حوار رسمي يقنع أرباب المطاعم والمقاهي بتعليق الإضراب الوطني

قرر أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب تعليق الإضراب، الذي كان منتظرا خوضه يوم غد الجمعة؛ وذلك عقب تطمينات من لدن مختلف الجهات الوصية على القطاع، من أجل الاستجابة لمطالبهم.

وأكدت الجمعية ذاتها، في بيان لها توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أنها “قررت تعليق الإضراب الوطني الذي دعت إليه يوم الجمعة إلى وقت لاحق”.

وفي هذا الصدد، أوضح أحمد بوفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن التطمينات التي تلقاها المهنيون، خلال اللقاءات التي عقدوها مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الداخلية والمديرية العامة للضرائب، دفعت المجلس الوطني للهيئة المهنية ذاتها إلى اتخاذ قرار تعليق الإضراب.

وأبرز بوفركان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المصالح المختصة كانت خلال اللقاءات التي عقدتها مع الجمعية إيجابية، كاشفا أنها وعدت بتذليل الصعوبات التي يواجهها مهنيو القطاع.

الجمعية قالت، في بيانها السابق، إن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أكدت، من خلال ممثليها في الاجتماع الذي عقد معهم، على العمل على ترتيب لقاء مشترك مع المؤسسات المعنية بالقطاع.

كما أوردت الهيئة المهنية ذاتها أن المديرية العامة للضرائب أكدت، على لسان المدير العام خلال لقائه بأعضاء المجلس الوطني، على تذليل الصعوبات التي تعترض المهنيين في كل الضرائب المتعلقة بهذه المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ولفتت الوثيقة الصادرة عن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى أن ممثلي المديرية العامة للمالية المحلية بوزارة الداخلية أكدوا، خلال لقاء مع المهنيين، سيعملون على حل المشاكل العالقة المرتبطة بالرسوم والجبايات المحلية.

إلى ذلك، عبرت الجمعية عن رفضها التام لقرار الحكومة القاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، محملة إياها “كامل المسؤولية في ما آل إليه وضع المهنيين المغاربة والأجراء وفي كل تدهور واحتقان اجتماعي ستعرفه بلادنا مستقبلا”.