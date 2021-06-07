خاليلوزيتش: المنتخب الغاني صعب المراس .. ولاعبون: الهدف إسعاد الجمهور

قال الناخب الوطني الويلزي وحيد خاليلوزيتش إنه يسعى لتحقيق الفوز على المنتخب الغاني، غدا، رغم الطابع الودي للمواجهة، مردفا: “طلبت من اللاعبين اعتبار المباراة فاصلة وتأهيلية، نريد الفوز من أجل الظفر بالنقاط المتعلقة بترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات”.

وأكد وحيد خاليلوزيتش أنه استغل التربص الذي استمر لأسبوع من أجل العمل بجد، موضحا: “اشتغلنا جيدا والأجواء كانت ممتازة. هي فترة صعبة لأن التربص جاء متزامنا مع انتهاء المنافسة في مختلف الدوريات، هناك عياء ومنسوب بدني مستنزف”.

وشدد المتحدث على أن اختياره لمنتخبي غانا وبوركينافاسو لم يكن اعتباطيا، وقال: “غانا فريق مزعج، وقد يخلق مشاكل كثيرة لنا في مباراة الغد، لاعبوه يتوفرون على ميزات لعب رياضية كبيرة نحاول بدورنا تطويرها لدينا. منتخب غانا يوجد خلفنا مباشرة في ترتيب المنتخبات، والفوز عليه سيكون أمرا جيدا بالنسبة إلينا”.

من جهته، نوه الدولي المغربي مهاجم الرجاء الرياضي سفيان رحيمي بالأجواء العامة التي مر فيها تربص “الأسود”، قائلا: “الأجواء كانت جيدة بين كل مكونات المنتخب المغربي. حضّرنا بشكل جيد لمواجهة المنتخب الغاني الذي يعد من المنتخبات القوية في إفريقيا”.

وأضاف رحيمي بخصوص درجة انسجامه مع المجموعة: “نحن هنا منتخب واحد، لا فرق بين لاعب محلي أو محترف في دوريات خارجية، والمدرب يتعامل معنا بشكل جيد”، مردفا: “هدفنا إسعاد الجماهير المغربية، ونتمنى أن تكون المباراة محكا حقيقا للمجموعة قبل الاستحقاقات المقبلة”.

بدوره، قال الدولي المغربي سفيان أمرابط إن المجموعة حاولت الاستعداد بأفضل الطرق الممكنة من أجل تقديم أداء جيد في مباراة الغد أمام المنتخب الغاني والفوز بها، مردفا: “نحن نستعد بشكل جيد لكل المباريات بغض النظر عن هوية الخصم، ونسعى إلى تقديم مستوى جيد لإسعاد الشعب المغربي”.

ويخوض المنتخب المغربي مباراته أمام “البلاك ستارز” بالمجمع الرياضي مولاي عبد الله في الرباط غدا الثلاثاء، ابتداء من الساعة الثامنة مساء، بقيادة طاقم تحكيمي سنغالي (حكم الساحة: ديوف أدالبير، والمساعدان: غيي الحاجي عبد العزيز، ونغوم ممادو).