حوت ضخم بشاطئ الجديدة

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تعليقات الزوار10
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شفت الفيديو ولكن مافهمتش شنو دخل الشرطة في الموضوع علاش كايعبرو فيها هههههه واش ماكاين حتى شي هيئة اللي هي مسؤولة على هادشي
ومفهم والوا واجندارم تحولوا للباحثين في الحياة البرية، أو تيخدو القياسات” بمتروا ديال تبنايت” ألا يوجد لدينا باحثين ومختصين لدراسة الحوت، وهو ليس ضخم كما أشير إمنا ربما حوت أحذب حديث الولادة.
عوض إرسال فريق من العلماء والباحثين لأخذ عينات من الحوت النافق من أجل دراستها تم ارسال جرافة
عالاااااااااام..
حوت و لاحه البحر عادي جداًّ…!! الناس خاصها غير فاش تتفرج و تطلق اللسان للإشاعات..و هاني فين قلتها !
كي داك الحوت كيف السردينة ايلا لاحها البحر، لا و المضحك هو طريقة التعامل مع هاداك الحوت !! وقطعه و شوي مع راسك و قل باسم الله هههه
اذبحوه واطعموا به اولئك الذين ينتظرون قفة رمضان فشهر القفف مازال بعيدا.
مجرد حوت صغير أما البالغ من هاذا النوع من الحوت يصل طوله إلى 22 مترا و وزنه أكثر من 12 طنا
عادي في شواطئ الجديدة, يا ما عشنا ونحن صغارا مثل هاته المناظر , واندكر انه كانت تتناسل الكثير من الروايات حول أسباب موت الحيتان بشواطئ المدينة, يظهر لي انا وفاة الحيتان راجع بالاساس الى أسباب طبيعية.
العجب هذا رجال الدرك هم من يقومون بالقياسات على الحوت النافق ، هل لايوجد في المغرب علماء احياء او على الاقل اساتذة جامعين لدراسة مثل هذه الظواهر الطبيعية بشكل علمي من اجل البحث والدراسة
من المحيط إلى الصوصيص و الحار الوجبات السريعة
واش هده جريمة قتل خودوا الحوت الا كان كيتكل قسموه