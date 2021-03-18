حموشي يصدر تعليمات صارمة حول معنّف أساتذة متظاهرين

حموشي يصدر تعليمات صارمة حول معنّف أساتذة متظاهرين
الخميس 18 مارس 2021 - 23:14

أعطى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، تعليمات صارمة لمصالحه الأمنية المختصة لتوفير كل المعطيات التعريفية الخاصة بالشخص الذي ظهر في مقاطع “فيديو”، تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يعنف مجموعة من الأستاذة المتعاقدين على هامش مشاركتهم في شكل احتجاجي أمس الأربعاء.

وكشف مصدر أمني لهسبريس أن تعليمات المدير العام للأمن الوطني جاءت لتمكين البحث القضائي الذي تباشره الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من كل المعطيات التشخيصية الكفيلة بتسريع البحث في هذه النازلة، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

وحسب مصادر متطابقة فإن الشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه القضية استنفدت مجموعة من الإجراءات المسطرية التمهيدية، إيذانا بإخضاع المتورط في تلك الأحداث لتدابير البحث القضائي في الساعات القليلة القادمة.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حملة ضد التسول
الخميس 18 مارس 2021 - 21:05 4

حملة ضد التسول

صوت وصورة
المدينة الجديدة "تامسنا"
الخميس 18 مارس 2021 - 18:44 8

المدينة الجديدة "تامسنا"

صوت وصورة
صرخة عائلات معتقلي "27 طن"
الخميس 18 مارس 2021 - 17:44 6

صرخة عائلات معتقلي "27 طن"

صوت وصورة
لقاء دولي حول المرأة
الخميس 18 مارس 2021 - 16:33

لقاء دولي حول المرأة

صوت وصورة
احتجاج معاقين أصحاب مأذونيات
الخميس 18 مارس 2021 - 15:42 3

احتجاج معاقين أصحاب مأذونيات

صوت وصورة
حصيلة مائة يوم مائة مدينة
الأربعاء 17 مارس 2021 - 20:26 99

حصيلة مائة يوم مائة مدينة