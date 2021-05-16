حملة تحسيسية في الدار البيضاء تتطلع إلى "مدينة بدون أطفال التسول"

لا تخلو معظم شوارع الدار البيضاء من المتسولين، رجالا ونساء، بل حتى الأطفال، إذ باتوا يقفون في طوابير طويلة، وفي إشارات المرور، وهو ما صار يقلق راحة البيضاويين ومستعملي السيارات.
وينتظر بمختلف طرقات المدينة العشرات من هؤلاء المتسولين، خصوصا النساء اللواتي يعملن على استغلال الأطفال، ودفعهم إلى طلب دريهمات من المارة، في الوقت الذي يفترض تواجدهم بالمدارس.
وأطلقت فعاليات مدنية بالدار البيضاء حملة تحسيسية منذ أسابيع تروم دعوة الأمهات والآباء إلى عدم استغلال أطفالهم في التسول، والعمل على جعل هذه الشريحة تعود إلى مكانها الطبيعي المتمثل في المدرسة.
وعملت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة (أميج)، عبر فرعها الفداء مرس السلطان، خلال شهر رمضان، على إطلاق حملة تحسيسية تحت شعار “من أجل مدينة بدون أطفال التسول”.
وقال محمد كليوين، رئيس فرع الجمعية، إن الحملة انطلقت في شهر رمضان، بالنظر لانتشار الظاهرة خلال هذه المناسبة، خاصة في الأسواق التجارية الكبرى على غرار كراج علال ودرب عمر.
وأضاف كليوين، في تصريح لجريدة هـسبريس الالكترونية، أن الجمعية تبين لها أن هناك عصابات منظمة تقوم بإكراء الأطفال بأثمنة متفاوتة واستغلالهم في “السعاية”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن بعض الآباء والأمهات تحولوا إلى مقاولات تُكري الأطفال، الذين يتم استغلالهم بطريقة بشعة لا تبشر بالخير.
وأوضح رئيس الجمعية أن الأطفال، الذين يتم إكراؤهم لبعض النساء المتسولات، يتعرضون للعنف اللفظي وكذا الجسدي في حالة عدم امتثالهم للأشخاص الذين يكترونهم.
وكشفت الجمعية، من خلال بحث لها، أن الأطفال المتسولين يتحدرون من أسر معوزة، وأن ثمن إكرائهم يصل إلى 150 درهما في اليوم، وقد يرتفع الثمن إلى 250 و300 درهم لليوم خلال المناسبات الدينية.
وأوضحت الجمعية أن هؤلاء الأطفال يتم استغلالهم من قبل عصابات متخصصة تتكون من “أشخاص لديهم نزعات غير إنسانية مقابل إيوائهم في أوكار غير آمنة، حيث يكون الأطفال في أسوأ حال نظرا لما يلاقونه من قهر وتعذيب يدفعهم للطاعة العمياء”.
وتقترح الجمعية تطبيق الترسانة القانونية، التي تجرم التسول الاحترافي في حالة العود، خاصة بالنسبة إلى الذين يستغلون الأطفال والمعاقين والمسنين، إلى جانب العمل على تحقيق الإدماج الأسري، والإدماج المؤسساتي في مراكز الرعاية، والإدماج الاقتصادي لهم ولأسرهم.
أفضل دون تسول حتى للكبار و حراس السيارات
التسول أنواع هناك تسول لحاجة قاهرة كاين اللي ملقاش حتى خبزة و مريض مسكين لا تطبيب لا باش يشبع حتى كرشو قبل التحسيس حسوا بيهم أولا
شخصيا قررت عدم اعطاء الصدقة للمتسولين واصبحت اتحرى عن المحتاجين حقا او اعطي ماتيسر لجمعيات معروفة ومنها مايمكن التبرع له عبر البطاقة البنكية بدون تنقل ولو بمبلغ بسيط جدا
يجب علينا جميعا ان نحارب هذه الظاهرة التي تحط من قيمة مجتمعنا فلقد شاهدت مؤخرا تقريرا عربيا وضع بلادنا في الرتبة الاولى من حيث عدد المتسولين القارين بعدد مائة وخمسة وتسعين الفا وهو ضعف عدد المتسولين في مصر التي حلت ثانيا مع عدد سكان يتجاوز المغرب باضعاف
ادعوكم جميعا للاطلاع على هاذه الاحصائيات لتعلموا جميعا حجم الكارثة
مبادرة طيبة جدا ورائعة تكون قدوة لكل المدن على مدار السنة. وعلى السلطات إتخاذ المسألة بجدية واعتبارها من أولويات الامن القومي، لا كظاهرة اجتماعية فقط لأن أمثال هؤلاء الضحايا هم الذين سيتحولون إلى عصابات إجرامية، بل أكثر من ذلك، الى خلايا إرهابية تنتقم من المسؤولين والمجتمع. هذه حقيقة واضحة كالشمس…فماذا ننتظر!؟
التسول وظاهرة السترات الصفراء ظواهر مشينة تسيئ لبلدنا يجب القضاء عليهم وإلا فلا يمكن أن نتحدث عن أي تنمية أو نموذج تنموي الكثير من المواطنين فيهم يحترفون مهن لا تنفع بأي شيء
زعما غير الدار البيضاء كول المغريب كلوا فيه السعاية والشفارة والشكامة والحنزازة والمرضى كي صغير كي كبير .وانا اقول لكم ان تفلحوا في محاربة هذه الآفة الخطيرة وراكم تحلمو فيكم غير الشفوي
نحن من يشجع ضاهرة التسول
المحتاج لا يستطيع ان يمد يده للغير
لماذا المتسولين لا نعرفهم حق المعرفة اين يعيش ماذا يفعل ماذا يأكل ماذا ماذا ماذا ….
الجواب سهل ان هؤلاء الاشخاص يمتهنون هذه المهنة ويذهبون الى اماكن حيث لايعرفهم احد
الصدقة يجب ان تكون للمقربين اولا
الموضوع طويل لكن اتنمى ان تصل الفكرة
منذ 60 سنة وانا اشاهد الظاهرة تتكاثر بسبب الطمع في الجنة باقل تكلفة كما ان الله يكره التسول حتى القانون يمنعها .
بالله عليكم هل درهم سيرسلنا للجنة ؟
لمخربتها علينا لن نمتنع عن الاداء . وسنرى كيف ستقل ، كما ان حتى الافارقة تقاطروا على بلادنا ثم ينجبون اطفال !!!!
تسول أصبح الآن مهنة على دولة أن تجمعهم جميعاً ثم تعطالهم وظائفهم التي يستحقونها ذالك بعد تعليمهم؛ لتغطيات مصاريفهم على الوزارة المختصة بهذا الفئة فتح باب صندوق الزكاة للمحسنين.
هناك تسول وتسول المرشحين يتسولون الناخبين وموظفي الإدارات يتسولون الزبناء لقضاء أغراضهم المغرب بأكمله يتسول الكل مريض لأننا بعدنا كل البعد عن الدواء وهو الدين الطاهر الذي يطهر كل إنسان ماعادا ذالك صعب صعب أن نقرن التسول فقط بمتسولي الشوارع
تحية للكاريكاتيريست
ابدعت فيها ايما ابداع
ادمعت عيني الصورة اعلاه
غياب القانون ينعش التسول بالمغرب.
حل ساهل. من تسول بشارع العام غرامة 30000dh و الحبس 6 أشهر. من تسول بطفل 50000dh و الحبس سنة.
ولكن ضعف المؤسسات لا يقدرون فعل شيء. إلى كانوا رجال إحاربو التسول بالمقابر.
التسول المرخص هو حراس السيارات لي لبس شي جيلي اقول ليك انا كرديان و الطريفة هي 2 دراهم وهو خصك تخلصو ب 10 دراهم مفهمنا والو شرحو لنا راه حتى حنا مواطنين عندنا الحق في ارض بلادنا وشكرا
اسباب هده الضواهر هو الحرية الجنسية وحرية الجسد بالشوارع وجمعيات الدعارة التي تدعو إلى حرية الجسد مما ينتج لنا ابناء الزنى يعيشون بالشوارع ويتسولون فيها ولاننسى مدونة المرأة كدلك التي رفعت الطلاق بنسبة تفوق ٪ بالمائة لدى الرجال وليتى كتكوت في الخدمة حتى كجيك مقوض قضاءي برسالة الطلاق وفي الاخير ترمي أبناءها بالشوارع تم الهجرة القروية وفي الاخير انعدام الأمن وتطبيق القانون لعدم ايقاف كل واحد ولا يهز جيلي صفر ويقف عليك ارا الفلوس في الشارع