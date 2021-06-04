حملة للدرك توقف 200 شخصا في إقليم مراكش

تمكنت عناصر الدرك الملكي بإقليم مراكش من توقيف ما يفوق 90 شخصا مبحوثا عنهم في قضايا ترتبط بالمجال الترابي لسرية مراكش.

وخلال الفترة الفاصلة ببين 25 من الشهر الماضي و02 من الشهر الحالي، أوقفت عناصر الدرك بإقليم مراكش ما يزيد عن 200 شخص من أجل الاتجار بالمخدرات، والسرقة عن طريق النشل، والسكر والاتجار بمسكر ماء الحياة.

ومكنت عمليات تدخل الدرك الملكي بالإقليم ذاته من حجز ما يزيد عن 3 كيلوغرامات من الشيرا، و50 كيلوغراما من “الكيف”، و50 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية.

وجاءت هذه الحصيلة خلال التدخلات الاستباقية، تنزيلا لإستراتيجية القيادة الجهوية والإقليمية، الرامية إلى وضع حد لنشاط مروجي المخدرات والأشخاص المبحوث عنهم، والحد من الاستعمال غير القانوني للأكياس البلاستيكية.

يذكر أن هذه الحملة التي مازالت مستمرة استهدفت المراكز الترابية تاسلطانت وتامنصورت والسعادة والوداية وأولاد حسون وواحة سيدي إبراهيم.