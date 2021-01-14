حملة طبية تروم تصحيح بصر ألف تلميذ في كلميم

استفاد نحو ألف تلميذة وتلميذ في كلميم من خدمات حملة طبية لتصحيح البصر وإنجاز نظارات طبية، إذ استهدفت العملية التلاميذ الذين يعانون من اختلالات في النظر بالمؤسسات التعليمية في السلك الابتدائي على صعيد أقاليم كلميم وسيدي إفني وطانطان وأسا الزاك.

وجرى تنزيل هذه الحملة الطبية المتخصصة من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كلميم واد نون بتنسيق مع المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ورؤساء المؤسسات التعليمية والسلطات الولائية والإقليمية، وذلك في احترام تام لكافة التدابير الوقائية والاحترازية للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

ومن التدابير التنظيمية المفعلة، جرى استقبال التلاميذ المعنيين بالفحص على دفعات، وقياس حرارتهم، إلى جانب تفادي ولوج الأمهات والآباء إلى مراكز الفحص، بالإضافة إلى تخصيص قاعات تتوفر فيها شروط التهوية وتوفير المعقمات اليدوية والالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة.

وتهدف هذه العملية، التي تشرف عليها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، إلى الوقاية من الإعاقة الناتجة عن اختلالات البصر، وكذا الحد من الهدر المدرسي المرتبط بالمشاكل الصحية. كما تندرج هذه الحملة الطبية المتخصصة ضمن مجهودات الأكاديمية في مجال الصحة المدرسية.