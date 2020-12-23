حملة للتبرع تعزز "بنك الدم" في مستشفى الناظور

انخرط ما يقارب 100 متطوع في حملة للتبرع بالدم بالناظور، نظمت الثلاثاء، من قبل رابطة الشباب من أجل التنمية والتضامن بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة.

الحملة، التي احتضنتها قاعة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالناظور والمنظمة تحت شعار “دماؤنا حياة لغيرنا”، جاءت من أجل تعزيز بنك الدم بمستشفى الحسني الذي يعاني خصاصا حادا في هذه المادة الحيوية خلال الآونة الأخيرة.

وعرفت أطوار الحملة، التي ستمتد إلى غاية الأربعاء، تطبيق إجراءات وتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد. كما قدمت للمتبرعين هدايا تحفيزية، لتشجيعهم على تكريس ثقافة التبرع بالدم.

وثمّن أشرف بلحيان، رئيس رابطة الشباب من أجل التنمية والتضامن، استجابة المتطوعين لنداء الحملة، داعيا إلى مزيد من الانخراط خلال اليوم الثاني، ومؤكدا أن هذا العمل النبيل من شأنه مساعدة الكثير من المرضى بالمستشفى الإقليمي بالناظور الذي يظل يعاني من خصاص الدم.