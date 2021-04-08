حوار رسمي يقنع أرباب المطاعم والمقاهي بتعليق الإضراب الوطني

حوار رسمي يقنع أرباب المطاعم والمقاهي بتعليق الإضراب الوطني
صورة: منير امحيمدات
الخميس 8 أبريل 2021 - 13:00

قرر أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب تعليق الإضراب، الذي كان منتظرا خوضه يوم غد الجمعة؛ وذلك عقب تطمينات من لدن مختلف الجهات الوصية على القطاع، من أجل الاستجابة لمطالبهم.

وأكدت الجمعية ذاتها، في بيان لها توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أنها “قررت تعليق الإضراب الوطني الذي دعت إليه يوم الجمعة إلى وقت لاحق”.

وفي هذا الصدد، أوضح أحمد بوفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن التطمينات التي تلقاها المهنيون، خلال اللقاءات التي عقدوها مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الداخلية والمديرية العامة للضرائب، دفعت المجلس الوطني للهيئة المهنية ذاتها إلى اتخاذ قرار تعليق الإضراب.

وأبرز بوفركان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المصالح المختصة كانت خلال اللقاءات التي عقدتها مع الجمعية إيجابية، كاشفا أنها وعدت بتذليل الصعوبات التي يواجهها مهنيو القطاع.

الجمعية قالت، في بيانها السابق، إن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أكدت، من خلال ممثليها في الاجتماع الذي عقد معهم، على العمل على ترتيب لقاء مشترك مع المؤسسات المعنية بالقطاع.

كما أوردت الهيئة المهنية ذاتها أن المديرية العامة للضرائب أكدت، على لسان المدير العام خلال لقائه بأعضاء المجلس الوطني، على تذليل الصعوبات التي تعترض المهنيين في كل الضرائب المتعلقة بهذه المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ولفتت الوثيقة الصادرة عن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى أن ممثلي المديرية العامة للمالية المحلية بوزارة الداخلية أكدوا، خلال لقاء مع المهنيين، سيعملون على حل المشاكل العالقة المرتبطة بالرسوم والجبايات المحلية.

إلى ذلك، عبرت الجمعية عن رفضها التام لقرار الحكومة القاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، محملة إياها “كامل المسؤولية في ما آل إليه وضع المهنيين المغاربة والأجراء وفي كل تدهور واحتقان اجتماعي ستعرفه بلادنا مستقبلا”.

أرباب المقاهي والمطاعم الإضراب الوطني الإغلاق في رمضان مديرية الضرائب

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‫تعليقات الزوار

30
  • سلام على نوح في العالمين
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:07

    الاضراب لن يجدي نفعا … للاسف لغة الحوار عند الحكومة هي الصمت ابتلينا بمسؤولين لا حول و لا قوة لهم… حسبي الله و نعم الوكيل في من يقطع رزق الناس … قطع الاعناق و لا قطع الارزاق … هذه هي ضريبة اختيار هذه الدكاكين السياسية لتمثيل الشعب و الدفاع عنه.

    30
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  • مول الحانوت
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:09

    القهاوي درتو معاهم الحل ودرويش يمشي يموت أصلا التجارة فرمضان مكتكون تلورا الفطور

    23
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  • Samir
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:10

    هل تسائلنا يوما لماذا لا تتغير أحوالنا رغم مرور رمضانات عديدة؟

    27
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  • مواطن غيور1
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:13

    السلام عليكم
    لكي تعرفوا لماذا علق الإضراب، ارجعوا لأصل هاته النقابات!
    جلها مسيسة أي تابعة لحزب معين، ويتم استغلالها لضرب النقابات والأحزاب الأخرى.
    أما البقية فتجار الملفات، وكل ينش على ” كبالته”
    أنصح المغاربة بعدم الانخراط أو الانصياع لهم، فعندنا تجار دين، وتجار سوق ومتلاشيات!

    37
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  • وسيم
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:15

    اوا الناس ضعفاء لي خدامين في مقاهي شكون افكر فيهم ماحرامش

    20
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  • abousalma
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:16

    في رايي المتواضع يجب صرف تعويض رمزي للعاملين/لات بالمقاهي والمطاعم وليس لاربابها وحماية الحقوق كالتسجيل بصندوق الضمان الاجتماعي والابقاء على الضرائب والاغلاق الليلي حتى تزول كورونا.

    10
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  • Nidal FAHSI
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:17

    التعويض هزيل جدا مقارنة مع المصاريف التي سنواجهها، قهوة اللولو على حافة الافلاس

    4
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  • Ayoub
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:17

    الفقرة الاخيرة من المقال هل هي وعيد او تهديد ……وما مصير المستخدمين والاجراء والمياومين من رجال ونساء هذا القطاع الا تعنيكم وضعيتهم الاجتماعية المزرية وما مصير تسوية اوضاع هذه الشغيلة اتجاه cnss ام انها فقط وعود مستقبلية…..!!!!؟

    18
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  • Said
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:18

    الى كل من يبخس اصحاب المقاهي وينتقص منهم فليعلموا انهم يعيلون اسرهم ووالديهم زيادة على الناذل كذلك الذي يعيل اسرته ومايصاحبهم من اصحاب المسمن والحرشة وغيرها والاقفال خلال الليل ستكون ويلاته اشد من كورونة نفسها فرخفو شوية على هاذ الشعب راكم بسلتو بزاف علينا وليس المقاهي وحدها بل كل القطاعات الى كنتو ضامنين المانضة كل شهر متجوعوش الناس .

    11
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  • [email protected]
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:19

    المقال تحدت عن أرباب المطاعم والمقاهي وتدليل الصعوبات بنسبت لهم مادا عن المستخدمين ما مصيرهم في حالت الاغلاق

    16
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  • العابر
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:24

    لا حق للجنة في اتخاذ إجراء الاغلاق!!!
    الواقع يكذب كل ادعاءات اللجنة، فمنذ أسابيع و الناس تتصرف بتلقائية و تجاوزت الخوف من الفيروس و النتيجة أن اعداد المصابين لم يرتفع ،باستثناء الدار البيضاء التي تسجل أكثر من نصف الحالات.
    ليكن في علم اللجنة أن لا أحد لحد الآن تفهم قرارها أو وجد مبررا له!!!
    هناك أمر آخر غاية في الخطورة، تناول الفطور و وجبة العشاء و….و البقاء بالبيت، هل تعرفون معنى هذا؟؟؟إنها فرصة لتدمير الجهاز الهضمي و سبب لمشاكل هضمية مقلقة، ناهيك عن الحالة النفسية جراء الحرمان من الحركة خارج البيت!!!!
    الفيروس خطير و الإغلاق أخطر صحيا و ماديا!!!!!!

    8
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  • تنغيري
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:27

    نقابات البهلوانات،دغيا بعتو الماتش،كلونات،إوا دبا تشوفو التطمينات ديال بصح غا بلاتي

    4
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  • ملاحظة 44
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:29

    شخصيا لا أرى بما ينفعنا إضراب المقاهي أو لا، ليضربوا طول الحياة إن أرادوا أين المشكل ؟

    -9
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  • الحقيقي
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:29

    ارباب المقاهي لايفعلون شيئا سوى البلا البلا. لو وقف المواطنين وقفة رجل واحد ستضطر الدولة بتقديم حلول اكثر نجاعة لكن بما ان اغلبية الناس لايفكرون الا في انفسهم لن يكون شيء سوى اعادة قصة الاسد والثيران الثلاتة

    9
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  • شرطي احمد
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:30

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عندي واحد السؤال محيرني وبغيت نشاركم في اجاد جواب مقنع السؤال هل كورونا لا توجد مابين الساعة السادسة صباحا الي الساعة التامنة. مساء؟؟؟؟؟؟؟

    15
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  • الرحماني
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:33

    عملكم اصلا غير مهم ولا يقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني انتم وقطاعكم لا تنتجون شيئا افسدتم نضام عيشنا الدي ثوارتناه لقرون. بطبخكم الدخيل على ثقافتنا وصلصاتكم التي لانعرف مكوناتها. انتم وقطاع المخابز. تشكلون خطرا على الصحة العامة.كما يجب على الحكومة التعامل بحزم وصرامة مع كل مخالف للقانون ولمقتضيات التدابير الخاصة لمكافحة الوباء. وانتما غير سدو محلاتكم وهنيونا في هد الشهر الحرام هدا مجرد رأي لا يقدم ولا يؤخر. رمضان كريم

    -3
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  • Yassine
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:35

    اي غباء بعد هذا الغباء فهل كورونا ما تخرج غي في الليل والنهار حيث يكثر الانتظار بدون كمامات لاتخرج

    4
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  • ربح وقت
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:36

    هذه خدعة واضحة لربح الوقت فقط، الحكومة تعلم أن إغلاق المقاهي و المطاعم سيكون في رمضان بعد أيام و لطيلة شهر كامل مما يعني أن إضرابهم لا معنى له و لا أثر. و بعد ذلك يقولون لهم افتحوا بعد العيد و نواصل الحوار، هذه عقلية المخزن لن تستفيد منه شيئا

    2
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  • simo
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:39

    الحوار غير مع صحاب المقاهي اما الاساتدة حرام بلاد ديال السيبة والنفاق .

    -4
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  • عاش الملك
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:39

    حتى المقاهي باعت الماتش بزربة و لكن كان عليهم يفكرو ف داك سرباي و برمان واش ايكون عندهم شي تعويض.

    -1
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  • مغربي حر
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:41

    لا للحجر الليلي هاذا ظلم وزور. حلال عليهم وحرام علينا

    2
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  • erer
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:43

    هذه استجابة المقفقفين والمتفتفين. انها الفرصة الذهبية من اجل الضغط على ,حكومة الاوامرجايا من فوق, لتنفضح خصوصا ان الفقر والزلط اليوم وصل الى الفئات الوسطى ايضا. لم تبق راحة العيش الا للمرفحين. هذه الفرصة لاسترجاع الاموال المنهوبة للمزاليط. شيئا من المواقف الصلبة ايتها النقابات من اجل ادخال الفرحة على المزاليط والمداويخ المجهلون. زيروا الحبل شويا الله يهديكم

    0
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  • Maker usa
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:44

    المغاربة كلهم يكرهون المقاهي و تصرفاتهم باستلاء على الملك العام خصوصا حي يعقوب المنصور الرباط. إدن اضراب فاشل 100 %. إدا إضرابتهم فإن كل مغربي سيربح ثمن قهوته لدلك اليوم .

    -6
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  • الحبيب بن على
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:49

    الحكومة ستعمل على حل اشكالية جميع انواع الجبايات بالنسبة لارباب المقاهي والاجير معه الله. لاحول ولا قوة الا بالله. ارباب المقاهي يتكلمون على انفسهم فقط

    -1
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  • [email protected]
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:50

    المشكل في التعاونيات و النقابات لا يهمهم سوى المال و الجاه اما بالنسبة للعامل البسيط و الله لا يهمهم في شيء

    0
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  • باحث في المادة 59 من الدستور المغربي
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:56

    أنا أقترح إعمال الفصل 59 من الدستور ، بما أن حوزة التراب الوطني مهددة بفيروس كرونا وبالبوليزاريو والجزائر واحتجاجات الاساتدة …..

    1
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  • جورج
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:56

    الدولة الوحيدة في العالم التي لا تتوفر على حكومة.. بشهادة دولية.

    -1
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  • سالم
    الخميس 8 أبريل 2021 - 13:57

    يبدو لي من التقرير أن الحوار بين الطرفين سيستفيد منه أرباب المقاهي والمطاعم.. وهم أصلا أربااااااب… أما العاملون في هذه المقاهي والمطاعم.. فليذهبوا إلى الجحيم…

    -1
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  • الحقيقي
    الخميس 8 أبريل 2021 - 14:01

    الى ملاحظة 44 :للاسف مادام يوجد في المغرب امثالك لن يتقدم خطوة واحدة لان مثلك متعتهم الوحيدة هي الجماع وانجاب اطفال بدون مستقبل ولا حتى عيش كريم اما معاناة اصحاب المقاهي والمستخدمين لن تعرف قبمتها وان تحس بها

    1
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  • au commentaire 14
    الخميس 8 أبريل 2021 - 14:03

    aujourdhui chacun pour soit et dieu pour tous.

    0
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