حوار يخمد غضب أرباب آلات فلاحية في الكارة

حوار يخمد غضب أرباب آلات فلاحية في الكارة
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 11 أبريل 2021 - 05:22

تدخلت السلطات العاملية بإقليم برشيد لوقف الاعتصام الذي خاضه أرباب الآلات الفلاحية للحرث والحصاد على مستوى جماعة الكارة، احتجاجا على مشاكل يتخبط فيها القطاع.

وحلت السلطات العاملية، ممثلة في المسؤول الأول بالإقليم، إلى جانب بعض المنتخبين بقيادة البرلماني الاستقلالي طارق القادري، بمكان الاعتصام، ليتم إقناع المعتصمين بوقف الخطوة الاحتجاجية.

ودخلت السلطات العاملية والمنتخبون على مستوى إقليم برشيد في حوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية لأرباب الآلات الفلاحية للحرث والحصاد، وذلك قصد رفع الاعتصام.

ووعد المسؤولون على مستوى وزارة الداخلية، وكذا “ممثلو الأمة”، برفع المشاكل التي يعيشها المحتجون إلى الجهات الوصية، قصد التدخل والاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها رفع الضرر الذي أحدثه ارتفاع أسعار قطع غيار الآلات الفلاحية.

وجرى عقد لقاء تواصلي في مكان الاعتصام بجماعة الكارة، حضره البرلماني الاستقلالي، حيث استعرض أعضاء التنسيقية المشاكل التي يعانون منها، ومنها ارتفاع أثمان خيط التبن والأكياس والمبيدات، بالنظر إلى “سياسة الاحتكار” التي يمارسها بعض التجار.

وطالبت التنسيقية الوطنية لأرباب الآلات الفلاحية للحرث والحصاد السلطات المختصة وممثلي الأمة بالتدخل لدى الجهات المعنية “لوقف الفوضى التي يعرفها القطاع، مع تحكم التجار في أسعار قطع الغيار”.

وقررت التنسيقية المذكورة رفع الاعتصام الذي كانت تخوضه، بعد تلقيها طمأنة من السلطات و”ممثلي الأمة”؛ فيما جرى خلق خلية تسهر على تتبع وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في اللقاء المذكور.

وخاض طوال الأيام الماضية على مستوى جماعة الكارة أعضاء التنسيقية اعتصاما مفتوحا، احتجاجا على ارتفاع أسعار قطع غيار الآلات الفلاحية.

إقليم برشيد الآلات الفلاحية جماعة الكارة مشاكل مهنية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
جمعية ضحايا الاعتداءات الجنسية
السبت 10 أبريل 2021 - 20:57 2

جمعية ضحايا الاعتداءات الجنسية

صوت وصورة
غرق في شاطئ الجديدة
السبت 10 أبريل 2021 - 19:16 6

غرق في شاطئ الجديدة

صوت وصورة
جماعة "لوطا" تنادي بالتنمية
السبت 10 أبريل 2021 - 17:41 6

جماعة "لوطا" تنادي بالتنمية

صوت وصورة
إقامات مارينا أبي رقراق
الجمعة 9 أبريل 2021 - 23:13 9

إقامات مارينا أبي رقراق

صوت وصورة
تعزيز البنيات السياحية بتغازوت
الجمعة 9 أبريل 2021 - 20:09 5

تعزيز البنيات السياحية بتغازوت

صوت وصورة
بوابة إلكترونية للتغطية الصحية
الجمعة 9 أبريل 2021 - 19:57 2

بوابة إلكترونية للتغطية الصحية