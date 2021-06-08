خاليلوزيتش: الفوز على منتخب غانا صعب ومستحق

أوضح الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، أن الفوز الذي حققه “الأسود” مساء اليوم أمام المنتخب الغاني، بهدف نظيف، كان صعبا ومستحقا؛ وذلك في اللقاء الودي الذي جمعهما على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

وقال خاليلوزيتش: “حققنا فوزا صعبا ومستحقا على ‘البلاك ستارز’، الذي ظهر بشكل قوي وخلق لنا العديد من المشاكل، كما تمكنا من صناعة أربع فرص، وأُعجبت بالروح الجماعية التي ظهرت بها العناصر الوطنية، إضافة إلى الشراسة الدفاعية الكبيرة”.

وعن الظهور الأول للاعب الوداد الرياضي أيوب العملود مع المنتخب الأول، قال الناخب الوطني: “لقد لعب مباراته الأولى، وكان محتشما نوعا ما، وبإمكانه تقديم المزيد مستقبلا، وقد قص شريط مبارياته الدولية في الجانب الأيسر من الملعب”.

واختتم مدرب “الأسود” حديثه قائلا: “نحن في نهاية الموسم، واللاعبون شعروا بقليل من التعب، وأنا أتفهم الأمر بشكل جيد. أحيانا أعاني من الإعياء..سوف أفكر في المستقبل بشأن بعض التغييرات، لكن يجب أن نفوز في المباراتين معا من أجل المرحلة القادمة”.

وفاز المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الثلاثاء على نظيره الغاني بهدف دون مقابل، في مباراة ودية تحضيرا للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم “قطر 2022″؛ علما أن هدف “الأسود” سجله المدافع جواد الياميق.