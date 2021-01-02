حموشي يشيد بالحس المهني العالي لرجال الأمن

وجه عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، رسالة تهنئة لجميع موظفات وموظفي الأمن الوطني، بجميع رتبهم ودرجاتهم، “اعترافا بحسهم المهني العالي وتثمينا لانخراطهم الفعلي والفعال في إنجاح الترتيبات الأمنية المعتمدة لتأمين رأس السنة الميلادية الجديدة”.

وشدّدت رسالة التهنئة والتنويه، التي تم تعميمها على جميع مصالح الأمن الوطني بالمملكة، على أن الترتيبات الأمنية والحركية الدائمة لمختلف الدوريات الشرطية، “هي ما مكنت من ضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، وتفادي تسجيل أي حادث يمس بمرتكزات النظام العام، فضلا عن التطبيق السليم للتدابير الاحترازية المتخذة لمنع تفشي جائحة كوفيد-19”.

كما أكد حموشي في رسالته لموظفي الشرطة على أن كسب هذا الرهان المزدوج، المتمثل في تأمين رأس السنة الميلادية وضمان تطبيق أحكام الطوارئ الصحية، “يعزى إلى المهنية العالية والجاهزية القصوى لجميع نساء ورجال الأمن الوطني، الذين برهنوا عن تضحية كبيرة، ونكران للذات، كما هو معهود فيهم دائما في كل الاستحقاقات والرهانات التي يكون فيها أمن الوطن والمواطن هو الهدف الأسمى”.

وختم المدير العام الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بالتعبير عن عرفانه وتقديره للحس المهن العالي لموظفات وموظفي الشرطة، وإشادته بإخلاصهم وتفانيهم في النهوض بمهامهم النبيلة، “مبتهلا إلى العلي القدير أن يلهمهم التوفيق والسداد، بما يجعلهم دائما عند حسن ظن الجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره”.