفي منتهى السخافة والتفاهة تشارك فيه حتى بعض القنولت الإلكترونية الأمر يستدعي تدخل الدولة العاجل وكل من له غيرة على مستقبل أبناء هذا الوطن للأسف نعيش التشمكييييير الافتراضي دون خجل
ايوا طلقو عليهم المخزن راه لحباسات مزال خاصهم يعمرو، ولا المخزن يطلقوه غير على الشرفاء و منتقدي الفساد، الويل لمن أشار ولو من بعيد لفاسد أو اختلال في الدولة، يجيبوه في لمح البصر، و التهم جاهزة: نشر أخبار كاذبة و إهانة مؤسسات الدولة ووووووو إذن في ظل المخزن اتركوا الأمور على حالها.
هدا راجع بالأساس إلى العقلية السائدة التي ترفض كل شيء يتطلب بدل أي مجهود فكري
اعتقد ان من يتابع مثل هذه الفيديوهات هو المسؤول و يكشف عن مستواه التعليمي و اللاخلاقي يجب مقاطعة كل منتوج ليس له أهمية و فائدة يستفيد منها المتتبع علينا أن نشجع المقاطع الثقافية و العلمية و حتى السياسية و كل ماهو إيجابي لتعم الفائدة
تجد المرأة كل يوم تتابع على اليوتيوب إعداد وصفات الحلويات. وعندما تحل مناسبة العيد ترسل الرجل ليقتني لها الحلوى من المخبرة. وتجد ها تتابع إعداد الوجبات الغذائية وهي لا تعرف حتى إعداد إبريق شاي..
متفق مع هدا المقال أنا بدوري استغرب مما يكتبه البعض او يرسله على الفسبوك
أصبحنا نعيش في عالم التفاهة و الرداءة في جميع أشكالها و ألوانها. لا أخلاق و لا قيم . نطلب من الله عز و جل الستر.
حبدا لو تم انشاء لجنة قانونية في إطار ما يسمح به القانون والمشرع المغربي تسهر على مراقبة محتوى المنصات الرقمية من اجل الحد من الميوعة والعبت الغير اخلاقي
نَعيبُ زَمانَنا وَالعَيبُ فينا
وَما لِزَمانِنا عَيبٌ سِوانا
وَنَهجو ذا الزَمانِ بِغَيرِ ذَنبٍ
وَلَو نَطَقَ الزَمانُ لَنا هَجانا
وَلَيسَ الذِئبُ يَأكُلُ لَحمَ ذِئبٍ
وَيَأكُلُ بَعضُنا بَعضاً عَيانا
هذا يدخل ضمن التحكم اي مصادرة حق الراي وحق التعبير. التعبير ليس له حدود او قيود او تصور معين. كل شخص له حق ابراز هويته وافكاره وتصوراته حتى ولو خالفت المجتمع مالم تاخد طبيعة العنف وفرض الراي بالقوة. مع الوقت واكتساب الثقة والتجربة سوف تتغير المضامين دون تدخل الرقابة
التعليق 1في محله. المواطنين الأحرار ينشرون مضامين لتوعية الشعب و ينددون بحقوق الشعب و يفضحون المجرمين المفسدين سارقي و مهربي المال العام ولا يستفزهم المستفزون رد على تعليق 2 بزاف عليك المغاربة تعليق 7 إذا كان المخزن يرهبك أنت ممكن أما الأحرار فسأل المخزن عنهم في الساحة .
الحل سهل: لا تفتحوا التفاهات فهي تعبر عن مستوى أناسها. وإذا ما فعلتم ذلك عن غير قصد المطلوب signaler المنتوج. بدون هذا فإننا نشجع التافهين والتافهات بتلطيخ صورتنا. أول شيء تجب مقاطعته هو الفساد الاخلاقي روتين يومي. صفحة العاهرات يجب إغلاقها.
انها ثقافة العبث لا نستفيد منها وا اسفاه المجتمع يعود الى الوراء
عندي 120 فيديو كلها وصفات صحية لا تتعدى 200 مشاهدة في حين المحتويات التافهة تحقق مشاهدات لاتعد ولاتحصى
منذ تعرف الفيس بوك في المغرب والتفاهات خلاداربوك تنتشر بمنحى تصاعدي كالتحلي بصفة شخصيات معروفة الى آخره. ولقد صممت هته المواقع لتشحين وملء معطيات شخصية وقاعدة بيانات أجهزة الاستخبارات لعدة أسباب منها التحكم في الانترنت وتسهيل عملية التعرف على هوية المستخدم.
بنادم باقي يضرب طوببس بحجرة،،،،دواوير بدون ماء او كهرباء،،،مستوى تعليم متدني،،،،اليوتوب مرآة الشعوب باختصار
حاجة وحدة دخلو لسوق راسكم كل واحد يديعا فالجمب لي كيضرو سواءا دارو روتيتي اليومي او حتى ….. واش كتصرفو عليهم حتى تكون الانتر نيت تاع باكم و منعوهم …وعلااااش كتشوفهم ادا غاتنتاقضهم اكحل الراس شعب حاضي تبركيك …مخليين مواضيع مهمة و خاشيين نيفهم فما لا يعنيهم خليو الناس يسترزقو الفقر و الحاجة اشد من انتقاضاتك ديها فجمبك لي كيضرك
السو شل ميديا معترك مفتوح لكل الا فكأر والمنتجات الفردية و الجماعية في ضل ااقانون بين الفر د و الشركة وكدا القوانين المنضمة للنشر بالبلد حقوق الإنسان وليس لفاة دون غيرها فما يراه البعض تافها قد يكون غير دلك عند الاخر فلا وصاية لاحد على الأخر. من قال غير دلك فلينافس بطرح ما يراه أصلح والبقا للإصلاح تحدده عدد اللايكات وليس المنع.
تبا لكل أب وأم أهملو تربية ابنائهم. الحيوان يعلم فراخه بالفطرة والبشر يرمي للشارع كمن يرمي كتاكيت الدجاج في البحر وعندما تجدبه الأمواج يصرخ الأثمان ..الزيادات.. الصراخ.. حقوقك هي ما تركه له والداك من تربية وأخلاق ومثابرة واجتهاد وكد واستماتة وعزيمة تغنيك أبد الدهر وتغني مجتمعك وامتك وعالمك. التفاهة في وسائل التواصل هي شوهة وحقيقة للأسف الشديد لكن الله يهدي أبناءنا وبناتنا. أبنائي اهتمو بما يفيدكم الله يحفظكم من شر غلبة العادة علئ النفس الضعيفة : تغلبو علئ انفسكم بكل ما اوتيتم من قوة