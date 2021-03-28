حملة طبية متخصصة تحط الرحال بإقليم أزيلال

استفاد 835 شخصا من سكان منطقة تبانت- آيت بوݣماز بأزيلال والدواوير المجاورة لها، كآيت وانݣدال وآيت أوشي وإفران وتاغوليتمن، من خدمات وحدة طبية متخصصة، نظمتها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بأزيلال بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة ببني ملال خنيفرة وبدعم من السلطات الإقليمية والمحلية.

وشارك في هذه الحملة الطبية، التي جرت السبت بالمركز الصحي بآيت بوكماز وفرعية آيت وانكدال، مجموعة من الأطر الصحية بشبكة المؤسسات الصحية وأطر المركز الصحي بآيت بوكماز وبعض الأطباء الاختصاصيين وأطر جمعية روتاري الدار البيضاء أطلانتيك والجمعية المغربية لوقاية الفم والأسنان وفعاليات من المجتمع المدني بمنطقة تبانت.

وأفاد عادل آيت حدو، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأزيلال، بأن “خدمات الوحدة شملت طب النساء والتوليد، وطب أمراض العيون، وطب الغدد الصماء، وطب الأسنان، والطب العام، وبرامج صحية أخرى كفحص عنق الرحم والكشف عن سرطان الثدي، وبرنامج الصحة المدرسية، والتلقيح، والكشف عن فيروس “كوفيد-19″”، لافتا إلى أن “السكان المستهدفين من هذه الحملة الطبية استفادوا، كما جرت العادة، من الأدوية بالمجان”.

وأوضح آيت حدو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العملية تندرج في إطار سلسلة الوحدات الطبية المتخصصة التي تهدف إلى تقريب مختلف الخدمات الصحية للمواطنين وتعزيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتطوير العرض الصحي المتنقل، وقد تمت في احترام للطوارئ الصحية والإجراءات الوقائية المعمول بها لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد”.

وأشار المسؤول الصحي الإقليمي ذاته إلى أن “المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بأزيلال سبق لها أن نظمت، خلال منتصف مارس الجاري، ثلاث وحدات طبية متخصصة في طب النساء والتوليد والفحص بالصدى والكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم وطب القلب والشرايين وطب الأذن والأنف والحنجرة وطب الغدد”. واستهدفت العملية ساكنة دمنات وإمينيفري والدواوير المجاورة لهما التابعة لإقليم أزيلال، واستفاد من خدماتها أزيد من 490 مواطنا ومواطنة من سكان المنطقة.