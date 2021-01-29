حملة التلقيح في جهات المملكة

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‫تعليقات الزوار

4
  • Abdullah
    الجمعة 29 يناير 2021 - 13:20

    هذه الخطوة جد مهمة لبلادنا فنتمنى ان تسير بنظام وانتظام

    3
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  • مدوخ
    الجمعة 29 يناير 2021 - 13:27

    حوار حول “التطعيم”
    “إذا تلقيت التطعيم:
    1 – هل يمكنني التوقف عن ارتداء الكمامة؟ – لا
    2 – هل سيتم إعادة فتح المطاعم؟ – لا
    3 – هل سأكون مقاومة للفيروس؟ – لا
    4 – على الأقل لن أصيب الآخرين بعد الآن؟
    – لا.
    5 – إذا قمنا بتطعيم جميع الأطفال ، فهل ستستأنف المدرسة كالمعتاد؟ – لا
    6 – إذا تلقيت التطعيم هل يمكنني إنهاء التباعد الاجتماعي؟
    – لا
    7 – إذا تلقيت التطعيم هل يمكنني التوقف عن تطهير يدي؟ – لا
    8 – إذا قمت بتلقيح نفسي وجدي ، فهل يمكننا احتضان بعضنا البعض؟ – لا
    9 – هل سيعاد فتح دور السينما والمسارح والملاعب بفضل اللقاحات؟ – لا
    10 – هل سيتمكن الملقح من التجمع؟ – لا

    * وبالتالي فإن الحقن لا يعطي مناعة.
    * لا يزيل الفيروس.
    * لا يمنع الموت.
    * لا يمنعك من الإصابة.

    12
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  • خالد
    الجمعة 29 يناير 2021 - 13:41

    نتمنا ميكونوش لوجهيات انا لواليد الله يطول ليه فعمرول فايت 75 سنة اموعطاوهش لموعد ف 1717 ?????

    1
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  • محمد
    الجمعة 29 يناير 2021 - 13:42

    كل شخص مسؤول على نفسه و صحته
    و كل هذه السينما و الإشهارات لا أتق فيها
    بالنسبة لي عدد كبير جدا من الناس اللذي أعرفهم معارضين لهذا اللقاح.
    و كل شخص يطبل من أجل اللقاح فاليستحيي، لأنه كمغربي لا يعرف ماذا يوجد بهذا اللقاح لأنه ليس هو من صنعه.

    -1
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