حملة تروم توعية المواطنين بلقاح "كورونا" بالناظور

استهدفت حملة تحسيسية، طيلة الجمعة، من تنظيم جمعية الحمامة للتربية والتخييم فرع إقليم الناظور، توعية المواطنين وحثهم على تلقي جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وجاءت الحملة، المنظمة تحت شعار “يدا في يد نحاصر فيروس كورونا”، بتنسيق وشراكة مع منظمة الكشاف التجمعي والمرأة التجمعية والجمعية المغربية للإغاثة المدنية تنسيقية إقليم الناظور.

وشملت الحملة ذاتها مختلف شوارع مدينة الناظور وساحاتها العمومية، إلى جانب بعض مراكز التلقيح، حيث تم توزيع مطويات ومنشورات تضمنت نصائح وتوجيهات وإرشادات عامة.

وقال كريم بونو، رئيس الجمعية المنظمة، “إن الحملة التحسيسية تأتي انسجاما مع الحملة الوطنية للتلقيح التي أطلقها الملك محمد السادس، وتهدف أساسا إلى توعية المواطنين بضرورة الانخراط في هذه الحملة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد”.

وأضاف المتحدث أن الحملة التحسيسية تضمنت تقديم عدد من الإرشادات العامة المتعلقة بكيفية الحصول على موعد التلقيح من طرف الفئات المعنية حاليا، وكذا توضيح طبيعة بعض الأعراض الجانبية التي يمكن أن تحدث لدى بعض الفئات خلال أخذ اللقاح.