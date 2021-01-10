حملة جراحية تستأصل "مرارة الفقراء" في أزيلال

نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بأزيلال، بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة ببني ملال خنيفرة، على مدى اليومين الأخيرين، حملة جراحية بالمنظار خاصة باستئصال الحويصلة الصفراء (المرارة) بالمستشفى الإقليمي بأزيلال.

وجاءت هذه الحملة استجابة لحاجيات السكان من الخدمات الصحية والعلاجية وتنفيذا للبرنامج الإقليمي لمندوبية الصحة بأزيلال، خاصة في الشق المتعلق بتقريب الخدمات للمواطن وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى بالمناطق المتضررة من موجات البرد، وفق ما أوردته مندوبية الصحة بأزيلال.

وقد شارك في هذه الحملة، التي جرت في احترام تام للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد والطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا، أطباء الجراحة العامة والتخدير والإنعاش وأطر تمريضية وإدارية بالمستشفى الإقليمي لأزيلال.

وتندرج الحملة، التي استهدفت مجموعة من المرضى من حاملي بطاقة “راميد” بأزيلال المتواجدين ضمن لائحة انتظار المستشفى، في إطار تقليص مواعيد العمليات الجراحية بالمستشفى الإقليمي لأزيلال.

ويشار إلى أن إقليم أزيلال استفاد من أزيد من 54 حملة منذ انطلاق الحملات الطبية في أكتوبر 2020، وقد همت مختلف المجالات الطبية والجراحية.