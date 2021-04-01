حملة تبرع تعزز مخزون بنك الدم بمستشفى تزنيت

تعزز مخزون بنك الدم بالمستشفى الإقليمي لتزنيت بكمية مهمة من الأكياس، بعد حملة التبرع التي نظمتها يوم الخميس جمعية أناروز للتبرع بالدم بتنسيق مع جمعية الشباب النشيط ومندوبية وزارة الصحة.

وعرفت هذه العملية التطوعية مشاركة 67 متبرعة ومتبرعا يمثلون فعاليات مدنية ومهنية ومنتخبة، تحت إشراف أطر طبية وتمريضية متخصصة.

وتأتي الحملة ذاتها، وفق المشرفين عليها، في إطار انخراط المجتمع المدني في تنظيم حملات مكثفة للتبرع بالدم، نظرا للخصاص الكبير الذي أضحت تعرفه هذه المادة الحيوية والضرورية على المستويين الإقليمي والجهوي.

وتدخل البادرة الإنسانية عينها ضمن البرنامج الوطني لجمعية الشباب النشيط بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني ومراكز تحاقن الدم بمختلف مدن المملكة، والتي ستستمر طيلة الفترة الممتدة بين فاتح أبريل الجاري والـ11 من الشهر نفسه بمدن تزنيت وأكادير ومراكش وطاطا وفكيك ووجدة ومكناس والرباط والعيون والداخلة.