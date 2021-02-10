حملة طبية تعالج عيون 27 شخصا في إقليم أزيلال‎

حملة طبية تعالج عيون 27 شخصا في إقليم أزيلال‎
صورة: أرشيف
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 11:37

استفاد 27 شخصا من خدمات حملة طبية خاصة بطب العيون، نظمت بالمستشفى الإقليمي بأزيلال الثلاثاء، تحت إشراف أطباء أخصائيين في طب العيون وأطر تمريضية بالمستشفى.

واستهدفت هذه الحملة 27 من المستفيدين بإقليم أزيلال والمتواجدين ضمن لائحة انتظار المستشفى نفسه.

الحملة التي استفاد منها المتواجدون ضمن لائحة الانتظار بالمشفى الإقليمي تعد الخامسة من نوعها ضمن سلسلة حملات طبية مستهدفة ينظمها المستشفى منذ دجنبر الماضي، وتهم عددا من التخصصات الطبية.

وستستمر هذه الحملات المستهدفة إلى غاية أواخر شهر أبريل المقبل، وستهم مختلف المجالات الطبية بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لمندوبية وزارة الصحة.

إقليم أزيلال حملة طبية طب العيون

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