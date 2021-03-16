حين أقدم نظام الجزائر على طرد المغاربة من "واد المالح" قرب الحدود‎

تنظر ساكنة المنطقة الشرقية المتاخمة للحدود بتوجس كبير إلى التحركات الجزائرية الأخيرة، على مستوى منطقة “العرجة أولاد سليمان”، حيث تسعى الجارة الشرقية إلى الاستحواذ على الأرض التي ظل المغاربة يستغلونها لسنوات في أغراض الزراعة والفلاحة؛ بينما تم إبلاغ المعنيين من قبل عناصر من السلطات المغربية والجزائرية بعدم استغلال الأراضي المتواجدة بالمنطقة، بعد تاريخ 18 مارس.
وللساكنة الشرقية ذكريات “سيئة” مع تجاوزات الجيش الجزائري على مستوى بعض المناطق القريبة من الحدود، خصوصا تلك المحاذية للجدار الأمني، حيث دأب “مغاربة الحدود” على استغلال بعض الأراضي إما لأغراض فلاحية أو زراعية؛ بينما تؤكد المعطيات أنه لا توجد وثائق رسمية، سواء من لدن السلطات الجزائرية أو المغربية، تثبت وضع هذه المناطق.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنزع فيها الجزائر حق الاستغلال الأراضي من المغاربة؛ فخلال عام 1983، منع جنود جزائريون المغاربة من استغلال منجم للملح بالقرب من قرية زاوية الحجوي الحدودية، التابعة لقيادة بوعنان في إقليم فكيك.
وهكذا منعت السلطات الجزائرية أهل زاوية الحجوي بقيادة بوعنان من استغلالِ آبار الملح، التي دأبوا على العمل فيها بوادي “زلمو”، ويطلق عليه سكان المنطقة وادي “قير”، ويبلغ طول مجراه حوالي 600 كيلومتر؛ حيث يلتقي هذا الأخير بوادي “الساورة” بمنطقة “اقلي” الجزائرية.
كما صادرت السلطات الجزائرية المساكن والمزارع وأشجار النخيل التي وجدت على الضفة الشرقية للوادي، بدعوى أنها تمثل “الحدود الطبيعية الفاصلة بين الجزائر والمغرب”.
بالمقابل، وتجنبا لأي مواجهة مباشرة مع الجزائريين، قامت السلطات العسكرية المغربية ببناء جدار أمني حدودي يفصل التراب المغربي عن الجزائري.
وكان منجم الملح الذي صادرته السلطات الجزائرية مصدر عيش الساكنة المحلية، التي أصبحت بدون معيل في ظل صعوبة المناخ الصحراوي الجاف؛ بينما دفع الوضع الجديد سكان المنطقة إلى الهجرة وترك أرض الأجداد.
كما أن الرحل المنتشرين في المنطقة الحدودية يعيشون المعاناة نفسها، حيث إذا تاهت المواشي والإبل، فيستحيل استرجاعها.
ويشير صديق القاسمي، الناشط المحلي الذي يقيم في منطقة بوعنان الحدودية، إلى أن “الجزائر أخبرت المواطنين المغاربة الذين يستغلون الأراضي المتواجدة بمنطقة العرجة بالانسحاب فورا من المنطقة، حيث حدد تاريخا معينا لتنفيذ أمر الانسحاب”، مبرزا أن “المعنيين بالقرار يعيشون ظروفا صعبة، ولا يتوفرون على بديل”.
وأوضح القاسمي من المنطقة الحدودية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغاربة المتضررين يطالبون بتعويضات جراء الوضع الجديد”، مبرزا أن “العديد من الفلاحين كانوا يستغلون ضيعات التمر في المنطقة، وهناك من يتوفر على 700 نخلة”.
ودعا بيان صادر عن فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفكيك السلطات المغربية إلى فتح حوار مع المتضررين، والتعامل معهم “وفق ما تمليه المواثيق الدولية بخصوص ممتلكات المواطنين الواقعة في مناطق التماس الحدودي من الجانبين”.
وطالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفكيك الدولة المغربية بأن تحسم في هذا الملف مع الجارة الجزائر فيما يخص الحدود نهائيا وبحفظ الأراضي للأجيال المقبلة، حتى لا تتكرر المأساة نفسها مرة أخرى.
ويرى مراقبون أن الجزائر حرصت تاريخيا على استغلال هذا الفراغ القانوني في الحدود الشرقية، وظلت تستغله كورقة ضغط سياسية كلما تعرضت إلى إخفاقات دبلوماسية في نزاعها مع المملكة المغربية؛ وهو ما دفع العديد من المتابعين إلى دعوة الرباط إلى “إعادة فتح ملف الحدود الشرقية مع الجزائر وحسمه بشكل نهائي”.
هذا ليس بغريب على جارة السوء فانتظروا الأسوء من الان فصاعدا فهزائمها المتتالية الأخيرة على الصعيد الدولي والافريقي والعربي في جميع الميادين جعلها تصاب بالسعار.
هادو قالو للصهاينة ماكتعرفو والو، باغين يفتحو جبهة فالشرق المغربي لاخلاء الجنوب للعصابة الارهابية،،
اولا نثمن سلوك الدولة المغربية فيما يتعلق بضبط النفس و عدم الانجرار وراء السلطات الجزائرية التي لم يعد لها حل لازماتها الداخلية الا تصديرها الى المغرب لتشغل مواطنيها بمعارك مفتعلة.
ثانيا … من الضروري تعويض المواطنين المتضررين من اراضي الدولة في احسن المناطق بالمغرب… فلا يجب ان ندير لهم ظهورنا و نتركهم يواجهون هذه التعسفات وحدهم.
إذا كانت الجزائر مستولية على بشار والتوات وتندوف وهي مئات الآلاف من الكيلومترات المربعة ومع ذلك ما زالت تطمع في المزيد وهي تريد اليوم ضم مناطق جنب فيكيك فلماذا المغرب يقبل بذلك !!
سوف يبقون يطردون المواطنين المغاربة من أرضهم التي عاشوا ويعيشون من خيراتها منذ أجدادهم الى ان يطردهم الله هم من رحمته ولن يجدوا بعد ذالك اليها سبيلا.
الجزائر لم يبقى لها متنفس لتبريد غلها و الترويح عن نفسها سوى إختلاق مثل هده الأمور لأن المغرب أغلق نهائيا إقامة الإتحاد المغاربي بالتطبيع مع إسرائيل و تقنين نبتة الكيف لأغراض طبية
اذا كانت هذه الأراضي جزائريه فان الخطأ يقع على السلطات المغربية وعلى المزارعين الذين استثمروا في هذه الأراضي رغم علمهم بأنهم سوف يرحلون في اي وقت، وفي المقابل، فإن المغرب يتعين عليه فتح كل الملفات المتعلقة باسترجاع جميع الأراضي المغربية التي لا تزال تحت سيطرة الجزائر، وذلك باللجوء الى كافة الوسائل القانونية لظى محكمة العدل الدولية.والامم المتحدة،
je pense qu’il faut finir avec ce dossier une fois pour tout et fermer ces frontières a vie et demander la France les archives de ces frontières y compris la region de tindouf et passer a l’attaque en plus mr bayden usa a signer le sahara et marocaine———————————– arretez de regardez ces soldats algeriens qui en par le passer tuer des civiles dans cette region —————————————————————————————–
ما فهمتش انا علاش متدخلش الجيش في فيكيك باش يحمي ارزاق الناس …اشمن سيادة هدي هدا الدل تخليو الناس تحت سلطة الجيش الجزاىري …وتبقاو عطينها للانكار.
اي دولة في العالم كانت بعتت جنود لحماية المواطنين و الارض لي غرسوها اجيال ديال المغاربة.
هدا عيب هدا عار واخطيونا من الانكار!!!!
الجارة الشرقية كلما منيت يالخسارة الدبلوماسية الى وتقوم باجلاء المغاربة من الاراضي التي يستغلونها لتوفير لقمة عيشهم فهاذا هو النظام العسكري الذي لا يوفر حتى الحليب والدقيق لشعبه. فادعوا الحكومة المغربية الى تعويض المتضررين وكذالك التفاوض مع فرنسا لفتح ارشيف الحدود والصحراء الشرقية والمناطق التي اغتصبتها من المملكة في عهد استعمارها للجزائر.
كبرانات فرنسا ضسروووو بزاف على المغريب لازم يكن الردع الحرب مع جارة السوء اصبح مطلب شعبي مغربي و السؤال الذي يحيرني ان هو الجيش المغربي و اين المؤسسة الملكية واين الاحزاب السياسية ……؟؟؟؟؟؟؟ ام ان الاراضي المغربية بيعت و نحن في دار غفلون وما سبب صمت اامؤسسة العسكرية ام ان المغرب ليس له شرف و نخوة اقصد المسؤولين في الوقت اللتي كانت تصرف ملايير في حفلات موازين كان بالاجدر في صرفها في شراء وصناعة السلاح لان الدولة اللتي لا تمللك سلاحها كالباب المفتوح للتذكير فاتفاقية ترسيم الحدود لم يصادق عليها البرلمان المغربي وان الجزاءر خرقت اتفاقية افران بإستغلال منجم تندوف و انتزاع الاراضي من ملاكها الحقيقيين المغاربة مما يتطلب فسخ الاتفاقية و اعادة فتح ملف الصحراء الشرقية.
اصلا الاستعمار الفرنسي هو من قام ابان تأسيسه الدولة الحديثة الذي أعطاها اسم الجزائر بتقطيع أجزاء كبيرة من اراضي المغرب بما فيها الصحراء الشرقية وضمها عنوة الى هذا الكيان. التاريخ لن ينسى وسترجع ان شاء الله ولو إلى حين….
قبل المغادرة إذا اضطر الحال…احرقوا شجر النخيل ودمروا كل شيء حتى لا يأخذها الجزائريون
مادام الجيش قال ان الجيش الجزاءري لم يدخل الاراضي المغربية هذا يعني هذه الاراضي المزارع ليست المغربية تقع وراء الحدود انا على يقين ان فيكيك المدينة الحدودية لديها الاهمية العسكرية والامنية كبيرة اكيد لو دخل الجيش الجزاءري هددوا المزراعين داخل الاراضي المغربية اكيد ان السلطات المحلية والامنية لن تسمح بذلك سوف تعلم بيه اكيد المخابرات والدرك والامن مقدمين والقياد والشيوخ سوف يكون الخبر اي التهديد الجزاءري او دخولهم الى التراب المغربي هذه الخلافات مورثة عن الاستعمار الفرنسي هو الذي وضع هذه مطبات والعقبات فاصلة حدود بلدين لو كانت العلاقات جيدة بين بلدين كان بي امكانها حل عن طريق التفاهم والحوار تبقى الحدود مفتوحة شعبين الاستغلال الاراضي مشتركة كما كان علبه الحل طيلة القرون لكن ماذا تفعل مع هذا النظام خرخوري المريض مجموعة العجاءز يعيشون خارج العصر والتاريخ يحكمون الجزاءر ضاعت بينهم تحولت الى الاضحوكة كوريا الشمال افريقيا
قد يتم اعتبار المنطقة مشمولة باتفاقية 1972 حتى وإن لم تتم الإشارة إليها بالإسم في تلك الإفاقية..
والإتفاقية تبقى دائما وفي كل الأعراف الدولية كلّ لا يتجزأ فإمّا أن تطبق بحذافرها أو تعتبر لاغية أصلا ولا يجوز تطبيق بند دون بند مع اختيار البنود التي تطبق والتي لا تطبق.
أولا من الناحية القانونية فالإتفاقية لم يتم التصويت عليها لحد اليوم في البرلمان الجزائري وبالتالي فهي ليست قانونية بعد
وثانيا من ضمن بنودها أن تعترف الجزائر بمغربية الصحراء الغربية وهو ما لم تفعل لحد الساعة..
وثالثة من ضمن بنودها كذلك أن يعترف المغرب بجزائرية الصحراء الشرقية (تندوف وبشار التي يمكن أن تدخل منطقة العرجة ضمن نطاقها الترابي) بشرط الإستغلال المشترك بين الدولتين لمناجم الحديد بالمنطقة(الصحراء الشرقية) وهو ما لم يتم لحد الساعة.
لكل ذلك أعتقد أن الإتفاقية تعتبر لاغية وبالتالي لا يمكن إلزام ساكنة تلك المنطقة بتنفيذ الإخلاء إلا بعد تنفيذ كل بنود الإتفاقية أو على الأقل مرحليا المطالبة بتعويض من السلطات الجزائرية وليس من السلطات المغربية عن أشجار النخيل و.. ريثما يتم اللجوء للقانون الدولي للبث في مدى تنفيدنص الإتفاقية
نفس ما يفعله الصهاينة مع الفلسطينيين….
كما تحاربن الجزائر بالدسائس والمكاءد يجب على المغرب محاربة الجزائر بنفس الطريقة الجزائر تمول عصابة البوليساريو الإرهابية يجب على المغرب تمويل القبايل ماديا ومعنويا في المؤتمرات والاعتراف بها جمهورية وأنها محتلة من الجيش الجزائري كما يجب أن تعطيها مقرا لها كسفارة في المغرب هذا مايجب القيام اتجاه الجزائر السن بالسن والعين بالعين والباذيء أظلم
طردتنا الجزائر من العديد من المناطق ، فكم يجب أن نتخلى عن أنفسنا من أجل الأخوة الزائفة؟
الأنظمة الجزائرية الغير العريقة و الحديثة كلها إن لم أقل أغلبها خبيثة و… يجب على النظام المغربي أيضا أن يستعمل معها جميع أنواع الشرور الممكنة … و ضرب هاذا النظام بالحديد و النار عن طريق شن حرب باردة موازية للحرب البارد التي يشنها النظام الزبائلي العسكري الفاشل و المتعفن الحالي …
مهما كانت ظروف توقيع اتفاقية1972 فهي باطلة وفيها تضييع للحقوق .
التاريخ يقول بانها ارض مغربية .
على الدولة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذه القضية
الحل هو التوجه مباشرة إلى القضاء الدولي ليبت في من له الحق في هده الارضي واتبع كافة الوسائل الممكنة لتبرهن الساكنة بالدليل امتلاكها لهده الارضي
ما ذنب المواطن المسكين الذي فتح عينيه على اراضي يستغلها آبأؤه واجداده في مشاكل بين دولتين في حاة عدم انتصار دولته لقضيته ما عليه الا ان يطالب بجنسية البلد الذي يدعي امتلاكه للارض وكما يقول المثل من تزوج أمي اناديه ابي
كلما طالبنا نضام الجزائري باراضي أخدت منا أراضي أخري و الجيش يرى و لا يتحرك يتغني بي حروب وهمية أنتصر فيها و خسر الآرض والله حشومة اليوم فكيك و غدا السعيدية أو بركان أو أحفير. حرام علييكم شوهتونا إدا ما عدناش الرجال خليو لعيالات أيدافعوا على التراب المغربي
ما ذا اعدت حكومتنا الحالية التي التزمت الصمت وما ذا سيكون مصير هؤلاء المتضررين من الفلاحين فهل هذه الشرذمة من الجنرالات قد اعادت الكرة ك سنة 1975
اين الدبلوماسية المغربية لا اثر لها وما ذا اعده السيد العثماني للرد على هذه الشرذمة
الحكام في الجزائر ورثوا عن غباء تصرفات المستعمر الدي داقهم الويلات زد على دالك عبادتهم للالة السوفياتية… هدا تحد لهم و عليهم أن يبرهنوا لله انهم في مستوى الروح…التي بعث فيهم ليمتحنهم. فقط شخص وحد يعني بلا ماضي و لاهوية له و خائف يتصرف هكدا. الكلب ينبح وفي الحقيقة هو خاءف و يطالب النجدة من camarade … اعلموا انكم كلما امتلكتم من اسلحة …ما هو الى تبدير لاموال الشعب الدي يستحق كل المساعدة المادية والمعنوية للخروج من البروليتاريا و الفكر الاوحد الدي اصبح…تكسير المغرب…وللتدكير …المغرب هزم في معركة الزلاقة كل أوروبا الكاتوليكية مجتمعة لوحده…و ساعدكم على تحرير بلادكم من فرنسا و هو يؤدي الثمن الباهض لدعمكم… عالم المستقبل لحق بنا و نحن نضيع وقتنا مع عدو جاهل لااصل له. اعلموا أن جدور المغرب الحديث تمتد إلى أكثر من 1200 سنة و اخر اسرة حاكمة في المغرب لها أكثر من 600 سنة…نعرف جيدا من نحن ومن يحكمنا …بخلافكم…الآن تبين ان حبة أرز هي وزن مجموع كورونا التي تضرب العالم …و لا سلاح يمكن تكسيرها…ان في دالك لآيات لقوم يعقلون. الله لايصلح المفسدين.
الى كوثر ….. 11
1-ديها فسوق راسك ….
2-من السهل اشعال حرب … لكن من الصعب انهاؤها…..
الجزائر تريد الحرب ليس لقوتها بل لإفلاسها داخليا و خارجيا … وما من حل امامها سوى اسكات الشعب بالحرب …. الا ترون انها اسكتت معارضي الخارج بسحب الجنسية منهم…
3- الحكمة ليست في مجاراة الجارة في سعيها الى حرب بل ان الحكمة تكمن في تفويت الفرصة عليها.
4- الحروب المعاصرة لا تؤدي الى انهاء النزاعات فان اشتعلت حرب فستظل كذلك ل 20 او 30 سنة دون نتيجة….
إذن للي راسو سخون ايمشي يقلب على فين ابردو …. اتركوا الدولة تتعامل مع هذه الملفات بضبط النفس…… الجارة مفلسة و ليس لها ما تخسره … نحن لدينا ما نخسره ….
و اخره ما حققناه على مستوى الوحدة الترابية و على الصعيد الدبلوماسي .
… المنطقة المغاربية باجهل جهال حكامها (بوخروبة والقذافي) اللذان ارتميا في أحضان الغول السوفياتي وشعوبها في الفتن والتشرذم.
لقد تمسكن بوخروبة بعد ان بعثه بن بلة مع باخرة حملت السلاح من مصر الى الناظور في المغرب سنة 1955 ، فاحتال حتى تولى قيادة اركان جيش الحدود وبعد اتفاق افيان اسرع الى دخول العاصمة بالقوة وانقلب على الحكومة المؤقتة سنة 1962 ثم انقلب على رئيسه بن بلة سنة 1965. ثم انقلب على الوحدة المغاربية سنة 1975 لما تحالف مع اسبانيا ضد تحالف المغرب وموريتانيا لاخراج الاستعمار من الصحراء.
وفي الداخل حرم الجزائريين من امتلاك اراضيهم التي اممها باسم الاشتراكية ووضعها تحت تصرف الجنرالات يضعون محاصيلها في جيوبهم.
“بالمقابل، وتجنبا لأي مواجهة مباشرة مع الجزائريين، قامت السلطات العسكرية المغربية ببناء جدار أمني حدودي يفصل التراب المغربي عن الجزائري”
لهاذا اصبحت خريطة المغرب على وضعها الحالي ….!!!!! والخريطة الجزائرية ثلاثة مرات اكبر ….؟؟؟؟
عليهم أن يكفوا عن إقتحام صحرائنا
ما على المغرب الا تطبيق المعاملة بالمثل وتجريد الجزائريين من اتباع العسكر من ممتلكاتهم وكلنا يعلم ان ابناء الجنرالات لهم مشاريع واستثمارات في المغرب وتمديد الجدار شمال في الحدود المؤقتة الى حين استرجاع الصحراء الشرقية
الحقيقة المرة والتي لا يتقبلها المسلمين او الذين يضنون انهم مسلمين رغم انهم يفعلون جميع الكبائر هو ان اليهود احسن من بعض الدول العربية وخصوصا الجزائر لان العرب ينضرون سقوطط بفارغ الصبر كي يجهزو عليك واعرف ان هدا الكلام لايعجب المتعصبين لكن هده هي الحقيقة التي اغلب الناس ليس لديهم الشجاعة لتقبلها
الجزائر تحاول بشتى الوسائل فتح جبهة صراع مع المغرب لتصدير فشلها الدريع في ايجاد حل لمشاكلها الداخلية أولا مع الحراك الشعبي بعدها الهزائم المتثاليه التي تلقتها في الميدان السياسي والاقتصادي والرياضي.لانها اصبحت تدرك عزلتها وخاصة في ملف الصحراء المغربية حيث تبخر حلمها للوصول الى المحيط الاطلسي وحشر المغرب في زاوية مغلقة.لهذا وجب علينا ضبط النفس.
اكبر و اخطر جرثومة في العالم هي النظام الجزائري اللقيط، اريد والله تفسير :من هو الصهيوني بحق هل من يدعي انه يتشارك معنا في الدم و الحدود و التقاليد و المصير المشترك ؟ ام من لا يتشارك معنا في اي شيء و يتعاطف معنا و يؤيدنا رغم اختلافه معنا في كل شيء ؟ من هو الصهيوني اذا؟
الجزائر ، متى كانت لها أرض عبر التاريخ ؟ فعبر التاريخ لم تكن هناك دولة ،تسمى بالدولة الجزائرية ، و لو لا المرسوم الذي بموجبه إنفصلت عن الاستعمار الفرنسي و منحهم أراضي مقتطعة من المغرب و تونس و ليبيا ، ثم لولا مساعدة المغرب و تونس ؛ لبقيت مستعمرة لحد الآن ، بحيث الجزائر كلها ارضا و شعبا ؛ كانت محمية تابعة للموحدين المغاربة ،و ها هي اليوم ، أصبحت دولة استعمارية ، تسعى الى إقتطاع أراضي إضافية من اصحابها المغاربة الذين كانوا متواجدين بها منذ قرون٠
سلام عليكم كنطلبو الدولة ديالنا متبقاش تهون معا هد الدولة القيطة خص توقفهوم عند حدهوم كبرها تصغار حنا معندنا ميدار اديونا لعسكر نحررو بلادنا من دولة سوء
المرجو من هيسبريس أن تقوم بتغطية الاحداث والمظاهرات في دولة السينغال
هل الحراك الافريقي قادم وما علاقته بالحراك الشمال الافريقي ؟
وهل التماسيح المفرنسة لها دخل فيما يقع؟
وما مشروع المغرب بدبلوماسيته المحنكة في تهدئة الاوضاع في السنغال ولعب دور
المصالحة بين الفرقاء بدل الحياد السلبي ؟
وهل الاسلاميين قادمون في السنغال ؟
الدبلوماسية المتنورة لجلالة الملك اتجه الآن الة الفصل في هذا الملف مع فرنسا لأنها هي الوقفة على تجميع الأراضي من دول الجوار لتنشأ على إثرها دولة الجزائر. فهي دربالة الهداوي التي تشكلت من لا شيء.. المغرب مطالب الآن بحسم هذا الأمر لأن الهداوي لا يتوقف عن عملية ترقيع لباسه بما أوتي من قطع يجمعها هنا وهناك. .. جار السوء ابتلانا آلله به …