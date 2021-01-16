حملة للتبرع بالدم في طنجة

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‫تعليقات الزوار

1
  • من الناظور الى الدار البيضاء
    السبت 16 يناير 2021 - 22:17

    يجب علينا دائما ان نسعى لتحقيق مصالحنا لا مصالح الناس، ماذا لو تبرعنا بالدم ثم بعدها نصاب بامراض فقر الدم مثل الكساح وغيرها؟!!!

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