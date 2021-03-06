حملة طبية تستهدف عيون تلاميذ زاوية أحنصال

استفاد أزيد من 137 من تلامذة المؤسسات التعليمية الموجودة بالجماعة الترابية زاوية أحنصال، الكائنة على بعد 78 كيلومترا من مدينة أزيلال، من عملية الكشف عن الاضطرابات النظرية وضعف البصر.

وذكر عادل آيت حدو، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأزيلال، أن العملية قام بها فريق من مندوبية الصحة بأزيلال بمشاركة الفريق المحلي بالمركز الصحي بزاوية أحنصال و”نظاراتي” بأزيلال المركز.

وأضاف أن العملية تندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية، وتروم تنزيل البرنامج السنوي لمندوبية الصحة بأزيلال بتنسيق مع مديرية التربية والتكوين بأزيلال والسلطات المحلية.

جدير بالإشارة أن هذا البرنامج سيستمر إلى نهاية شهر مارس الجاري، حيث من المرتقب أن يستفيد ما يزيد على 1000 تلميذ من كشف البصر بمعظم المدارس التعليمية، وخاصة منها تلك التي توجد بالمناطق النائية.