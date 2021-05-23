خارجية إسبانيا: مدريد لا تريد العداء مع المغرب .. وقنوات التواصل مفتوحة

وجهت وزارة الخارجية الإسبانية توجيهات إلى سفاراتها في دول الاتحاد الأوروبي من أجل “مواجهة تداعيات الأزمة الدبلوماسية القائمة مع المغرب”.
وكشفت مذكرة للخارجية الإسبانية أن هذه التوجيهات جاءت “بعدما علمت مدريد وجود تحركات مغربية في العديد من العواصم الأوروبية لتقديم وجهة نظر الرباط حول أسباب اندلاع الأزمة مع مدريد”.
وتتوخى تحركات الحكومة المركزية في مدريد تقديم “معطيات كافية” لسفراء إسبانيا بالاتحاد الأوروبي قصد إقناعهم وزارات خارجية البلدان التي يتواجدون فيها بأن “الأزمة ترتبط أساساً بموقف إسبانيا من نزاع الصحراء”.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن هذه المذكرة أعدها كاميلو فيلارينو، وهو مدير مكتب وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، ومسؤول سابق في سفارة المغرب بالرباط، بالإضافة إلى أنه أحد المسؤولين القلائل الذين شاركوا في إدخال زعيم البوليساريو بهوية مزورة إلى مستشفى لوغرونيو.
وأثنت الخارجية الإسبانية على “الدعم” الذي تلقته مدريد من المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الأزمة الحالية مع المغرب، وخصوصا في النقطة المتعلقة باعتبار حدود سبتة المحتلة تدخل ضمن “حدود الاتحاد الأوروبي”، وفق ما جاء في نص المذكرة.
وأوضحت الخارجية الإسبانية وهي تخاطب دول الاتحاد الأوروبي عبر سفرائها أنها “لا تريد الأزمة مع المغرب، وقد نتجت عن قرار إنساني صرف”، وزادت: “نود وضع حد لهذه المشاكل في أقرب وقت ممكن”، مشيرة إلى أن “ردود فعل المغرب لا يمكن تفسيرها إلا إذا تم التركيز على نزاع الصحراء”.
وحاولت إسبانيا من خلال هذه المذكرة أن تُقنع الاتحاد الأوروبي بأن سبب الأزمة مع المغرب هو موقفها الذي لم يتغير من نزاع الصحراء، في وقت يؤكد المغرب أن السبب الحقيقي هو الطريقة التي أدخل بها زعيم البوليساريو إلى التراب الإسباني.
الخارجية الإسبانية، في نص المذكرة الذي تداولت مضامينها وسائل إعلام بالمملكة الإيبيرية، اتهمت المغرب بـ”استعمال ملف الهجرة غير الشرعية كوسيلة للضغط السياسي”، وقالت إن التعاون في مجال الهجرة هو “مفتاح العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب وأيضا بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
من جهة ثانية، قالت وزيرة الخارجية الإسباني، في حوار نشر اليوم الأحد، إن “قنوات الاتصال مع المغرب مازالت مفتوحة” رغم التوتر القائم، وشددت على أن إسبانيا “لا تريد لهذا الخلاف أن يتفاقم لأنها تريد علاقات جيدة مع المغرب”.
وأضافت وزيرة الخارجية: “مدريد لا تريد إقامة علاقات عدائية مع الرباط، ولم نفعل ذلك أبدا ولن نفعل. نريد علاقة كاملة ومستقرة تقوم على الاحترام والتفاهم المتبادلين”.
وفي جوابها عن سؤال حول ما إذا كانت إسبانيا ندمت على قرار استضافة إبراهيم غالي سرا في مستشفى إسباني، أوردت الوزيرة أرانشا أن ذلك “لم يتم في الخفاء، بل تم بتكتم”، وزادت: “لا أعتقد أن وضع شخص مريض في مستشفى عام في إسبانيا أمر سري”.
ولم تقدم الوزيرة الإسبانية أجوبة مقنعة ردا على سؤال هل كان من الخطأ عدم إبلاغ المغرب بأن هذا العمل الإنساني سوف يتم بتكتم؟ وأقرت بأن دخول غالي إلى المستشفى كان بهوية مزورة “لأسباب تقديرية”، مستدركة: “لكن دخوله إلى بلدنا تم بوسائل منتظمة تمامًا بهويته الحقيقية”.
حسن نية التواصل هي تقديم مجرم الحرب ابراهيم غالي للقضاء ومحاكمته
المغرب أيضا لايريد العداء مع أسبانيا فقط يريد إجراء تحقيق دقيق وشفاف بشان كيفية دخول ز بن بطوش لاسبانيا وتطبيق القانون واخبار الرأي العام بالحقيقة
هذا ما يسمى بالدخول والخروج في الهدرة
أسبانيا بدأت تحس بحرارت الموقف الي وضعت نفسها فيه. ومع ذالك لازالت تتعالى. أبواب الحوار مفتوح. المغرب لا يهمه ان كانت الأبواب مفتوحة او مغلقة بقدر ما تهمه أفعال ملموسة وأولها محاكمة السفاح وعدم محاولة. إخراجه من الثراب الاسباني.
نريد الإستقلال الكامل التام غير الناقص لسبتة ومليلية.
نريد المعاملة بالمثل وكما تدين تدان.
الحق يؤخذ ولا يعطى لكن ما اثار غضبي هو زج القاصرين في هذه الأمور السياسية وكيفية التعامل العنصري الذي تعرض له هؤلاء القاصرين الذي لا يشرفني كمغربي غيور على هاذا الوطن
ضربني. والبكى. سبقني. والشكى
الخلاصة : اسبانيا حسات بالسخونية ،شكرا للدبلوماسية المغربية على رد الاعتبار للوطن
الله اعطينا وجوهكم السبنيول؛ واش نتوما فيو لماذا الكذب حساب ليكم مغرب كرضع صبعو. تنافقون المغرب و لا تلتزمون بمنهحية سياسة رابح رابح بسب نفاقكم و تحسبون المغرب مجرد مزرعة كديفولاو فيها. المغرب اليوم ليس بمغرب الأمس. شيدو معانا الطريق و لا غبرو من وجوهنا سئمنا نفاقكم و حربائيتم فيما يخص سياسة الكيل بمكيالين مع المغرب الحبيب. تفضلون ظالم عل حساب مواطنيكم الاسبان و المغرب الشقيق واش نتوما رجال؟
اعلمي يا اسبانيا ان المملكة ستلعب بكم كما كنتم تلعبون بالثيران حتى تنهار
ستقدمون مجرب ااحرب للملكة و يعدم امام الملاء
الوزيرة الاسبانية تكذب عندما تقول انها اريد علاقات جيدة مع المغرب، هل العلاقات الجيدة هي ابتزاز المغرب بادخال عدوه الاول بجواز مزور ودون ابلاغ المغرب الذي تربطها معه علاقات امنية واقتصادية مهمة؟
هل بالطعن في الظهر نبني علاقات الاحترا م المتبادل والتفاهم؟
يجب على الم غرب ان يرفع نذكرة للاتحاد الاوروبي يحتج فيها على اسبانيا التي تحتمي بهذا الاتحاد وتقوم بطعن المغرب ولستفزازه، لا يجب ان يكون الاتحاد الاوروبي وسيلة لذى اسبانيا وغيرها لطعننا وابتزازنا والاستقواء علينا.
كلمتان لا ثالثة لهما و هي واضحة .
نقول إسبانا عليها أن تختار معنا أو ضدنا.
بدون الكذب أو الخداع.
أنشري يا هيسبريس
لا بد أن تدرك إسبانيا وغيرها من جيراننا أن مغرب اليوم مبني على قواعد الاحترام المتبادل. من لا يحتمنا لا نحترمه وبالقانون. لن تروا إلا مغربا قويا شامخا عزيز النفس بصفوف متراصة وكلمة واحدة …واسألوا التاريخ عنا …
منذ زمن والمغرب يطاطى رأس لدواعي اقتصادية واخرى للمسئولين فاسدين الذين كان يقدمون مصالحهم شخصية على مصلحة الوطن .وسياسة ادفع بالتي هي احسن .لكن كل هذا لم يأتي بشيء بل العكس يرون فيه ضعف وجبن ساسة المغاربة .اما الان فوجب على بلادنا تضيق على سفن صيد أسبانية .واقصاء كل موسستها وشركاتها من مشاريع المغربية .ودفع بملف حدود بحرية بشكل احادي. والي عند باب واحد الله يسدو عليه .
سبب كل المشاكل اللتي يتخبط فيها المغرب اسبانيا .
قنوات الحوار هي تقديم المجرم ابراهيم بطوش للعدالة الإسبانية لكي يحاكم عن جراءمه التي اقترفها في حق الصحراويين المغاربة،،
كونوا على يقين لو كان لإسبانيا قوة لخنق المغرب لما تراخت في استعمالها .غير ان المغرب حصن نفسه من غدر جيران الشمال والشرق واصبح قوة اصبح حيران السوء يضربون له حساب….وعلى المغرب ان يفرض شروطه وكما قال وزير الخارجية المغربي مغرب اليوم ىغير مغرب الأمس
إن لم تريد العداء وإن لم تكن العداء للمغرب فلماذا اعترضت على اعتراف امريكا لمغربية الصحراء ولماذا استقبلت رئيس عصابة المرتزقة ولماذا تخوفت من تسلح المغرب وتحديد مجاله البحري ولماذا انزعجت من منع التهريب ولماذا تخوفت من مشاريع الناظور والداخلة كما ميناء طنجة المتوسط ولماذا ارتعدت لتصريح العثماني حول مغربية سبتة ومليلية ولماذا اعترضت على نقل القاعدة الامريكية منها الى الداخلة ولماذا…؟ إنها تنافق كما السابقون اليوم المغرب اتخذ القرار كما هو مطابق للرأي العام فعلى الحكومة قطع العلاقة مع إسبانيا حتى تزول الأسباب فحذار ثم حذار من التراجع و إلا سنخسر خسرانا مبينا.
شيء جميل جدا أن نرى بلدا كاسبانيا يفتخر و يشيد بدعم الاتحاد الأوروبي بقدر جلاله في مواجهته للمغرب.
الى هذا المستوى أصبح المغرب يضرب له ألف حساب؟؟؟؟،.
راه قالها سي بوريطة “مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس “.
كلام معندو راسو من ساسو يا إما تقع
يم المجرم يا أما قطع العلاقات بصفة عامة
اذا كانت إسبانيا تتذرع باسباب إنسانية فلماذا لاتحاكم هذا المجرم بنفس الأسباب لأنه ارتكب جرائم في حق الإنسانية ام ضحاياه ليسوا بشر، ولماذا تحارب المهاجرين بل عليها احتضانهم لاسباب إنسانية. مجمل القول نحن في ارضنا ولا يهمنا ما تقوله إسبانيا أو الاتحاد الأوروبي وهذه مناسبة ليتقدم المغرب إلى الأمم المتحدة “لجنةمحاربة الاستعمار” لاسترجاع سبتة ومليلية.
الأمر لم يتم في الخفاء ولكن بتكتم
الخفاء =التكتم!!!
المغرب كذلك يريد علاقة طبيعية مع اسبانيا مبنية على التفاهم لكن أولا يجب تقديم المدعو ابراهيم غالي للعدالة و محاكمته بجراءم تتعلق بالاغتصاب و حقوق الانسان…و محاكمة كذلك كبرانات فرنسا في الجزاءر المتهمين بتزوير بطاقة غالي (بن بطوش)
نحن لا يهمنا رأي أسبانيا في مغربية الصحراء….. ولا يجب انتساب المشكل القائم إلى قضية الصحراء بل كان ألمها قويا عندما اعترفت أمريكا بمغربية الصحراء وهي كذلك بحكم التاريخ والجغرافية وروابط البيعة واجماع كل المغاربة حولها وبحكم محكمة لاهاي وبافتتاح القنصليات العربية والافريقية الصديقة والشقيقة وكذلك العظمى وعلى الدبلوماسية المغربية ان تفضح للعالم بأن المشكل هو استضافة مجرم في بلدها وكذلك لا يمكن له لعب دور الدركي في الهجرة لان تكالفه باهضة الثمن…
ما أثار انتباهي في هذه القضية هو أن الطرف القوي ( اسبانيا) تتكلم بهدوء وبعقلانية أما الطرف الضعيف ( المغرب) فكلام المسؤولين كله تهديد في تهديد مع العلم أنهم لا يستطيعون في الواقع فعل أي شيء مما يتفوهون به. أضف إلى هؤلاء المسؤولين الذباب الالكتروني الذين يصورون المغرب كأنه دولة عظمى. رحم الله امرىء عرف قدر نفسه.
اذا كانت اسبانينا حصلت على كمساندة الاتحاد الوربب في خلافها مع المغرب فلماذا لا ييتسثمر المغرب في نفس الموضوع عضويته في الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والمرتمر الاسلامي ويطرح مسالة الثغرين المحتلين سبة ومليلية.
اما فيما يخص كبح هجرة المغاربة الي الثغرين فمسالة مرفوضة لانه لا يسوغ ان يمنع المغاربة من الانتقال الى جزء من وطنهم ولو كان محتلا.
ما فهمته هو أن إسبانيا تنظر إلى المغرب كشرطي لحراسة سبتة و مليلية المحتلتين، وإذا قام بدوره بالشكل المطلوب فهو شريك إستراتيجي، كمغربي أرفض هذا النوع من الشراكة، ومن جملة الحلول الممكنة المطالبة باستقلال سبتة و مليلية بشكل رسمي لأن موقفنا ثابت من هتين المدينتين كموقف إسبانيا من الصحراء المغربية.
من جهة أخرى فإن الجزائر قامت مؤخرا بتعيين قناصل برتب عسكرية لملاحقة المؤيدين للحراك الفاشل.
ما هذا الغباء الإسباني. الكل يعرف ان سبب النزاع هو موقف إسبانيا من نزاع الصحراء حتى طفل الإبتدائي يعرف ذلك…. السؤال هو لماذا قبلت إسبانيا بالتواطؤ مع الأعداء وتسهيل دخول شخص بوثائق مزورة؟ لو كانت تؤمن بالعمل الإنساني لكان عليها إدخاله بهويته الأصلية مادام القضاء يؤمن بأنه خال المسؤولية وإخبار الرباط بذلك علانية… إخفاء الهوية دليل سوء النية… هل كانت تخشى على سلامته؟ لو كان المغرب يريد تصفيته لفعل عندما كان سفيرا باسبانيا او متنقلا بإفريقيا. لكن المغرب يبيح له ولغيره حتى داخل الأراضي المغربية التنقل دون عراقيل او تعرض وليس كما يحصل للمعارضين والمحتجزين بالجزائر. على إسبانيا الجواب على أسئلة الدخول الى التراب والمشاركة في الإخفاء وتعلم انه مطلوب للعدالة…لماذا لم يذهب لباقي دول الإتحاد الاوروبي او روسيا او كوبا؟ …… إسبانيا تعيب على المغرب تجاهل الأعراف والقوانين….. لماذا اذا إسبانيا تخرق الأعراف والقوانين ومباديء العدالة وتضع يدها في نظام قال عنه الإتحاد الأوروبي اكثر مما قال مالك في الخمر؟ وتستضيف مطلوب للعدالة وتخفيه وتحميه! انه امر مضحك ومخزي ان تأتي بأمور وتنهى عنها
لا يريدون العداء ولكن يوريدون معِاداتك و أضعاف بلدك او اقتصادك و يوريدون رؤتك قويا فقط لي حراسة حدودهم، الطابع الإستعماري الهمجي المتخلف، ب المختصر المفيد انتم مسلمون عرب لا يحق لكم التطور و الإزدهار، و اذا أردتم المال و البدخ لكت ان تكون دولة متطورا علميا، صناعيا، عسكريا….فهذا حلم يؤخذ عبر التحرر من التبعية…. خير مثال… الخليج،دول البدخ بدون علم او صناعة متطورة…. رغما اختلاف مع إيران او تركيا إلى انها تحارب من اجل تقدمها و ازدهارها العلمي و الصناعي فقط لأنها دولة مسلمة و تقول لا لسياسة الأمريكية و الصهيونية، و انتم اجلسو يتحكم فيكم يا حكام و بدوركم تضغطون على شعوبكم، متى يخرجو حاكم و يقل لشعبه اذا أردتم الحياة الشريفة و دولة متقدم فعليكم بصبر و استعداد لضغوطات الأعداء. الشعوب العربية الإسلامية محرم عليها امتلاك علماء و تكنولوجيا متطورة، وإذا امتلكتها سوف تحاسب بقنون امتلاك أسلحة الدمار الشامل، لكن يحق للغرب امتلاك قنابل نووية.
السلام عليكم.بالله عليكم ما الفرق بين الخفاء والتكتم.أليس لهما معنى واحد ثم لي من رض أن ابراهيم رخيص د ل بهوية مزورة إلى اسبانيا.ألا يعرفون ملامح وجهه بكثرة تداول اسمه وصوره في جميع جرائد العالم منذ سنين خلت فكيف إذن عبر المطارات ولم يلقوا عليه القبض بسبب التهم الموجهة إليه ولكن ما فعلته اسبانيا هو ادخال زعيم العصابة الى أراضيها رغم أنها تعرفه مجرم ويعادي أيضا مصالح المغرب اللذي تقول عنه بلد صديق والمشكل مازالت متكبرة لا تريد أن تعترف بخطئها والاعتراف من شيم الرجال.قولي الآن يا سبانيا للجزائر أن تنقذك من الأزمة التي أوقعتك فيها لأن المغرب ملكا وشعبا لن يسمحوا في حقه ولو تكالبت عليه جميع دول العالم.يالاه فكيها يا من وحاتيها وبرافوا الدبلوماسية المغربية التي بدأت تأتي اكلها وهذا يتضح جليا من خلال كتابة هذا التصريح من الوزارة الخارجية الإسبانية التي أصبحت تخفض من حدة لهجتها وتقول فيه لا نريد ان نخسر المغرب
Incroyable mais vrai cette hypocrite elle persiste et elle signe elle veut cacher le vrai problème le complot derrière le dos avec l’ennemi Harkis les sous hommes de l’Afrique champions de la trahison c’est la raison pour laquelle il faut plus de fermeté contre la démocratie déguisée d’Espagne hypocrite et les traîtres Harkis
على الديبلوماسية المغربية ان تعي بأن اعتراف إسبانيا بالصحراء المغربية من عدمه لن يغير في الواقع شيء، فهي من الدول الأوروبية الفقيرة.و تحتاج المغرب أكثر مما يحتاجها.
على وزارة الخارجية ان تكف مطالبة الدول بالاعتراف .الصحراء مغربية و لا شك في ذلك،
ان اتبعي الحكومة هذه الاستراتيجية،سترى الأوروبيين يعترفون بها من تلقاء أنفسهم بسبب لغرض مصالحهم.
على المغرب المطالبة بجلاء الإسبان من أراضيه كخطوة ديبلوماسية أولية و اذا لم يلبو طلب المغرب السلمي وسنقوم باستعمال وساءل ضغط أمنية و اقتصادية لانهاك هذه النقطتين المستعمرين كإجراء ثاني.اذا لم تفهم إسبانيا ان هذه الأراضي مغربية و استمرت في تكبره و تعنتها فاستعمال القوة هي الخطوة الأخيرة لطردهم.
بما أن وزيرة الخارجية الاسبانية تدعي بأن مشكلتها مع المغرب سببها موقفها من الصحراء المغربية إذن هو اعتراف ضمني بأن إسبانيا ضد مغربية الصحراء واعترافها المبطن كذلك برئيس غالي (وبجمهوريته) الوهمية ولماذا تناور وتقول دخوله لاسبانيا لدواعي انسانية كذلك تحركها وسعيها إلى ترامب والرئيس الامريكي الحالي للرجوع على اعتراف امريكا بمغربية الصحراء هو صحيح وواضح وهذا يبين العداء للمغرب ومصالحه ووحدة اراضيه مثلها مثل عصابة العسكر الجزائري غير أن العصابة تعلنه علانية واسبانيا متخفية وسريا حتى كشفتها وفضحتها افعالها وممارساتها حسب هذا العداء المخفي والظاهر على اي تعاون في شتى مجالات تتحدث هذه الوزيرة المغرورة وحكومتها .التعاون يكون بالصدق والثقة والاحترام المتبادلين والوضوح لا بالنفاق والغدر والطعن في الظهر يا من تدعون الدمقراطية والحقوق والعدالة والقضاء المستقل لقد انكشفت مبادؤكم ومواقفكم واهدافكم ونواياكم المزيفة في أول إمتحان مع المغرب الذي يعلم ويخبر كل شيء عن دخول هذا المرتزق من المخيمات حتى المستشفى .
هدا هو العبت في السياسة
أما معي أو ضدي
الخارجية الإسبانية تريد أن تجعل من الدول الاوربية مشاركين في الجريمة الدولية وحاولت أن تاخد شرعية لما فعلته تحت ضل عمل إنساني
العدالة الإسبانية هي الأخرى تتماطل تحت تاتير الحكومة الإسبانية ولاستقلالية تبقى صورية وهدا يعتبر تواطؤ وخروج على الدستور الإسباني والأوروبي
سوف يضيعون الوقت حتي يهرب او يهرب من طرف الروس وتصبح اسبانيا في مشكلتين امام العالم
كونها دولة مشكوك في تصرفاتها لان هده التصرفات فضتحها المغرب ولكن ما خفي قد يكون اعضم وقد تكون حالة المدعو غالي نقطة في وابل من التصرفات المماثلة والعالم في غفلة
بكل موضوعية واضح جدا أن تصريحات الإسبان متناقضة وفيها تخبط جلي، فكيف يريدون علاقة احترام متبادل وهم لا يحترمون أصلا قيمهم التي يدعونها، هل يعقل في دولة محترمة تدخل مجرما مطلوبا لديها بهوية مزورة وتدعي الإنسانية في فعل ذلك؟ فأين هي الإنسانية بالنسبة للذين تعرضوا للقتل والتعذيب والاغتصاب؟ وكيف يطعنون شريكا استراتيجيا في ظهره وهم يعلمون حساسية صحرائنا بالنسبة لنا؟ … وكيف لم يخبر المغرب حتى تسرب الخبر بمجهودات استخباراتنا؟؟؟ كلام كثير وإسبانيا التي تقوم بكل هذا تخاف من أن يمر المغرب للمرحلة الثانية وهي المطالبة بالثغور المحتلة.
إسبانيا منافقة و تنظر إلى المغرب باستعلاء و تكبر و عجرفة يجب معاقبتها
من لايحترم مشاعرنا وحدودنا لاجوار معه ولانكن له اب احترام لان المغاربة اذكياء يعرفون جيدا ان اسبانيا وتبيعتها الشرقية يردون ان يبق الوضع على ما هو عليه في قضية الصحرا ء المغربية وان اطلب من الملك يعطي امره لمسيرة الى سبتة ومليلية وستتفاجا اسبانيا بان المغاربة من الكويرة في البحر الأبيض المتوسط وستبقى في التاريخ ال جانب اختها المسيرة الخضراء
لبغات اوروبا تمشي تاهي بالسلامة ، كيستغلو الخيرات ديالنا أو زايدينها بإهانة الشعب المغربي. أسيدي خاصنا نديرو تحيين العلاقات ديالنا مع بعض دول العالم. بريطانيا أحسن لنا من أوروبا برمتها. نديرو قنطرة من المغرب لجبل طارق، اونزيدو خطوط بحرية من المغرب مباشرة لبريطانيا. زيد مريكان أو إسرائيل، أونشوفو مع جنوب إفريقيا راه كلشي خدام دونو دونو راه ديك المواقف السياسية والايديولوحيات راه غير خدع سينمائية.
هاد الطريقة في التعامل يبين أن الإسبان مجرد مخادعين
ونحن نعلم أن الموقف الأوروبي كان خجول وضعيف جدا في إيقاف الحرب على غزة من العدوان الإسرائيلي :::المغرب الان دولة دات سيادة مواقفها أصبحت تابتة ومسؤولة حيت لا يمكن التراجع على الفضائح الإسبانية المتتالية ضد المغرب خصوصا المتعلقة بالصحراء المغربية ::؛الان تم الآن تم الان يجب عل اسبانيا توضيح موقفها من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية :::أما أن تكون معنا وبالتالي استئناف الشراكة الاقتصادية والسياسية ::وأما إن تكون ضدنا وفي هده الحالة سنبحت عن شريك آخر يحترم الحقوق الشرعية للمغرب.
في الحقيقة ومنذ اعتراف امريكا بمغربية الصحراء
كانت صدمة نفسية أو سكتة قلبية للاتحاد الاوروبي
أوروبا ماتزال ترى في المغرب بلد ضعيف ويجب ان يكون ضعيف وتقزيمه بكل الوسايل
اسبانيا تكن عداء ازليا مع المغرب .فتاريخ المغرب معهم في المعارك من جهة وتقدم المغرب القوي على كل الأصعدة ومنافسته لهم من جهة أخرى يجعلهم يدبرون المكائد للمملكة بدعم من النظام العسكري الجزائري الفاشل الذي يدعي الإسلام والعروبة .
نحن أيضا لا نريد تفاقم المشكلة لكن ليس على حساب وحدتتا الترابية وكرامتنا. فنحن امة لا ترضخ إلا لله.
إلى صاحب التعليق 25-Mo
هذه الثقة الزائدة في النفس استمدها المغرب من الإشعاع الثقافي الدولي
جمعو شراوطكم و قشكم و معاهداتكم و استثماراتكم انتم و سوقكم الاستعمارية و دورو نحو الجزائر و ابنتها البوليزاريو و لن تضرونا شئا.
سالينا معاكم اصبحنا نريد سبتة و مليلية لانهما من التراب المغربي ، هكذا تصبح حدود سوقكم الاوروبة لا تتجاوز البحر الابيض المتوسط و توفرون أموالا كثيرة التي تقولون ان المغرب يستفيد منها لحمايتة حدودكم من الأفارقة.
نتمنى من الحكومة المغربية جمع جميع المهاجرين الأفارقة الذين يوجدون في المملكة المغربية وإرسالهم أفواجا إلى سبتا و مليلية لترى إسبانيا ماهي الإنسانية
هناك تناقض في كلام الوزيرة ان غالي دخل إلى إسبانيا لدوعي انسانية والمغرب لا يختلف معك ولكن مادام ان هناك تعاون في القضاء وجب ويجب تقديم غالي للقضاء ومتابعته بجميع الجرائم التي ارتكبها ؤ بلا ما تبقي تغلط في الرأي العام نحن لا ننتظر منك الاعتراف بمغربية الصحراء لان البوليساريو صنيعتك انت والجزائر وليكن في علمك ان مغرب اليوم مشي هو الامس وان سبتة و مليلية ثغور مغربية شاء من شاء وأبى من ابى
El mundo se sorprende de cómo un país que se cree democrático recibe en su país a un criminal asesino por la hostilidad de un país vecino con el que tiene sus mayores intereses. ¿Es un gobierno estúpido a este grado o un tono de venganza que ha España no debería contratar a una persona como su presidente, porque sólo le quitará el escándalo como presidente. Y su ministro de Asuntos Exteriores es un estúpido en extremo
لان اسبانيا تخاف عن مصالحها فقط
يجب على المغرب عقد شراكة إستراتيجية مع المملكة المتحدة ومنحها إمتيازات خاصة لإستتمار في المغرب وخلق قنوات تواصل مع جبل طارق الذي يتميز بحكم داتي وبهدا يكون خير جواب ورد مناسب لإسبانيا
البشر كلهم فاقو لكم. تريدون أن تلعبو مكان الكبار. الله أكبر . حاسبين البشر لا يفقهون شيئ.
معروف عنكم الكذب و النفاق و التبلعيط الطامة الكبرى هو أنه تؤمنون بأن هذه الدول تمر عليها هذه الأكاذيب
لو أسبانيا تخصص حصة و تكشف الأرشيف المصور لأتفاقيات مدريد ستصابون بالذهول
المغرب لايريد ابقاء قنوات التواصل مع الصبليون بورقعة المنافقين الاستعماريين حتى يعترفو بمغربية الصحراء والمياه الإقليمية المغربية وارجاع سبتة ومليلية والجزر المحيطة بهما الى المغرب والسلامعلى من اتبع الهدى.
المغرب اصبح اليوم قوة أقليمية كبرى فأضحى يشكل خطرا على اسبانيا و غيرها فطبيعي جدا ان نجد كل هذا التأمر ضده
لن تكون هنالك أية علاقات ودية و لا تفاهم مع بلد الإمبرياليين العنصريين إلا إذا سلمت الاراضي المحتلة إلى اصلها الحقيقي.
سبتتة و مليلية و الصحراء كلها مغربية من طنجة إلى الكويرة.
SETA MELILA MAROQUI
SAHARA MAROQUI
وأقرت بأن دخول غالي إلى المستشفى كان بهوية مزورة “لأسباب تقديرية”