حملة أمنية تنهي إجرام "القرع" بمركز آيت اعميرة

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي آيت اعميرة من وضع حد لنشاط شخص في مجال ترويج المخدرات شكّل موضوع أزيد من 20 مذكرة بحث.

وجاء توقيف المشتبه فيه، الملقب بـ”القرع”، في إطار حملة أمنية ضد مختلف الأنشطة المحظورة، استهدفت التصدي لنشاط مروجي المخدرات ومسكر ماء الحياة وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم الضالعين في قضايا جنحية وجنائية مختلفة.

وسبق للمصالح الدركية ذاتها أن حجزت كمية مهمة من الشيرا ومبالغ مالية متحصل عليها من ترويج هذا المخدر، وذلك داخل محل معد لترويج المخدرات وممارسة القمار في دوار “العرب” بآيت اعميرة، وتوقيف مسيره لعلاقته المباشرة بالمحجوزات.

وفي سياق الخطة الأمنية الرامية إلى التصدي الاستباقي لمختلف مظاهر الجريمة، أفلح كمين محكم نصبته المصالح الدركية في الإيقاع بثلاثة شبان يشكلون عصابة إجرامية متخصصة في “الكريساج” تحت التهديد بأسلحة بيضاء.