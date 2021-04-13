حموشي يوقف عميد شرطة بسبب تجاوزات مهنية

حموشي يوقف عميد شرطة بسبب تجاوزات مهنية
صورة: أرشيف
الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 21:53

أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، الثلاثاء، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد شرطة ممتاز يشغل مهمة رئيس فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة اليوسفية، وذلك في أعقاب نتائج البحث الإداري الذي باشرته لجنة مركزية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وكانت لجنة مركزية مختلطة مكونة من المفتشية العامة والشرطة القضائية قد باشرت بحثا إداريا بخصوص شبهات ارتكاب المسؤول الأمني المذكور لتجاوزات شخصية وخروقات مهنية بمناسبة مزاولته لمهامه، وهو البحث الذي سمح برصد مجموعة من الاختلالات المتمثلة في نسج هذا المسؤول الأمني لعلاقات مشبوهة واستغلال نفوذه الوظيفي، الأمر الذي اقتضى توقيفه مؤقتا عن العمل في أفق عرضه على المجلس التأديبي.

كما شملت هذه القرارات التأديبية توجيه رسالة ملاحظة إلى موظف شرطة برتبة ضابط أمن يعمل بالمصلحة الأمنية نفسها، وذلك بعدما أظهرت الأبحاث المنجزة مخالفته للضوابط المهنية ولأخلاقيات المهنة الشرطية.

وتندرج هذه القرارات التأديبية في سياق توطيد مسلسل التخليق الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني من جهة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحكامة الأمنية الجيدة من جهة ثانية.

اختلالات مهنية عبد اللطيف حموشي عميد شرطة ممتاز مدينة اليوسفية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

7
  • key West
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 22:06

    la plus part des policiers au maroc sont des Tarzans. parlons pas des superior.

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • joumala
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 22:15

    ياسلام على القانون فوق كل شيء ماكين لا باك صاحبي لا والو ماكين غير المسطرة هادشي الليقنقلبو عليه إنشاء الله المغرب سيصبح كالدول الأوروبية
    رمضان مبارك ☪️

    -7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Moatene
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 22:17

    تحية وتقدير للسيد الحموشي,لم نكن معتادون ان نسمع مثل هذه الاخبار في الحقب السالفة. وهذا يعطي قيمة للمواطن العادي وانه لا يوجد فرق بين مواطن وبين عميد شرطة في نطاق القانون.

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مراقب
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 22:23

    هههه توقيف مؤقت؟؟ اين هي ربط المسؤولية بالمحاسبة؟؟! والله عجيب … اذن هدشي لي كيشجع افراد الشرطة بالتغول واسغلال السلطة ضد المواطنين وللاغراضه الشخصية وووو.. ياودي يا لبلاد د الحق و القانون على الجميع … الشرطي لا يطبق عليه القانون بحال اي مواطن اخر والله هذا امر خطير ويحز في النفس عوض فصله عن العمل وتقديمه الى العدالة .. قاليك توقيف مؤقت وبعدها العودة الى العمل والتنقيل الى مكان اخر .. و لا ارى في هذا الا تشجيع باقي الشرطة على ارتكاب التجاوزات بدون خوف من العقاب الحقيقي

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أبو سعد
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 22:27

    لا بد من مواصلة هذه العمليات التأديبية لموظفي الأمن والدرك الذين يحنون الى سنوات الرصاص و يمارسون الظلم على المواطنين وابتزازهم و يجهلون او يتجاهلون أن الظروف تغيرت وأن حقوق الانسان و وعي المواطنين في تزايد مستمر و أن عهد الملك محمد السادس عهد ديموقراطية و حرية ومساواة بين المواطنين ولا أحد فوق القانون.

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • wisemn
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 22:29

    Bravo Hammoichi. You have the courage to clean the national security system of corruption. The first Moroccan who deserve to be called courageous

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • nassrou
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 22:29

    جل الادارات العمومية الدي لها ارتباط مباشر مع
    المواطن وبالأخص الأمن الوطني وملحقات الادارية لوزارة الداخلية والجماعات لا زالت تتعامل مع المواطن بعقلية السداجة والا مبالات ويصنفون المواطن حسب مركزه في المجتمع والدستور ينص على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون لا فرق بين الغني والفقير والمتقف والأمي.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
برامج رمضان على هسبريس
الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 19:08 3

برامج رمضان على هسبريس

صوت وصورة
مدرسة تهدد سلامة التلاميذ
الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 17:31 13

مدرسة تهدد سلامة التلاميذ

صوت وصورة
بوحسين .. نقاش في السياسة
الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 17:07 3

بوحسين .. نقاش في السياسة

صوت وصورة
منصة للسيارات المستعملة
الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 10:59 6

منصة للسيارات المستعملة

صوت وصورة
جنازة لاعب كرة
الإثنين 12 أبريل 2021 - 19:25 23

جنازة لاعب كرة

صوت وصورة
مقر السجل التجاري بالبيضاء
الإثنين 12 أبريل 2021 - 18:24 3

مقر السجل التجاري بالبيضاء