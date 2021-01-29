حملة التلقيح في جهات المملكة

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تعليقات الزوار4
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هذه الخطوة جد مهمة لبلادنا فنتمنى ان تسير بنظام وانتظام
حوار حول “التطعيم”
“إذا تلقيت التطعيم:
1 – هل يمكنني التوقف عن ارتداء الكمامة؟ – لا
2 – هل سيتم إعادة فتح المطاعم؟ – لا
3 – هل سأكون مقاومة للفيروس؟ – لا
4 – على الأقل لن أصيب الآخرين بعد الآن؟
– لا.
5 – إذا قمنا بتطعيم جميع الأطفال ، فهل ستستأنف المدرسة كالمعتاد؟ – لا
6 – إذا تلقيت التطعيم هل يمكنني إنهاء التباعد الاجتماعي؟
– لا
7 – إذا تلقيت التطعيم هل يمكنني التوقف عن تطهير يدي؟ – لا
8 – إذا قمت بتلقيح نفسي وجدي ، فهل يمكننا احتضان بعضنا البعض؟ – لا
9 – هل سيعاد فتح دور السينما والمسارح والملاعب بفضل اللقاحات؟ – لا
10 – هل سيتمكن الملقح من التجمع؟ – لا
* وبالتالي فإن الحقن لا يعطي مناعة.
* لا يزيل الفيروس.
* لا يمنع الموت.
* لا يمنعك من الإصابة.
نتمنا ميكونوش لوجهيات انا لواليد الله يطول ليه فعمرول فايت 75 سنة اموعطاوهش لموعد ف 1717 ?????
كل شخص مسؤول على نفسه و صحته
و كل هذه السينما و الإشهارات لا أتق فيها
بالنسبة لي عدد كبير جدا من الناس اللذي أعرفهم معارضين لهذا اللقاح.
و كل شخص يطبل من أجل اللقاح فاليستحيي، لأنه كمغربي لا يعرف ماذا يوجد بهذا اللقاح لأنه ليس هو من صنعه.