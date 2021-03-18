حموشي يصدر تعليمات صارمة حول معنّف أساتذة متظاهرين

أعطى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، تعليمات صارمة لمصالحه الأمنية المختصة لتوفير كل المعطيات التعريفية الخاصة بالشخص الذي ظهر في مقاطع “فيديو”، تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يعنف مجموعة من الأستاذة المتعاقدين على هامش مشاركتهم في شكل احتجاجي أمس الأربعاء.

وكشف مصدر أمني لهسبريس أن تعليمات المدير العام للأمن الوطني جاءت لتمكين البحث القضائي الذي تباشره الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من كل المعطيات التشخيصية الكفيلة بتسريع البحث في هذه النازلة، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

وحسب مصادر متطابقة فإن الشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه القضية استنفدت مجموعة من الإجراءات المسطرية التمهيدية، إيذانا بإخضاع المتورط في تلك الأحداث لتدابير البحث القضائي في الساعات القليلة القادمة.