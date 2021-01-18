حموشي يستقبل السفير الأمريكي وحرمه بالرباط

استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الاثنين 18 يناير الجاري، السفير الأمريكي بالرباط، ديفيد توماس فيشر، الذي كان مصحوبا بزوجته، وذلك في أعقاب انتهاء مهامه كسفير للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة المغربية.

وقد تم استقبال السفير الأمريكي بمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالرباط، في زيارة ودية عبّر من خلالها عن اعتزازه الشخصي وفخره بالدور الذي اضطلع به في قضية الصحراء المغربية، وبكونه أول سفير للولايات المتحدة الأمريكية يزور رسميا الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما أبدى امتنانه للمغرب وإشادته بمستوى التعاون المتميز الذي يجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات والميادين، وفي طليعتها التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وشدّد السفير الأمريكي خلال هذه الزيارة الودية على التنويه بالمملكة المغربية التي وصفها بالبلد “الآمن والواعد”، متمنيا للشعب المغربي مزيدا من الازدهار والرقي والرفاهية.

يذكر أن ديفيد توماس فيشر سوف ينهي مهامه كسفير للولايات المتحدة الأمريكية بالرباط في العشرين من الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع تنصيب الإدارة الأمريكية الجديدة.