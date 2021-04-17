حوض مائي ينهي حياة شابة في نواحي برشيد

لقيت شابة عشرينية، مساء الجمعة، مصرعها غرقا في حوض مائي بجماعة الغنيميين- قيادة الهدامي دائرة وعمالة برشيد- في ظروف شكلت موضوع بحث تمهيدي من قبل درك أولاد عبو سرية عاصمة أولاد حريز.

مصادر هسبريس من مكان الحادث أفادت أن الشابة عثر عليها جثة هامدة في حوض مائي بالقرب من منزل عائلتها، الكائن بدوار أولاد بن محمد بجماعة الغنيميين.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الهالكة كانت تعاني من اضطرابات نفسية، وأنها تتابع علاجها منذ مدة.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي أولاد عبو سرية برشيد، رفقة ممثل عن السلطة المحلية بقيادة الهدامي، إلى مكان الحادث، حيث تمت معاينة الحوض المائي، والإشراف على انتشال جثة الهالكة، ونقلها عبر سيارة لنقل الأموات، تابعة للخدمات الاجتماعية لجماعة الغنيميين، إلى مستودع الأموات بسطات قصد تشريحها لفائدة البحث القضائي المفتوح بأمر من النيابة العامة المختصة.