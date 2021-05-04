حين رفع الجيش الموريتاني الأعلام في "الكويرة"

عام 2016 وقعت أزمة خطيرة بين الرباط ونواكشوط كان باعثها رمال الصّحراء الملتهبة. بدأت القصّة لما تناقلت وسائل إعلام خبر رفع الجيش الموريتاني علم بلده في المدينة المترامية على الحدود الجنوبية المغربية، وهو الأمر الذي تسبّب في توتر كبير في الرّباط، ليتم إرسال وفد رفيع المستوى إلى نواكشوط لتدارس “التّصعيد”.

وفي تجاهل تام لمقررات التاريخ ومعطيات الميدان، قرّر الجيش الموريتاني، آنذاك، في خطوة أحادية، تعزيز تواجده في منطقة “الكويرة” المعروفة تاريخيا بأنها تقبع تحت السيادة المغربية، وهو ما أثار حفيظة الرباط، بينما بررت نواكشوط ذلك بكونها تهدف إلى الحيلولة دون تسلل عناصر البوليساريو إلى الحيز الجغرافي الحدودي.

ولم يتأخر رد المملكة على الخطوة الموريتانية، إذ سرعان ما باشرت القوات المسلحة الملكية تحركاتها في منطقة الكويرة، وفقا لما نقلته مصادر إعلامية آنذاك. وبرّرت المصالح المغربية هذا التحرك بأنه “يأتي في إطار عمليات تطهيرية ضد التهريب”.

ولم تقف موريتانيا عند حدود تعزيز تواجدها العسكري في مدينة الكويرة، بل قام الرّئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز باستقبال أحد قياديي جبهة البوليساريو الانفصالية، الذي أكد أن “الكويرة أرض صحراوية”، وهي تصريحات زادت من تأزيم الوضع بين نواكشوط والرّباط.

ولم تكتف موريتانيا بهذا التصعيد، فحسب ما تناقلته مواقع إخبارية في بلاد “الشنقيط”، وبالتوازي مع نقل الصواريخ إلى شمال البلاد، أقدمت السلطات الموريتانية على منع القنصل المغربي من دخول منطقة الكويرة. وقد برّرت موريتانيا هذا التوجّس باعتزام المملكة تشييد ميناء الداخلة الأطلسي.

ومشكل “الكويرة” كان دوما ضمن أسس الصّراع بين المغرب ونواكشط، منذ انسحاب هذه الأخيرة من الصحراء سنة 1979. وقد استغلت جبهة البوليساريو هذه الثغرة وكانت تتنقل إلى المدينة المطلة على الأطلسي انطلاقا من نواذيبو، الواقعة في أقصى شمال البلاد.

ومع بدء مشروع تأهيل الأقاليم الجنوبية والاهتمام بالمناطق الواقعة في أقصى الجنوب، يتوجس الموريتانيون من الخطوة المغربية لإعادة تعمير مدينة الكويرة الواقعة في أقصى الأقاليم الجنوبية وبسط سيادته المملكة عليها.

وفي إطار متغيّرات على الأرض انطلقت منذ تحرير معبر الكركرات في 13 نونبر من السّنة الماضية، يتجه المغرب إلى تأهيل ميناء الداخلة وربطه بالمنطقة الحدودية الجنوبية، وهو ما سيشكّل فرصة واعدة أمام المملكة للقطع مع أطماع الجزائر في الوصول إلى الأطلسي.

ويدرس المغرب إمكانية إنشاء ميناء الكويرة الكبير وإعادة تعمير هذه المنطقة الإستراتيجية الواقعة في أقصى جنوب المملكة، ونظرا للدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه في الرّبط البحري بين الشّمال والجنوب ومنطقة السّاحل.

وبعد ميناء الداخلة، الذي يشكّل واجهة بحرية للمعبر الحدودي الكركرات؛ وهو ما من شأنه أن يخفف من المشاكل المرتبطة بهذا المعبر الاقتصادي، الذي سيضم أيضا مشروعا يتعلق بإنشاء منصة لوجيستية، يرتقب أن تنخرط المملكة في إنشاء منطقة بحرية في الكويرة، خاصة في ظل التحولات الإقليمية الأخيرة.