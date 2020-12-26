حين طالب الحسن الثاني إسبانيا بـ"خلية مشتركة" حول سبتة ومليلية

في وقت اختارت إسبانيا الاحتجاج على تصريحات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التي قال فيها إن المغرب سيفتح النقاش بشأن ملف سبتة ومليلية المحتلتين بعد الانتهاء من ملف الصحراء، يعود إلى الواجهة مقترح مغربي سابق بإنشاء خلية مشتركة حول هذا الملف.
وكان الملك الراحل الحسن الثاني اقترح على الجارة الشمالية إنشاء خلية مُشتركة مغربية إسبانية للتفكير والتأمل لإيجاد حل لمشكل المناطق المحتلة، في إشارة إلى كل من مدينتي سبتة ومليلية والجزر المجاورة.
لكن اقتراح الملك الراحل لم يلق تجاوباً من قبل إسبانيا منذ ذلك الحين وإلى اليوم، إذ لم يتم إحداث هذه الخلية، واستمر الملف عالقاً ودون تقدم يُذكر، وهو ما يُشير إلى اختيار مدريد نهج سياسة الأمر الواقع في ظل اهتمام المغرب أكثر بوحدته الترابية وحل نزاع الصحراء.
لكن مع ظُهور مؤشرات جديدة في الآونة الأخيرة في صالح الرباط من خلال اعتراف أقوى دولة في العالم بمغربية الصحراء، وما لذلك من تأثير إيجابي على مستوى مجلس الأمن، فإن عودة طرح ملف سبتة ومليلية في المدى القريب يبقى غير مستبعد.
وكان الملك محمد السادس أثار هذا الملف عقب توليه العرش بسنوات قليلة، إذ عبر في خطاب عيد العرش سنة 2002 من مدينة طنجة عن رفضه “ما قامت به الحكومة الإسبانية من اعتداء عسكري على جزيرة تورة التي تؤكد الحقائق التاريخية والجغرافية والمستندات القانونية أنها ظلت دوما جزءا من التراب الوطني تابعا لسيادة المملكة المغربية”.
وأكد الملك محمد السادس “تشبث المغرب برجوع الوضع في هذه الجزيرة المغربية إلى ما كان عليه”، ورفض “التصعيد وفرض الأمر الواقع بالقوة”، مردفا: “إننا حريصون على ضمان السلم والاستقرار وحسن الجوار في منطقة جبل طارق الإستراتيجية”.
ولفت الملك إلى أن المغرب “لم يفتأ منذ استقلاله يطالب إسبانيا بإنهاء احتلالها لسبتة ومليلية والجزر المجاورة المغتصبة في شمال المملكة، سالكاً في ذلك سبيل التبصر والنهج السلمي الحضاري الذي يجسده الاقتراح الحكيم لوالدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه بإنشاء خلية مشتركة مغربية إسبانية للتفكير والتأمل لإيجاد حل لمشكل هذه المناطق المحتلة”.
كما عبر الملك محمد السادس في خطابه آنذاك عن “أسفه الشديد”، إذ قال: “لم نجد حتى الآن آذانا صاغية من لدن الطرف الإسباني لتسوية وضع هذه الثغور المغتصبة التي تحولت إلى مراكز لاستنزاف اقتصادنا الوطني وقواعد للهجرة السرية ولكل الممارسات غير المشروعة”.
مطالب العرش لا تنتهي لا مت الضرائب و لا من الأراضي.
انا مع الشعب المغربي للمطالبة باراضيه . و لكني متاكد ان العرش ان يقوم بشيء مت اجل تحريرها و استرجاعها . ببساطة هو يستعملها و لا يريد خسارتها بارجلعها.
مطالبة المغرب المرتقبة لاسترجاع سبتة و مليلية المحتلتين هو السبب الرئيسي لمعارضة إسبانيا التسوية مشكل الصحراء المغربية، فإسبانيا لا تريد حلا يتفرغ بعده المغرب للمطالبة باسترجاع سبتة و مليلية المحتلتين، إسبانيا لا تريد فقدان ورقة ضغط و ابتزاز ضد المغرب لأن ذلك سيجعل المغرب في موقف قوة لمناقشة الملفات بين البلدين، فرنسا أيضا تريد أن يبقى الوضع بين اللاسلم و اللاحرب كي تسمى في استنزاف المغرب و الجزائر من خلال الإستحواذ على الصفقات التجارية و الإستثمارات المضمونة ووالمحمية، شكرا ترامب لأنه بهذا الإعتراف أسقط أقنعة الدول المحايدة حيادا إيجابيا كما يدعون، روسيا أيضا على الطرف الآخر تبتز الجزائر الزبون الوفي الأسلحة الروسية،
Remarque:L’Espagne doit être sage et honnête en rendant et remettre les zones marocaines occupées au maroc. ces dites zones ne font pas lier géographiquement à l’Europe alors qu’elle font partie de l’Afrique. et marocaines historiquement avant l’occupation. d’ailleurs l’Espagne n’as aucun bénéfice moral deles occuper iternellement alors qu’ils ne sont pas les siennes, et que le monde entier garde témoignage que ceux sont les villes marocaines. c’est honteux à L’Espagne de dire que ceux sont les villes espagnoles. de très bonnes relations stratégiques et les investissements dans tous les domaines avec le Maroc Meilleur que d’être considéré comme un Pays colonial.
كل هذه الوسائل المتبعة ،انشاء خلية او اليد المدودة او الحفاظ على السلم والامن في المنطقة وما الى ذلك من تلك الكلمات الرنانة الطنانة التي تدل على فشل وضعف في معالجة الامور ،،كيف انت جزء من ترابك محتل وتقول ننشيئ خلية تفاهم او نحرص على الامن والسلم ،،ما فيها لا سلم لا أمن انتهى ذلك الوقت الذي كنتم تسترجعون فيه الاراضي باتفاقيات مذلة وبسببها فقد المغرب اجراء هامة لصالح اسبانيا ،،وخاصة سبتة ومليلية لا اظن انه من مصلحة المغرب المطالبة بها لانه لن ينالها على الاطلاق ولو انتظر ستة قرون اخرى ،،لماذا قبلتم بالاستقلال المنقوص ؟ كنتم تواقون الى الجلوس على العرش وهو همكم الاول وما زال لليوم لا يهمكم لا الشعب ولا الوطن وانما استمرار جلوسكم على العرش فحسب ،،
التطبيعمع الصهاينة وضع المغرب في اسفل سافلين حيث كشف كل اوراقه وخسر كل شيئ وجعل سمعته تنزل الى الحضيض خاصة من طرف الشعوب الاسلامية والعربية بل حتى الشعب المغربي فقد الثقة في القصر وعرف ان ما يهم القصر هو الحفاظ على الكرسي ،،وليس تنمية الوطن
لو تشجع المخزن وطالب بسبتة ومليلية فانه بدون شك سيفقدالكثير من هيبته وربما اراضيه لان اسبانيا لن
لن تغفر
ماضع حق وراءه مطلب أن الدفاع وحده لا يكفي ضروري من الهجوم عندما خرج المغرب من الاتحاد الأفريقي وترك مقعده فارغا كانت الجزائر تفعل ما تشاء؟
وكلك اسبانيا يجب تحريك هدأ الملف وبقوة. أن شاء الرحمن الرحيم
الامر مختلف يا هواري فالمخزن قديم ومن صميم التراكم الحضاري لتمغربيت.
كان عليك ان تنهر حكامك في صخرة تورة ليلى وسنكون ممتنين لو بقيت بعيدا فنحن لا نثق في نفاقكم فاسترجعوا جماجم نعاجكم من متاحف بلاد دوغول الذي قبلتم ان يستفتيكم في ارضكم
ناس عايشين فبلادهم وياكلو من خيراتو ومأمنين فديورهوم ومع ذلك شي عندو ولاء لحركة حماس شي مع اردوغان شي مع ايران وحزب الله والله العجب العجاب انا شخصيا مع بلادي وملكي في الضراء والسراء…
اوروبا تؤمن بما هو عملي و علمي و نحن اليوم امام خطوة مهمة الى تحديد الاولويات ثم الانتقال الى المسؤوليات و ربط سبتة و امليلية بالصحراء هو خطئ في الاستراتجية في هذا الوقت لانها ستكون ورقة ضغط من اجل الاعتراف بالصحراء التي هي اصلا مغربية يجب التركيز على القضية الكبرى للوطن و ربط سبتة و امليلية بجبل طارق في مفاوضات ما بعد هذه المرحلة و كسب اكبر قدر من التأييد من انجلترا و يكون عبر تنازل انجلترا لصالح اسبانيا مقابل خروج اسبانيا من سبتة و امليلية
قضية سبة ومليلية مغربية اسبانيا عارفها لكن الان اوصل الوقت لكي تنضم الى الوطن المغرب ولابد اسبانبا ان تطلب شىء ما من المغرب سواء مشاركة او تمديد احتلالها مدة متفقة عليها وبتم تسليمها للمغرب بدوني اي نزاع
إسبانيا لن ينفع معها إلا منطق القوة، فهي ترتجف كلما اقتنا المغرب اسلحتا من امريكا أو من دول خارج اروبا العجوز.
تغمذ الله بواسع رحمته العبقري الخالد الراحل الحسن الثاني و اسكنه فسيح جناته َمع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا باني المغرب المغرب الاحرار الحديث مبذع المسيرة الخضراء مربي الاجيال الصالحة الرايدة بالجميع المقاييس.
على عكس ما كانت تروج له دولة جنوب إفريقيا من أكاذيب و ادعاءات مغرضة بأن الصحراء ( الغربية ) المغربية هي ‘ آخر مستعمرة في إفريقيا ‘ !!!!!!!! حكام بريتوريا ومن على شاكلتهم من الأفارقة ليست لهم ذرة من الشرف واالنزاهة والمصداقية في ادعاءاتهم هاته .. ألا يرون بأم أعينهم أن آخر مستعمرة في إفريقيا هما مدينتي سبتة ومليلية والجزر المجاورة لهما وهي ثغور داخل المجال الترابي لقارتنا الإفريقية والآن مستعمرات تحت الإحتلال الصليبي الإسباني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ العالم بأسره اعترف بمغربية الصحراء رغم أنف العديان .. وقريباً سنخوض معركة أخرى لفك الحصار على مناطقنا العزيزة المستعمرة من طرف الإسبان لإكتمال وحدة أراضي المملكة المغربية الشريفة رغم كيد الأعادي …
… خوسي ازنار رئيس الحكومة الاسبانية الاسبق في مذكراته الحوارات التي جرت بينه وبين الحسن الثاني من جهة وببنه وبين محمد السادس لما كان وليا للعهد من جهة أخرى حول موضوع سبتة ومليلية , حيث قال ان الحسن الثاني اننا حريصون على تفادي الحرب بيننا حول سبتة ومليلية المحتلتين , فأجابه ازنار بصرامة وعجرفة المستعمر لو حاربتمونا فستخسرون الحرب.
يبدو ان الطبقة الحاكمة في اسبانيا لم تستسغ بعد كيف استغفلها الحسن الثاني وفاجاها بالمسيرة الخضراء اثناء لزوم فرانكو فراش الموت وضغط على ضباط الجيش الاسباني للخروج من الصحراء وتسليمها للمغرب ، بدل إطلاق النار على المدنيين المسالمين الحاملين للقران الكريم و علم المغرب.
الخريطة السياسية ستتغير في المنطقة ، و كان بالاولى من حكومة يسارية اشتراكية ان تنهي هذا الاستعمار المتنافى مع القرن 21,
على اسبانيا ان تدرك ان هذين المدينتين لهما تاريخ مع الدولة المغربية و الكل واضح جغرافيا و تاريخيا !
على المغرب ان يلجأ الى اساليب الضغط و يخنق اقتصاديا هتين المدينتين ، لان جارت السوء و عسكر المرادية يتوجه الى هتين المدينتين لتبييض الاموال و شراء السلع من الصين المدعومة ماليا من ضرائب الشعب الجزائري و كل الارباح تعود الى جيوب الجنرالات
الذين جلهم استقروا في اسبانيا و اصبحت بالنسبة لهم سبتة و مليلية مدينتين لتبييض الاموال و تهريب السلع .
على المغرب ان يضع حدا للتهريب بين المدينتين
لان جنرالات الجزائر يستوردون السلع من الصين و تركيا
بدل ان تباع في الجزائر تتوجه بها الى سبته و مليلية
لكي تربح في الصرف او العملة ثم لكي تاخد اموال الدعم بطريقة اخرى .
على الدولة المغربية ان تدرك ان كابرانات فرنسا انشؤوا خطا بحريا جديدا بين الغزاوات و مليلية بعد فشلهم في الصحراء و هذا شيء خطير .
قيام إسبانيا بتوظيف قضية الصحراء المغربية لابتزاز المغرب بعدم مطالبته باسترجاع سبتة ومليلية يكشف ضعف موقف إسبانيا ويطعن في مصداقية ومشروعية احتلالها للمدينتين وإسبانيا حاليا هي أضعف من أي وقت سبق. وهذا هو الوقت المناسب للمطالبة باسترجاع المدينتين ولاسيما بعد قيام المغرب بإنشاء علاقات متقدمة مع المملكة المتحدة في سنة 2021، لقد ربح المغرب أقضل محور على الإطلاق وهو محور الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإسرائيل وهو محور أفضل بكثير من محور فرنسا وإسبانيا اللتان تعتمدان سياسة فرق تسود وسياسة تجنيد الطابور الخامس والإذلال والابتزاز فالمغرب لن يذوق مطلقا طعم الاستقرار مادام خاضعا لهذا المحور المسمى بمحور فرنسا-إسبانيا والذي يضره أكثر مماينفعه.
هذا هو الوقت المناسب تماما للمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية وعلى المغرب أن يناقش المملكة المتحدة في هذا الصدد قبل أن يعد ملفا ويضعه لدى الأمم المتحدة باعتبار أن استرجاع المغرب لسبتة ومليلية بتصفية استعمار.
ولكن في نفس الوقت علينا أن نكسب ثقة سكان سبتة ومليلية ونضمن لهم أن الوضع في المدينتين لن يتغير عندما تعودان إلى السيادة المغربية.
ردا على الصحراوي المقيم يجب أن تعلم أن المغرب يسير بخطى تابتة في بسياسته الخارجية و يجب أن تعلم أن المغرب بلد مسالم يتجنب الحروب لأن ليس فيها خير للطرفين اسبانيا بدورها محتلة من طرف الإنجليز و تحاول أن تحل مشكلتها بالتي هي أحسن لأن أوروبا أخذت العبرة من الحرب العالمية الثانية و لاحظ و انت تعلم أن المغرب احسن دولة من الناحية الاقتصادية و السياسية و الأمن هذا الأخير لم تعرفه و لم تنعم به جل الدول العربية و كثير من الدول الإفريقية اذا كنت من دولة أخرى قارن بين دولتك و المغرب و اعلم ان الشعب المغربي يحب ملكه و بحب بسياسته و مجند وراءه و يبقى شعارنا الله الوطن الملك
مجرد تساؤل.
ما الفرق بين الضفة الغربية وسبتة ومليلية والصحراء الغربية وجزيرة القرم؟؟؟
كلها أراضي احتلت بالقوة وتم ضمها بدون وجه حق ولا سند قانوني من طرف دول استعمارية.
إذا ضمت إسرائيل الضفة أو قطاع غزة وضم المغرب الصحراء الغربية وضمت روسيا جزيرة القرم فمن حق اسبايا ضم سبتة ومليلية.
أصبحنا نعيش في غابة وقانونها هو الساري المفعول.
القانون لا يتجزأ والقياس مبدأ منطقي ووجيه.
تمنيت لو اشترط المغرب على الكيان الصهيوني وترامب الإعتراف بالسيادة المغربية على سبتة ومليلية سيجد كل المسلمين معه.
قبل التفكير في صراع مع اسبانيا .اولا يجب التفكير أين سيتم ايواء المليون مغربي المتواجد فوق اراضيها.
ثانيا التفكير في العواقب الخطيره التي ستنجر ان قامت اسبانيا بغلق جميع المنافذ الى اراضيها.
ثالثا في العواقب الاقتصاديه .الكارثيه التي ستنجر عن ذالك
غير اجي واضارب مع اسبانيا اوليدي .صحابلك اسبانيا موريطانيا او بوركينافاصو.