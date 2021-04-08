حملة التلقيح تقود وزير الصحة إلى جهة كلميم

قام خالد آيت الطالب، وزير الصحة، الأربعاء، بزيارة إلى مدينتي طانطان وكلميم، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19″، التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها الفعلية نهاية شهر يناير الماضي بالقصر الملكي بفاس.

وهمت الزيارة التي يقوم بها آيت الطالب طيلة يومين إلى جهة كلميم وادنون، برفقة سعيد بوجلابة، المدير الجهوي للصحة، كلا من المستشفى الإقليمي لطانطان ومركزين حضريين للتلقيح بالمدينتين سالفتي الذكر.

كما شملت الزيارة ذاتها ورش بناء المستشفى الجهوي ومشروع بناء المعهد العالي للمهن التمريضية بمدينة كلميم، على أن يتفقد يوم غد الخميس أشغال تأهيل وتوسعة المستشفى الإقليمي لأسا الزاك، وذلك في إطار تتبع الوزارة الوصية على القطاع عملية تنزيل مجموعة من المشاريع الصحية على مستوى جهة وادنون.

وينتظر أن يواصل وزير الصحة بمعية الوفد المرافق له زيارته غدا الخميس إلى إقليمي آسا الزاك وسيدي إفني، في جولة ستشمل مركزين حضريين للتلقيح وموقع إقامة المستشفى الإقليمي لسيدي إفني.