حملة تحرير الملك العمومي تتواصل في أفورار

تواصل السلطة المحلية مصحوبة بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة والمجلس الجماعي، وعمال شركة نالت صفقة مشروع إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز وتهيئة المساحات الخضراء بالجماعة، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمركز أفورار بإقليم أزيلال.

وأوضح محمد كسوة، وهو فاعل جمعوي وإعلامي، في اتصال بهسبريس، أن حملة السلطات المحلية التي كانت قد انطلقت من دواري آيت إعزة وآيت عمو التابعين لجماعة أفورار، تحت إشراف قائد قيادة أفورار، تروم دعم مشروع تهيئة أحياء أفورار الذي تبلغ تكلفته حوالي أربعة ملايير من السنتيمات.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات سبق لها أن باشرت عملية تحرير مماثلة، شملت دواري آيت إعزة وآيت عمو، مشيرا إلى أن الساكنة تعاملت بشكل إيجابي وغلبت المصلحة العامة على المصالح الذاتية، مضيفا أن “ما ساهم في نجاح العملية بآيت شعيب وآيت عمو وآيت إعزة أخذ مسافة واحدة من جميع الساكنة دون تحيز أو محاباة لأحد”.

وأبرز المتحدث ذاته أن عملية تحرير الملك العمومي تروم دعم انطلاقة أشغال تعبيد وتبليط الأزقة والربط بشبكة التطهير السائل وإنجاز المناطق الخضراء بالأحياء المستهدفة من مشروع إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بأفورار، بوابة إقليم أزيلال،

ومما جاء في تصريحه أن هذه العملية “أظهرت مدى مقدار استباحة العديد من الساكنة خلال السنوات الماضية للملك العام، إذ بلغ الأمر بالبعض حد البناء بشكل عشوائي وغير منظم وسط الأزقة، ما أفرز أشكالا مشوهة بالمركز تستوجب من الجميع التصدي لها بالتحسيس والتوعية، بتعاون وشراكة مع السلطة المحلية والمجلس الجماعي لأفورار”.