خاتم مرصع بـ12638 ماسة يدخل موسوعة "غينيس"

سجل “هارشيت بانسال”، مؤسس شركة “ريناني جوويلز” في مدينة ميروت بالهند، الرقم القياسي بتصميمه الرائع في 21 دجنبر 2020 لخاتم لم يشهد له مثيل.

ووفق ما جاء على موقع “سي إن إن”، فإن الخاتم المسمى “ماريكولد” أو “رينغ أوف بروسبيريتي”، له شريط دائري بتصميم الأزهار المزخرفة، زد على هذا أنه مكتمل بآلاف الألماسات الطبيعية 38.08 قيراطا، حسب موسوعة “غينيس”. كما يزن الخاتم ما يزيد قليلا عن 165 غراما.

وسبق، في 2018، أن تم تسجيل رقم قياسي، 7801 ماسة، في خاتم كان، أيضا، من الهند من قبل شركة المجوهرات “هول مارك جوليرز” ومقرها حيدر أباد.

ويضيف “بانسال” أنه أخبر موسوعة “غينيس” أن الفكرة جاءته كتحد لاجتياز الرقم الذي سجل سنة 2018، ليبدأ في تصميم الخاتم الذي أنهاه في 30 نونبر من السنة المنصرمة.