حملة للتبرع بالدم في طنجة

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تعليقات الزوار1
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يجب علينا دائما ان نسعى لتحقيق مصالحنا لا مصالح الناس، ماذا لو تبرعنا بالدم ثم بعدها نصاب بامراض فقر الدم مثل الكساح وغيرها؟!!!