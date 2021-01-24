حملة تخفف آلام مرضى الغدة الدرقية في أزيلال

نظم المستشفى الإقليمي لأزيلال من 21 إلى 23 من الشهر الجاري (المرحلة الثالثة) حملة في جراحة الغدة الدرقية (الݣواتر) بالمستشفى الإقليمي في أزيلال، استهدفت المرضى المسجلين في لائحة الانتظار.

وأشرفت على الحملة أطر إدارية وتمريضية بالمستشفى الإقليمي لأزيلال، وأطباء اختصاصيون في طب الأذن والأنف والحنجرة، وأطباء التخدير والإنعاش. كما شارك فيها أطباء من مصلحة الأذن والأنف والحنجرة بالمستشفى الجامعي في مراكش.

وأوضح المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأزيلال، أن الحملة جرت في احترام تام للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، واستهدفت 10 أشخاص من إقليم أزيلال مسجلين في لائحة انتظار المستشفى، مشيرا إلى أن عملياتهم الجراحية تكللت كلها بالنجاح.

وتأتي هذه المبادرة، وفق المصدر ذاته، استجابة لحاجيات المرضى بالإقليم، وفي إطار تقليص مواعيد الانتظار، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وتقريب الخدمات من المواطنين، خاصة بالمناطق المتضررة من موجات البرد. كما تندرج في إطار استمرارية الحملات الطبية والجراحية التي تنظمها مندوبية وزارة الصحة في أزيلال، بتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة في بني ملال-خنيفرة.