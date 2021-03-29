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‫تعليقات الزوار

3
  • bensaid
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 00:18

    كاريكاتير في محله. لقد أضحكني .

    1
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  • مجيد
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 00:24

    سبحان الله . كيشبه لشي وحدين عندنا في الدرب مكتعجبهم السياقة غير فوق السكة ديال الترامواي في شارع شوفوني هههه

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  • بلاد السيبة
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 00:48

    ما أشاهده هو محاولة خلق الرعب في نفوس المواطنين من قبل مربي الكلاب وإلا فلماذا يصحبون معهم الكلاب في الشوارع و الحدائق وقرب الثانويات… الأكثر من هذا أنها تستعمل كسلاح لتهديد المواطنين من أجل سرقتهم وتسليم ممتلكاتهم لأصحاب الكلاب.

    3
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