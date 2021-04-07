"خارجة عن القانون" تحرج قيادات حزبية مغربية بمطالب الحرية الفردية

تواصل دينامية “خارجة عن القانون” حركيتها المدنية والسياسية لإسقاط الفصول “المناقضة” لقيم الحريات الفردية بالمغرب، حيث أقفلت ملف مراسلة الأحزاب، في انتظار ردودها، بعد مهلة تتداول خلالها مختلف النقاط الواردة في المراسلة المسلمة.

وتراهن المبادرة على مدخل مؤسساتي يؤسس لثقافة قانونية بديلة، خصوصا بعد مراسلة البرلمانيين وإعداد عرائض، ومطالبة الأحزاب بإدراج نقطة “تغير القانون الجنائي” ضمن برامجها الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية 2021.

ويعرّف الواقفون وراء الحملة أنفسهم بأنهم “مواطنات ومواطنون مغاربة، نعترف بأننا خارجون عن القانون. نعم، نحن نخرق كل يوم قوانين جائرة، قوانين بالية أكل عليها الدهر وشرب”، مضيفين: “نعم، عشنا أو ما زلنا نعيش علاقات جنسية خارج إطار الزواج”.

ومن المرتقب أن تكشف المبادرة عن كافة مضامين النقاش مع الأحزاب قبيل الانتخابات المرتقبة؛ لكن حساسية الموضوع تجعل مطالبها “مجازفة انتخابية” كبيرة، تتهرب منها في الغالب التنظيمات تفاديا لأي صدام مع “المزاج الشعبي”.

كريمة نذير، عضوة مبادرة “خارجة عن القانون”، أوردت أن بعض الأحزاب رفضت تسلم المراسلة دون مبررات، فيما أخرى علقت على بعث مفوض قضائي؛ لكن الغاية من ذلك بالنسبة إلى المسؤولين كانت هي ضمان وصول الوثيقة إلى جميع الأطراف المعنية.

وأضافت نذير أن بعض الأحزاب الأخرى تسلمت المراسلة بشكل عادي، مؤكدة استعداد قيادات لمجالسة المبادرة لتداول الموضوع من مختلف الجوانب؛ لكن يجب انتظار توصل الجميع وإعطاء مهلة أقصاها شهر واحد لتدارس المراسلة، وبعدها معاودة الاتصال.

وبخصوص العريضة المعدة لرئاسة الحكومة، قالت نذير، في تصريح لهسبريس، إن الأعضاء يقتربون من ملامسة عتبة خمسة آلاف توقيع، كما اقتنع العديدون بغياب أي مسلك آخر لتغيير القانون الحالي، سوى بالانخراط في الدينامية الجارية حاليا.

وأكملت الفاعلة الحقوقية أن المبادرة تشتغل على عديد الأنشطة؛ لكن جائحة “كورونا” أربكت كثيرا العمل المنجز، مشيرة إلى أن الاستعدادات قائمة من أجل عقد ندوة افتراضية تتناول جميع المستجدات الخاصة بالمبادرة ومستقبلها.