حيازة "الكيف" تورط مبحوثا عنه بجماعة بلفاع‬

أفلحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، نواحي اشتوكة آيت باها، من توقيف شخص في الثلاثينيات من العمر، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر القنب الهندي وأوراق التبغ.

وبعد توقيف الثلاثيني المذكور في دوار “أيت بوعامر”، التابع لجماعة بلفاع، أفضى تحقيق آني معه إلى الكشف عن منزل مهجور في منطقة “إمجاض عكربان” يستغله الموقوف في تخزين الممنوعات.

وانتقلت عناصر دركية إلى المنزل سالف الذكر، حيث جرى حجز كميات مهمة من سنابل القنب الهندي “الكيف” وأوراق التبغ “طابا”، تتجاوز 100 كيلوغرام، فضلا عن مبالغ مالية من عائدات الترويج.

وبأمر من النيابة العامة المختصة بابتدائية إنزكان، وضع الشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه؛ وذلك قبل تقديمه أمام أنظار العدالة.