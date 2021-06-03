حملة طبية تستهدف عشرات التلاميذ في أزيلال

حملة طبية تستهدف عشرات التلاميذ في أزيلال
صورة: هسبريس
الخميس 3 يونيو 2021 - 03:42

قام فريق من مندوبية الصحة بأزيلال، الأربعاء، بمشاركة فريق محلي بالمركز الصحي أيت عتاب، بالكشف على الاضطرابات النظرية وضعف البصر لفائدة تلاميذ المؤسسات المدرسية التابعة لجماعة أيت عتاب.

واستفاد من هذه العملية التي أجريت بدار الطالبة بمركز آيت أعتاب، في احترام تام للإجراءات الصحية، أزيد من 57 تلميذا ينحدر جلهم من المنطقة.

وفي تصريح لهسبريس أوضح عادل آيت حدو، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأزيلال، أن التلاميذ المستهدفين من هذه الحملة الطبية ستوزع عليهم نظارات طبية في أقرب الآجال، وأضاف أن العملية تندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية، وتنزيلا للبرنامج السنوي لمندوبية الصحة بأزيلال، بتنسيق مع مديرية التربية والتكوين بأزيلال والسلطات المحلية.

المركز الصحي أيت عتاب حملة طبية ضعف البصر مندوبية الصحة بأزيلال

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