حوار يفضي إلى تعليق 25 يوما من الاعتصام بطاطا

قرر أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بطاطا تعليق الاعتصام الذي سبق أن دخلوا فيه منذ خمسة وعشرين يوما أمام مكتب المدير الإقليمي، رافقته أشكال احتجاجية أخرى، وذلك عقب جلسة أولى من الحوار مع المدير، تميزت مخرجاتها بالتوصل إلى “نتائج إيجابية، في انتظار الجولة الثانية المقررة يوم الثلاثاء لاستكمال النقاش حول باقي النقط”، وذلك وفق عمي فاضيلي، الكاتب الإقليمي للتنظيم النقابي ذاته.

وقال الفاعل النقابي، ضمن تصريح لهسبريس، إن “قرار تعليق الشكل الاحتجاجي جاء على إثر تحقيق تقدم في النقاش حول عدد من الملفات التي كانت دافعا لخوض الاعتصام، وإن كانت بعض منها ستتم مناقشتها بشكل مستفيض خلال الجولة الثانية من الحوار مع المدير الإقليمي يوم الثلاثاء”.

وفي خطوة مماثلة، أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي عن تعليق الاعتصام المزمع تنفيذه يومي الثلاثاء والخميس من الأسبوع الجاري بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بأكادير، فضلا عن تعليق القافلة الاحتجاجية التضامنية إلى إقليم طاطا.

ودعا التنظيم النقابي ذاته المدير الإقليمي إلى “تنفيذ الالتزامات السابقة مع المكتب الإقليمي، ووضع حد للتسويف والتماطل في معالجة تظلمات نساء ورجال التعليم، إلى جانب معالجة بعض الخروقات التي يشهدها القطاع إقليميا، ضمنها مشكل مجموعة مدارس أكجكال والإطعام والتوجيه المدرسيين”.

وأشاد الفرع النقابي بما وصفه “صمود وتضحيات جميع المنتسبين للفرع الإقليمي والفروع المحلية لنقابتنا المكافحة، وانخراطهم في هذه المعركة البطولية”، وعبر عن اعتزازه بـ”الدعم القوي للمكتب الوطني والمكتب الجهوي وكل الفروع الإقليمية والمحلية بجهة سوس-ماسة وباقي المواقع الوطنية”، موجها التقدير إلى “الهيئات المناضلة بطاطا وباقي ربوع الوطن”، التي دعمت هذه المعركة.