حموشي يوقف عميد شرطة بسبب تجاوزات مهنية

أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، الثلاثاء، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد شرطة ممتاز يشغل مهمة رئيس فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة اليوسفية، وذلك في أعقاب نتائج البحث الإداري الذي باشرته لجنة مركزية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وكانت لجنة مركزية مختلطة مكونة من المفتشية العامة والشرطة القضائية قد باشرت بحثا إداريا بخصوص شبهات ارتكاب المسؤول الأمني المذكور لتجاوزات شخصية وخروقات مهنية بمناسبة مزاولته لمهامه، وهو البحث الذي سمح برصد مجموعة من الاختلالات المتمثلة في نسج هذا المسؤول الأمني لعلاقات مشبوهة واستغلال نفوذه الوظيفي، الأمر الذي اقتضى توقيفه مؤقتا عن العمل في أفق عرضه على المجلس التأديبي.
كما شملت هذه القرارات التأديبية توجيه رسالة ملاحظة إلى موظف شرطة برتبة ضابط أمن يعمل بالمصلحة الأمنية نفسها، وذلك بعدما أظهرت الأبحاث المنجزة مخالفته للضوابط المهنية ولأخلاقيات المهنة الشرطية.
وتندرج هذه القرارات التأديبية في سياق توطيد مسلسل التخليق الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني من جهة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحكامة الأمنية الجيدة من جهة ثانية.
la plus part des policiers au maroc sont des Tarzans. parlons pas des superior.
ياسلام على القانون فوق كل شيء ماكين لا باك صاحبي لا والو ماكين غير المسطرة هادشي الليقنقلبو عليه إنشاء الله المغرب سيصبح كالدول الأوروبية
رمضان مبارك ☪️
تحية وتقدير للسيد الحموشي,لم نكن معتادون ان نسمع مثل هذه الاخبار في الحقب السالفة. وهذا يعطي قيمة للمواطن العادي وانه لا يوجد فرق بين مواطن وبين عميد شرطة في نطاق القانون.
هههه توقيف مؤقت؟؟ اين هي ربط المسؤولية بالمحاسبة؟؟! والله عجيب … اذن هدشي لي كيشجع افراد الشرطة بالتغول واسغلال السلطة ضد المواطنين وللاغراضه الشخصية وووو.. ياودي يا لبلاد د الحق و القانون على الجميع … الشرطي لا يطبق عليه القانون بحال اي مواطن اخر والله هذا امر خطير ويحز في النفس عوض فصله عن العمل وتقديمه الى العدالة .. قاليك توقيف مؤقت وبعدها العودة الى العمل والتنقيل الى مكان اخر .. و لا ارى في هذا الا تشجيع باقي الشرطة على ارتكاب التجاوزات بدون خوف من العقاب الحقيقي
لا بد من مواصلة هذه العمليات التأديبية لموظفي الأمن والدرك الذين يحنون الى سنوات الرصاص و يمارسون الظلم على المواطنين وابتزازهم و يجهلون او يتجاهلون أن الظروف تغيرت وأن حقوق الانسان و وعي المواطنين في تزايد مستمر و أن عهد الملك محمد السادس عهد ديموقراطية و حرية ومساواة بين المواطنين ولا أحد فوق القانون.
Bravo Hammoichi. You have the courage to clean the national security system of corruption. The first Moroccan who deserve to be called courageous
جل الادارات العمومية الدي لها ارتباط مباشر مع
المواطن وبالأخص الأمن الوطني وملحقات الادارية لوزارة الداخلية والجماعات لا زالت تتعامل مع المواطن بعقلية السداجة والا مبالات ويصنفون المواطن حسب مركزه في المجتمع والدستور ينص على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون لا فرق بين الغني والفقير والمتقف والأمي.