حملة طبية تعتني بـ"شغيلة الحفلات" في خريبكة

نظمت جمعية لنتواصل، الأحد، حملة مجانية في الطب العام لفائدة العاملات والعاملات في قطاع الحفلات، وذلك بدعم من مؤسسة جود للتنمية، وبشراكة مع الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات بإقليم خريبكة.

واستفاد من الحملة الطبية قرابة 400 شخص من الندل وعمال النظافة والحرفيين والموسيقيين، حيث خضعوا لفحص طبي وحصلوا على مجموعة من الأدوية المجانية، فيما حرص المنظمون على تقديم الإرشادات والنصائح لإقناع المستفيدين بجدوى اللقاح وفعاليته من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي إطار احترام التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، حرص منظمو النشاط على اعتماد التسجيل المسبق للمستفيدات والمستفيدين من الحملة الطبية، مع نقلهم من منازلهم على شكل مجموعات لتفادي الاكتظاظ بالمكان المخصص للحملة المنظمة تحت شعار “أيدينا ممدودة لكم”.

وأوضح عبد المجيد غزة، رئيس جمعية لنتواصل، أن “الحملة الطبية شكلت أول بادرة إنسانية من نوعها موجهة لهذه الفئة النشيطة في المجتمع”، مضيفا أن “الجمعية أثبتت بالملموس أنها جمعية مواطنة وتحرص على نشر الابتسامة على محيا فئة طالها النسيان في ظل جائحة كورونا”.

وأشار المتحدث، في تصريح لهسبريس، إلى أن “ثلة من الأطباء والممرضين والأطر المتطوعة تجندوا لإنجاح الحملة الطبية المجانية، من بينهم الأطباء حنان غزيل وأيوب انحاريت ونوح يقين، والممرضات خديجة الطوسي وليلى دينار وسهام ديواني وكريمة سماقي وسعاد خليدي، والمؤطر التربوي عبد العزيز سلامي، إضافة إلى مجموعة من الشبان المتطوعين في هذا العمل الخيري”.