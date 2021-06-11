حيازة مخدرات تجر مستشارا جماعيا للتوقيف

حيازة مخدرات تجر مستشارا جماعيا للتوقيف
صورة: هسبريس
الجمعة 11 يونيو 2021 - 18:28

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالقصر الكبير، بالمدار الطرقي الزوادة طريق العرائش، مستشارا جماعيا بالجماعة القروية القلة، ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية، وبحوزته 8 كيلوغرامات من الشيرا.

وحسب مصادر هسبريس فقد لاذ مرافق للمستشار الجماعي بالفرار مباشرة بعد الشروع في تفتيش السيارة، لكن تم تحديد هويته وجار البحث لتوقيفه.

وتم اقتياد المستشار الجماعي إلى مخفر الدرك الملكي بالقصر الكبير للتحقيق معه، حيث تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

الحركة الشعبية الدرك الملكي القصر الكبير مستشار جماعي

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