حملة تكشف عن مرض السل بسجني العرجات

تنظم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حملة للتوعية والكشف عن مرض السل في سجني العرجات 1 والعرجات 2، خلال الفترة ما بين 25 و26 مارس، ثم 8 و9 أبريل، تحت شعار “حان الوقت للقضاء على مرض السل”؛ وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السل الذي يصادف 24 مارس من كل سنة.

وستشمل هذه الحملة، وفق بلاغ للمندوبية، إجراء الفحص السريري لجميع الساكنة السجنية بالمؤسستين المذكورتين، أي ما يعادل 5358 سجينا، من بينهم 178 نساء و482 سجينا حدثا.

وأضاف البلاغ أن الحالات المشتبه فيها ستستفيد من التصوير الإشعاعي للصدر في المكان من قبل الوحدات الإشعاعية المتنقلة التابعة للمندوبية العامة، “وكذا التأكيد البكتريولوجي على مستوى مختبر الفحص المجهري لمرض السل المتواجد بالسجن المحلي العرجات 2؛ كما سيتم التكفل بعلاج الحالات المؤكدة”.

ويأتي تنظيم هذه الحملة، وفق المصدر عينه، “لإطلاق عمليات الفحص المتنقلة لسنة 2021 على مستوى جميع المؤسسات السجنية، حيث عبأت المندوبية العامة كل أطقمها الطبية لإنجاحها”، مردفا: “سيتم تنفيذ كل هذه العمليات مع التقيد الصارم بالإجراءات الاحترازية ضد كوفيد-19 المعمول بها على مستوى المؤسسات السجنية”.