حوار يخمد غضب أرباب آلات فلاحية في الكارة

تدخلت السلطات العاملية بإقليم برشيد لوقف الاعتصام الذي خاضه أرباب الآلات الفلاحية للحرث والحصاد على مستوى جماعة الكارة، احتجاجا على مشاكل يتخبط فيها القطاع.

وحلت السلطات العاملية، ممثلة في المسؤول الأول بالإقليم، إلى جانب بعض المنتخبين بقيادة البرلماني الاستقلالي طارق القادري، بمكان الاعتصام، ليتم إقناع المعتصمين بوقف الخطوة الاحتجاجية.

ودخلت السلطات العاملية والمنتخبون على مستوى إقليم برشيد في حوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية لأرباب الآلات الفلاحية للحرث والحصاد، وذلك قصد رفع الاعتصام.

ووعد المسؤولون على مستوى وزارة الداخلية، وكذا “ممثلو الأمة”، برفع المشاكل التي يعيشها المحتجون إلى الجهات الوصية، قصد التدخل والاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها رفع الضرر الذي أحدثه ارتفاع أسعار قطع غيار الآلات الفلاحية.

وجرى عقد لقاء تواصلي في مكان الاعتصام بجماعة الكارة، حضره البرلماني الاستقلالي، حيث استعرض أعضاء التنسيقية المشاكل التي يعانون منها، ومنها ارتفاع أثمان خيط التبن والأكياس والمبيدات، بالنظر إلى “سياسة الاحتكار” التي يمارسها بعض التجار.

وطالبت التنسيقية الوطنية لأرباب الآلات الفلاحية للحرث والحصاد السلطات المختصة وممثلي الأمة بالتدخل لدى الجهات المعنية “لوقف الفوضى التي يعرفها القطاع، مع تحكم التجار في أسعار قطع الغيار”.

وقررت التنسيقية المذكورة رفع الاعتصام الذي كانت تخوضه، بعد تلقيها طمأنة من السلطات و”ممثلي الأمة”؛ فيما جرى خلق خلية تسهر على تتبع وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في اللقاء المذكور.

وخاض طوال الأيام الماضية على مستوى جماعة الكارة أعضاء التنسيقية اعتصاما مفتوحا، احتجاجا على ارتفاع أسعار قطع غيار الآلات الفلاحية.