حملة على الباعة المتجولين بمراكش

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تعليقات الزوار5
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"الداخلية" توضح مراجعة اللوائح بالغرف المهنية
دائما حملة ضد الضعفاء. اما الفاسدين الكبار الذين افقرو الشعب يعيشون في رغد و هناء.
اعفن ملوث للشوارع والاحياء هم الباعة المتجولون بالخضر والفواكه والسمك. كراج علال بالدار البيضاء كان فيه الفراشة مند الثمانينات. لكن عندما امتزج معهم كراريس الخضر والفواكه والوجبات السريعة تلوث وفقد بريقه.
يجب الاستمرار في محاربة هؤلاء الفوضاويين في جميع ربوع الوطن لأنهم لا يهمهم الا المال باي وسيلة كانت و لو على حساب الغير الحمير و الكلاب تجوب أرقى الشوارع في جل المدن كأنهم من كوكب آخر حتى أصبحوا يظنون أنفسهم انهم فوق القانون الذي في حقيقة الأمر لا يطبق الا على الذي يسلك كل المسار في كل أموره. يجب إعادة النظر و الضرب على كل من تطاول على السير العادي و القانوني للبلد.
زعما ما كاين ما يدار وفرتم جميع متطلبات المواطنين حليتوا جميع المشاكل العالقة في المدينة ام الاولوية لاصحاب الكرارس التي تبحت عن لقمة العيش الحلال بدل اللجوء إلى السرقة ماذا وفرتم لهم من مساعدة قبل الهجوم عليهم بجيش من المقدمين والسلطات والقايد والقوة المساعدة والسب والشتم أليسوا بمواطنين ام ان هادوا هم الي كتقادوا عليهم فقط
ناس عندها اولاد تصرف على عوائلها مين وين يجيب فلوس المفروض الحكومة الحرامية تقوم بناء باكيات للبائعين الجوالين ببلاش لكن الاسف العثمانى وعصابته خربوا البلد والله