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تعليقات الزوار3
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كاريكاتير في محله. لقد أضحكني .
سبحان الله . كيشبه لشي وحدين عندنا في الدرب مكتعجبهم السياقة غير فوق السكة ديال الترامواي في شارع شوفوني هههه
ما أشاهده هو محاولة خلق الرعب في نفوس المواطنين من قبل مربي الكلاب وإلا فلماذا يصحبون معهم الكلاب في الشوارع و الحدائق وقرب الثانويات… الأكثر من هذا أنها تستعمل كسلاح لتهديد المواطنين من أجل سرقتهم وتسليم ممتلكاتهم لأصحاب الكلاب.