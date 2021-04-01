حين غضب عامل سلا من أغنية "سبحان الله" في سهرة "ناس الغيوان"‬

لم ينتظر عامل مدينة سلا انتهاء أغنية “سبحان اللهّ” التي كانت تلقيها مجموعة “ناس الغيوان” في تلك الأمسية الرّبيعية من عام 1988 على مسامع الحاضرين. كان الحدث يتزامنُ مع احتفالات عيد العرش، إذ ما إن ردّد “مجذوب” المجموعة، عبد الرحمان باكو، مقطع “الحاكم كايصول كيقبط الرّشوة”، حتّى تسلّل العامل منسحباً خارج المسرح المفتوح على الجمهور.

مثل العديد من السّهرات التي تلقى تجاوبا كبيرا من الجمهور، تفاعلت مجموعة ناس الغيوان مع “الجمهور السّلاوي” الذي بدأ يطلب أغاني ثورية ذات طابع سياسي، مثل أغنية “صيفنا ولى شتوة” التي تحكي عن مظاهر الفساد والرشوة، وفي غمرة الاحتفال الجماعي بالأغنية، كما يحكي سعيد محافظ الذي رافق المجموعة، “بدأت علامات الغضب تظهر على عامل مدينة سلا الذي كان حاضرا في الحفل”.

ويضيف محافظ، الذي أصدر مؤلفه الثاني حول ناس الغيوان، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “القوات المساعدة كانت تضرب بيدها فوق المنصة وتطلب من عمر السيد تغيير الأغنية، لأن العامل غاضب لما سمع في أغنية ‘سبحان الله’ مقطع ‘الحاكم كايصول كيقبط الرشوة’، لكن المجموعة ارتأت أن تواصل الغناء”.

بعدها، ستذهب المجموعة بعيدا في رفضها بأداء أغنية “البطانة”، التي تكتنز بدورها رسائل سياسية منتقدة، إذ يقول موالها: “عبيد الصنك المعبود يا قلوب الحجر”؛ بينما يحكي محافظ أن الحفل سيُنسف لما أدت ناس الغيوان أغنية “مهمومة”، إذ قام العامل، الذي كان يرتدي جلبابا أبيض وطربوشا أحمر ومحاطا بالحاشية، “وبدا يشير بكلتا يديه وهو غاضب كأنه هو المقصود”.

ومع مغادرة عامل مدينة سلا منصّة الحفل محفوفا بفريق من القوات الأمنية والعمومية، يضيف محافظ، ”ستنطلق فوضى في الساحة ويبدأ الكر والفر والغبار يتصاعد، وكان اليوم عيد العرش سنة 88، وفضلت ناس الغيوان الانسحاب حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه”.

بعد الحادث بدقائق، يحكي محافظ، “سيتنقل أفراد المجموعة إلى البيضاء لإحياء حفل آخر بمناسبة عيد العرش، إذ ركبوا سيارة رونو 12 المملوكة لعمر السّيد، بينما فضلت أخذ القطار إلى مكان الحفل بالبيضاء، لأن سيارة عمر لم يبق فيها مكان فارغ”، ويردف: “عامل سلا يومها كان ينتظر أن تغني الغيوان مثلا الله يا مولانا، أو الصينية، أو بني إنسان، إلا أنه صدم وهو يسمع مقطع ‘شي مفتون بمالو ساير يتعالى’، وكأنهم يقصدونه، ولهذا شعر بالضيق وغادر المكان”.

ويسرد محافظ في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “وصلت إلى مكان الحفل فوجدت صديقان لي من أبناء البيضاء، وكانا يرفقان الغيوان أينما حلوا.. كان الحفل هذه المرة في قاعة وليس ساحة، ولكي نلج إليها كان الأمر صعبا، إذ كانت البوابة مملوءة بالقوات المساعدة”.

“تقدمنا صديق كان يبدو أكبر منا سنا وله لحية، وطلب من أحد أفراد القوات المساعدة السماح لنا بالدخول، وسأله: من تكونون؟ فقال له: نحن أصدقاء الغيوان، وهنا رفع عصاه وضربه في يده وقال له ‘الغيوان أصدقاء المغاربة كلهم’.. فهربنا قبل أن ننال نحن كذلك نصيبنا من الضرب”.