حموشي يأمر بالتطبيق السليم للقانون بلا محاباة

وجه عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، مذكرة مصلحية إلى جميع المراكز الأمنية، سواء على الصعيد المركزي أو اللاممركزة، تتضمن تعليمات آمرة تقضي بوجوب الانخراط الجدي والفعال من جانب كافة الشرطيات والشرطيين في توطيد مبادئ الحكامة الأمنية في العمل الشرطي، وذلك من خلال الحرص على تطبيق القانون بشكل سليم، وبتجرد تام، في حق جميع المواطنين بدون استثناء ولا تمييز.
وشددت المذكرة الأمنية الجديدة على التذكير بضرورة القطع النهائي مع كل مظاهر التدخلات والوساطة خلال الممارسة الأمنية، وبوجوب تطبيق القانون في حق كل الأشخاص الخاضعين له، بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى، وذلك إعمالا للمقتضيات الدستورية والتشريعية والتنظيمية ذات الصلة، التي تجعل المواطنين سواسية أمام القانون، وتقضي بأن يسري القانون على الجميع.
وأكدت المذكرة كذلك أن “القانون عندما يسري على الجميع، بشكل سليم وبتجرد تام، إنما هو دعامة أساسية للتمتع بالحقوق والحريات التي لا تقبل الوقف ولا التعطيل، بل إنه السبيل الأنجع لتوطيد وترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير المرفق العام الشرطي”.
وما فتئت المديرية العامة للأمن الوطني تستعرض في مختلف دورياتها ومذكراتها المصلحية الصادرة في السنوات القليلة الماضية، التوجهات العامة التي تحسس فيها مصالحها وموظفيها بضرورة الحرص على التطبيق السليم للقانون في حق الجميع، بدون محاباة ولا تمييز، وذلك تحت طائلة الجزاءات التي يقررها القانون والتدابير التأديبية التي يفردها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وحول خلفيات وموجبات إصدار هذه المذكرة المصلحية، أوضح مصدر أمني مطلع أنها تأتي في سياق رصدت فيه المديرية العامة للأمن الوطني أن بعض الشرطيين لم يستوعبوا جيدا التوجيهات المتواترة التي ما انفكت تدعو إلى القطع مع كل التدخلات أثناء مزاولتهم لمهامهم وضرورة إنفاذ القانون على الجميع.
وأضاف أن هذه المذكرة جاءت لتذكر مرة أخرى بأن مناط الحكامة الأمنية، هو التطبيق السليم للقانون في مواجهة الجميع بدون استثناء.
المشكل في الابتزاز ديال اعوان الشرطة انفسهم !!
كيف يمكن تطبيق القانون والقانون يعطي أهمية لشكايات الجماعة على حساب شكاية الفرد باستثناء الفتيات.
يجب تطبيق القانون على جميع المواطنين كيف كان مستواه خصوصا المخالفات المرورية من وزير إلى مواطن بسيط وكدلك السيارات الدولة من سيارات الحكومة والبرلمانية والجماعات المحلية لا يمكن تغاضي عن تلك السيارات
على المزاليط والدراوش وشعيبة والصحافيين والمناضلين فقط أما السياسيين والمسؤولين والأغنياء ودنيا باطما فهم معفيون
أقترح وضع طريفة أثمنة اللمحابات والتدخلات في جميع الإدارات المغربية لأن هذه العادة أصبحت في الدم المغربي ولن نتخلص منها ولو طبقنا عليها حكم الإعدام فلماذا لا نستفيد منها ماديا وبطريقة قانونية وشكرا
فعلا هذا الرجل عظيم لكن لتطبيق القانون لابد من تخسي وضعية رجال الامن كيف يمكن تطبيق القانون سولسية بين المواطنين و رجل الامن لا يمتلك لا منزل و لا سيارة و لا اجر مقنع
مخالفة سير كتلغى بتيليفون فقط. باك صاحبي. ولي معندوش صاحبو كيخلص
السيد الحموشي يريد ويجتهد بكل الوسائل الممكنة ليكونوا المواطنين سواسية أمام رجال الشرطة وهذا شيء رائع وهذا مايتمناه كل المواطنين ويسعدهم ولكن أين المشكلة فالمشكلة في رجال الشرطة أنفسهم مهما أعطى السيد الحموشي أوامره فضابط الشرطة أو الشرطي سيفعل مايريده لأن السيد الحموشي لن يكون معه ولن يعرف مايقوم به هذا الشرطي فالمشكلة في الشرطي
لابد من المديرية للأمن ان تعمل علا تكوين الشرطيين جيدا لأن البعض لا علاقة بأخلاقيات الشرطة زائد الحگرة أقول البعض 6 أشهر غير كافية لتكوين
نعم القانون اسمى من الجميع في الدول الاسكندنافية او الدول الديمقرتطية اما دول العالم الثالت فتطبيق العدالة القانونية يبقى صعب المنال بحكم ان هناك اشخاص هم القانون اصلا لذلك يصعب تطبيقه لان المقاربة الامنية تعتمد على من انت بالدرجة الاولى فيزيغ القانون عن سكته ويصبح بعض الاشخاص النافدين هم السلطة التشريعية والتنفيدية ويبقى تنفيد الاجراؤات الزجرية فقط في حق الضغفاء نتمنى ان تكون شرطة مواطنة تحترم الاشخاص كيفما كان نوعهم او وضعهم الإجتماعي عند ذاك تاتي ديمقراطية المواطنة تحية تقدير للسيد المدير على ارساليته نتمنى ان يفهمها المسؤؤلون ويعملون بها
المبدأ الذي يعمل به رجال الامن المغربي هو: اعرفني عند الرخاء اعرفك عند الشدة، ولا داعي للتفسير .
البلد الوحيد المعروف ب باك صاحبي هو المغرب
التعليمات شكل او التطبيق شكل اخر فكنمودج نحن بمدينة اسفي منخرطين ومنخرطات باحدى الوداديات السكنية وامين مال هذه الودادية ظابط امن فقام باختلاس ما يزيد عن مليار و400 مليون سنتيم ووضعنا ضدهم شكاية وتم الاستماع اليهم بمحضر لدى الشرطة القضاىية تحت ضعط المنخرطين ولكن امين مال مازال حر طليق رغم اتبات تورطهم بخيانة الأمانة وتبديد الاموال بدون وجه حق فاين هي تطبيق التعليمات بتطبيق القانون دون محاباة اي كان هاذ الشخص
رغم كل المذكرات فلا اظن ان هذا التمييز والمحابات وباك صاحبي ستندثر .
” نعم يجب أن يكون عندنا قانون مثل الدول المتقدمة، والعقوبة يجب أن تطبق على الإنسان كيف ما كانت مكانته الإجتماعية….! ”
من الصعب على أي شرطي تطبيق القانون 100/100 على كل شرائح المجتمع.!!!!!
الجهاز الامني هو الادارة الجيدة و الفعالة و الحديثة بفضل رجالاتها و نساءها و منذ مجيئ الملك محمد 6 الى الحكم و هو يدير بحكمة و تبصر و صبر و عمق البلد محاولا تجاوز الاشكاليات البيروقراطية القديمة الفاسدة و ادخال الحكامة و مبادئ حقوق الانسان لرفع الظلم عن المواطنين ازاء السلطة و هيئة الامن ازاء الادارة مما ساهم في مصداقية الامن و الوثوق به…لقد تغير كثيرا الامن المغربي في كل شيئ و لم تعد الدولة تحمي كبار المسؤولين كما كانت في السابق و قد رأينا عمداء امن و ولاة امن كبار و مفوضين و ضباط يحالون على القضاء او تتخد فيهم الاجراءات الضرورية…لم تعد الدولة تحمي الامن الا بالقانون مما ادخل المصداقية و الثقة في الجاهز الامني و صار المواطن لا يخشى او يخاف و صار يثق في قرارات الامن و يحترمها و لم يعد يشتكي من ظلم البوليس و هذا بفضل ثورة قادها الملك محمد 6 بحنكة ناذرة…و تم ادخال القانون الاخلاقي و حقوق الانسان و الحكامة و اعمال القانون ضذ الجميع و هكذا نقصت اخطاء و تعسفات البوليس و شكرا لكل من ساهم في هذه الثورة الهادئة و لاسيما الملك محمد 6 – ينبغي فعل نفس الثورة في باقي الادرات خاصة التعليم
لا اعتقد ان هذه الاوامر ستطلبق على أرض الواقع لعدة اعتبارات أهمها ظمير الشرطي و مذا إلتزامه بها .وهل هناك آلية لحمايته من ذوي النفوذ ورجال السلطة . اذن فمن المستحيل تنفيذ هذه الاوامر على كل من يحمل الجنسية المغربية ؟
شكرا السيد المدير النزيه ولكن تعليماتكم لا تنفد فكثير من الدوائر والمناطق الامنية لاتستجيب لما تطمحون اليه مثال على ذلك مدينة الدار البيضاء فالمسوءولون يتسترون على الفاسدين من جميع الرتب اللهم اذا فتحتم موقعا في الانترنيت تتم من خلاله مراسلتكم مباشرة وشخصيا
انتم تحاربون الفاسدين وهم يتحدونكم مع كامل احتراماتي لكم
مسوءولية خارقي القانون من الموظفين يجب ان يتحملها رؤساء المناطق الامنية ولاننسى ان الصالحين حاضرين ويطبقون القانون لكنهم قلة قليلة
أجل فأساس العيش السليم الموساوات وبدون فرق بين الطبقات الإجتماعية،ويجب على الشرطة تحرير مخالفات الهاتف و حزام السلامة لسيارات الدولة من سيارات الجماعات و المقاطعات .لأنه كل من يسوق هاته السيارات لا يحترمون لا راجيلين ولا يستعملون السمطة،ونجدهوم في الأسواق أيام العطل مع أبنائهم و أزواجهم كأن العائلة بأكملها تشتغل في الجماعة أو العمالة
أرى ان السيد الحموشي يسير خطوات إيجابية مع القطع مع اللاعقاب الذي كان يحظى به رجال الأمن قبل توليه منصب المدير العام للأمن . وللقطع التام مع كل التجاوزات يجب أن يساهم اامواطن بدوره في هذا الأمر. فيمتنع عن تجاوز القانون. واذا حصل ان تجاوزه يمتنع عن إغراء رجل الأمن يالرشوة . فلا يمكن ان يصلح الفرد إلا بصلاح الجماعة.
يجب تطبيق القانون على الجميع خصوصا في مخالفات السير على العربات،كل من تبت خرقه لقانون السير يطبق عليه القانون و ليس فقط طبقة معينة
هناك بعض المؤسسات التعليمية دات الطابع البرجوازي لا يمكن تطبيق القانون عليها نظرا لما لها من جاه بالمعنى باك صاحبي
تعتبر المديربة العامة للأمن الوطني مم أولى مؤسسات الدولة انضباطا ان لم تكن الأولى على الصعيد الوطني… فموظفوها هم الأكثر مراقبة و تتبعا من طرف رؤسائهم التسلسليين حسب النظام الأساسي للمديرية…فكل شكاية أو وشاية ضد أي شرطي الا و تكون موضوع بحث جدي تترتب عنه متابعات قضائية أو عقوبات ادارية حسب الفعل المرتكب… فالعقوبات الجزائية تقررها المحكمة المختصة… أما العقوبات الادارية فتبتدئ بالانذار فالتوبيخ فالانزال من الرتبة فالنقل التأديبي و تنتهي بالطرد النهائي من صفوف الأمن الوطني خاصة اذا ارتكب الموظف خطأ اداريا جسيما أو عوقب بعقوبة حبسية أو سجنية نافذة…. و لذلك فالمذكرة المديرية ااحالية هي من أجل تذكير موظفي الأمن الوطني و خاصة الشباب الجدد منهم بما عليهم من واجبات التي يظهر بأن البعض قد نسيها أو غابت عن ذهنه…و لا بد من الاشارة الى أن المديرية العامة للأمن الوطني تصدر سنويا لائحة تتضمن مختلف العقوبات الادارية التي أصدرتها في حق موظفيها.. و هذا ما لم تفعله أية ادارة أو مؤسسة أخرى
السلام
نريد من السيد الحموشي مدير الأمن الوطني المحترم و النزيه ان يأمر شرطة السير و الجولان خصوصا هنا في الدار البيضاء بتطبيق القانون و القطع مع البيروقراطية كيف يعقل تريد أن تؤدي المخالفة التصالحية في نفس وقت وقوعها سواء تعلق الأمر بمخالفة الضوء الاحمر او استعمال الخودة لا يقبل طلبك و تحجز الدراجة في المحجز مما يتقل كاهلنا بمصاريف سيارة القطر و ليالي المحجز و الطاكسيات ناهيك عن ضياع الجهد و الوقت مع العلم جميع الأوراق سليمة من تأمين و بطاقة رمادية و رخصة السياقة يجب ان يطبق الحجز في حالة عدم وجود الأوراق او الحالة الميكانيكية الدراجة في حالة شيء.و مع احترامي لبعض رجال الشرطة النزهاء الدين يقومون بعملهم بكل إخلاص و تفاني.و شكرا لكم معالي المدير العام المحترم.
الله يعطيك الصحة إلى طبقتها.
أقسم بالله حتى بلادنا الحبيب يولي من العشر الأوائل في العالم.
بالتوفيق سيدي الحموشي والعاملين معه.
تحياتي
يجب منع استعمال الهاتف عند كل مخالف لقانون السير، فكلما لاحظت شرطي أو دركي في صدد تحرير مخالفة إلا ولاحظت السائق يحمل هاتفه وبعدها يأمر الشرطي بالإستماع للمتصل به الذي في الغالب يكون من ذو النفوذ.
تحية للسيد حموشي… تحية للسيد حموشي….
و من خلال هذا المنبر الإعلامي اثمن عاليا المجهودات الجبارة التي ينهجها المدير العام للامن الوطني في تدبير هذا القطاع الحيوي و الحساس جدا و اخرها التوجيهات العامة لجميع موظفي الأمن بالحرص على التطبيق السليم للقوانين و تحريك الشكايات و المساوات بين جميع الشرائح الاجتماعية و القطع التام مع أسلوب معيب و هو كثرة التدخلات في العديد من القضايا و هنا نقطة استفهام و جب توضيحها و تتطلب الجرأة و الإنجازات الجبارة في تحقيقها اولها لا بد من تثبيت كاميرات رصد في جميع الاشارات الضوئية تم السماح بإجراء حركة انتقالية واسعة في صفوف موظفي الامن كل 4سنوات ليس داخل المدينة فقط بل تحريك الانتقالات الي مختلف المدن و الجماعات على غرار جهاز الدرك الملكي و مقترح اخر للتخفيف على المحاكم هو إنشاء محاكم زجرية صلحية تتولاها فرق من الأمن الوطني للنضر في القضايا العامة البسيطة.
العقلية الباءدة المتحدرة في الادارة وثقافة المخزن لا يمكن معها القضاء على التجاوزات والاستبداد بجرة قلم في مذكرة بل يجب الاصلاح في العمق وتغيير المفاهيم منذ الصغر ويجب اساسا وجود منظومة قضاء مستقل وهذا غير موجود في المغرب لان هناك غياب ارادة سياسية من فوق من اجل التغيير والاصلاح وهذا ياتي في دولة المؤسسات والديمقراطية وهذا شيء مستحيل وجودة مع منظومة التحكم !!
اذا باركة التنويم وبيع الاوهام !!
* لا توصي يتيماً على البكاء . إنها مسألة تربية لا غير .
* كل واحد منا يتقبل الأمر ، و لكن من يعمل به ؟
* إن من هو قنوع و له أخلاق حسنة ، يعمل بجد و حزم دون
إنتظار من يوجهه أو يأمره أو ينصحه .
* و أحسن توجيه إلى ما فيه الخير ، هو أن يكون المسؤول قدوة .
لأن إذا كان رب البيت بالدف ضارباً…. فشيمة أهل البيت الرقص .
امال المغاربة في الله والقانون متمنياتنا لكل مخلص لوطنه ان يحفظه ويرعاه. لان الانصاف والعدل اساس الملك كما يقال. فعلا المظالم كثيرة حتى اصبحت تخيف حتى القضاة ومابلنا . بعموم المواطنين
تحية لستي الحموشي وكل المتعاونين في ارساء دولة الحق والقانون.
اعلن الله الجميع لما فيه الخير للوطن والمواطن
اما الا جاي تحقق تحمق
نلتمس من السيد المدير العام للأمن الوطني تنصيب كاميرات المراقبة في جميع المصالح و المراكز الادارية للشرطة تفاديا لما جاء في رسالتك وشكرا. هذا هو الحل ولا حل بديل عن تثبيت الكاميرات.
هل يمكن للشرطي ان يحرر مخالفة السير مثلا لقاضي او وكيل الملك و هذا نراه كل يوم. من المستحيل ان يطبق القانون على المغاربة بشكل عادل.
لتطبيق السلبم في القانون يتطلب الاعتماد على الأدلة التقنية أثناء الإثبات وليس اللاعتماد على العنصر البشري كمحلف وهذا ما يجب ان تجتهد فيه المديرية أما المذكرات فلن تغني ولن تسمن من جوع ولو اصدرتها في أعتى الدول الديموقراطية
يجب تأسيس لجان سرية تسهر على ضبط السلطوين الذين يمارسون سلطاتهم لمصالحهم الشخصية والحد من كلمة “حنا را الناس ديولكم وكنعرف فلان وفلان”
…وماذا يفعل الشرطي لما يوقف مخالفا للقانون ..ويكون هذا المخالف من اعيان البلاد .وحتى ازواجهم وابناءهم…والعاملين لديهم…فالقانون يعاقب الشرطي لانه اقترف ذنبا لا يغتفر ضد احدهم . فيرفع صوته في وجه الشرطي واحيانا بالشتم يعرفه من هو ومع من يتكلم ….فياخذ هاتفه…وبعد 5دقائق الشرطي اصبح من الموبخين..لانه طبق ما قبل له في المذكرة…لا زلنا سيدي المدير العام لم نصل ال تأديب كل شرائح المجتمع ..لما نلقي اللوم على من طبق القانون على متعجرف جبار..ولم يجد من بناصره .لانه مجرد موظف بسبط في جهاز الامن…..ونعطي الحق للظالم لكونه من اعوان الدولة وهاتفه مملوء بارقام كل الوزارات.
تطبيق القانون على الجميع بدون استثناءأ وتدخلات من جهة ما كيفما كان نوعها..يدفع إلى الاعتزاز بالوطن
جميل ….. لكن أمنياتنا ان تعمم و ان نشاهد رجل امن يحرر محالفة في الشوارع المغربية لسيارة فخمة او حاملة لترقيم ميم او جيم حمراء . او نرى سيارة الجر تقطر مثل هاد النوع من ااسيارات في إتجاه المحبس البلدي خصوصا تلك المتوقفة في الوضعية التانية او فوق الرصيف (ديال ولد فلان)
نحن نعيش في دول العالم ثالت يعني دولة متخلفة في طريقها للنمو لا نعرف ماهي الديموقراطية او الاحترام التام للقوانين . فالكل يخالف القانون حتا الشرطة انفسهم و الدرك رغم تخويل تطبيق القانون اليهم يعني من سابع المستحيلات ان يؤدي قاضي او وزير او اي شخص نافذ غرامة مالية لاي شرطي كان و سيتدخل عبر هاتفه مع رؤساء ذلك الشرطي البئيس و يرغمه علا عدم تحرير المخالفة . فلذلك كفا من الصور المحروقة في الاعلام فنحن لسنا في دولة يحترم فيها القانون .
وبوجوب تطبيق القانون في حق كل الأشخاص الخاضعين له، ؟!؟؟؟؟؟! يعني ان هناك اشخاص غير خاضعين له.
تحية للسيد الحموشي على مجهوداته لتخليق عمل الشرطة خدمة لمصالح الشعب…لكن سيدي المرجو وضع مكتب الصبط بجميع مخافر و مقرات الشرطة رهن اشارة المواطنين لوضع شكاياتهم مكتوبة مقابل وصل تسلم لاننا عندما نذهب لوصع شكاية نتعرض للمنع و الاستهزاء و الاستعلاء من طرف المسؤولين مدعين بأنه يمنع منعا كليا وضع الشكايات المكتوبة و ان اصر أحدهم يقولون له اذهب عند وكيل الملك ليعطبنا الامر بتلقي شكايتك…مما يجعل عدد من المواطنين يتراجعون فت٢مون النتيحة ضياع حقوق الناس …
حتى تكون نتوما تتطبق لقانون نتا وعائلتك دايرين ما بغاو او بوصمة طالق صاحبتو على لبوليس تتبهدل فيهم او ما كاينش شي واحد يقدر يهدر على هادشي او نتوما تيبان ليكم غا داك بوصباط ديال لبوليسي لحازق دير فيه ما بغيتي قهرتونا بالمذكرات ما كاين غا سني سني هادشي باش تبقو غا نتوما لي تحكم او تعطيو تعليمات او لا بغى شي بوليسي يطبق القانون مع شي مسؤول يخرج ليه على خدمتو الله الله ياخود فيكم الحق
من خلال اطلاعي على هده المدكرة وما تحمل في طياتها من تعليمات صارمة للساهرين على أمن هذا الوطن والمواطنين وجعلهم سواسية أمام القانون بدون محاباة أو شطط في استعمال السلطة والشيء الدي زادني فخرا واعتزازا هي تطبيق الحكامة الجيدة وهدا مدخل لرافعة التنمية وتحقيق المواطنة الصالحة وبالمناسبة أحيي السيد المدير العام على هده المبادرة النبيلة وكدا الولاية الأمنية بالقنيطرة
الحق يقال هناك تجاوزات وظلم وكيل بمكيالين من طرف بعض افراد السلطة داخل الدوائر الأمنية.. والحق يقال ان السيد الحموشي ما فتئ يتفاعل بجدية وصرامة ضد كل التجاوزات المخالفة للقانون كما احيي المسؤولين الكبار المباشرين له على الإنصات للمواطن البسيط.. من لا يشكر الناس لا يشكر الله وشهد شاهد من أهلها