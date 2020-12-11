حملة واسعة لمحاصرة الباعة الجائلين بالنواصر

كثفت سلطات عمالة النواصر من حملات محاربة احتلال الملك العام، وتفشي ظاهرة الباعة الجائلين داخل الأحياء السكنية بمنطقة بوسكورة.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن هذه الحملة تسعى من ورائها السلطات المحلية بعمالة النواصر إلى الحد من ظاهرة عرقلة السير التي تتسبب فيها عربات الباعة الجائلين بالأحياء التي تستقطب أعدادا متزايدة من السكان بفعل تنامي المشاريع السكنية بالمنطقة.

وشكل احتلال الملك العام بمختلف أحياء بوسكورة موضوع شكايات لساكنة المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع السلطات إلى رفع وتيرة محاربتها لهذه الظاهرة.

وساهمت هذه الحملة في الحد بشكل كبير من أنشطة الباعة المؤقتين الذين يحتلون شوارع وأزقة مجموعة من الأحياء، من ضمنها حي الزهراء ومنطقة اولاد صالح.

وتتزامن هذه العملية مع تكثيف سلطات مختلف عمالات مدينة الدار البيضاء من حملاتها الرامية إلى محاصرة الظواهر التي تشوه جمالية العاصمة الاقتصادية.

وكان المجلس الجماعي قد قرر بداية العام الجاري تعديل القرار الجماعي المحدد لشروط وضوابط الاستغلال المؤقت للملك العمومي، كخطوة منه من أجل “مواكبة دينامية تحسين وتطوير أداء مصالح الجماعة قصد تمكينها من الحماية والمحافظة وحسن استغلال الملك العام الجماعي، بتحديد مختلف الشروط الإدارية والتقنية والمالية في مجال الاحتلال المؤقت للملك العام، وفي المقابل تقييد المستغل بضرورة احترام استغلال هذا الملك”.