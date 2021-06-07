خاليلوزيتش: المنتخب الغاني صعب المراس .. ولاعبون: الهدف إسعاد الجمهور

قال الناخب الوطني الويلزي وحيد خاليلوزيتش إنه يسعى لتحقيق الفوز على المنتخب الغاني، غدا، رغم الطابع الودي للمواجهة، مردفا: “طلبت من اللاعبين اعتبار المباراة فاصلة وتأهيلية، نريد الفوز من أجل الظفر بالنقاط المتعلقة بترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات”.
وأكد وحيد خاليلوزيتش أنه استغل التربص الذي استمر لأسبوع من أجل العمل بجد، موضحا: “اشتغلنا جيدا والأجواء كانت ممتازة. هي فترة صعبة لأن التربص جاء متزامنا مع انتهاء المنافسة في مختلف الدوريات، هناك عياء ومنسوب بدني مستنزف”.
وشدد المتحدث على أن اختياره لمنتخبي غانا وبوركينافاسو لم يكن اعتباطيا، وقال: “غانا فريق مزعج، وقد يخلق مشاكل كثيرة لنا في مباراة الغد، لاعبوه يتوفرون على ميزات لعب رياضية كبيرة نحاول بدورنا تطويرها لدينا. منتخب غانا يوجد خلفنا مباشرة في ترتيب المنتخبات، والفوز عليه سيكون أمرا جيدا بالنسبة إلينا”.
من جهته، نوه الدولي المغربي مهاجم الرجاء الرياضي سفيان رحيمي بالأجواء العامة التي مر فيها تربص “الأسود”، قائلا: “الأجواء كانت جيدة بين كل مكونات المنتخب المغربي. حضّرنا بشكل جيد لمواجهة المنتخب الغاني الذي يعد من المنتخبات القوية في إفريقيا”.
وأضاف رحيمي بخصوص درجة انسجامه مع المجموعة: “نحن هنا منتخب واحد، لا فرق بين لاعب محلي أو محترف في دوريات خارجية، والمدرب يتعامل معنا بشكل جيد”، مردفا: “هدفنا إسعاد الجماهير المغربية، ونتمنى أن تكون المباراة محكا حقيقا للمجموعة قبل الاستحقاقات المقبلة”.
بدوره، قال الدولي المغربي سفيان أمرابط إن المجموعة حاولت الاستعداد بأفضل الطرق الممكنة من أجل تقديم أداء جيد في مباراة الغد أمام المنتخب الغاني والفوز بها، مردفا: “نحن نستعد بشكل جيد لكل المباريات بغض النظر عن هوية الخصم، ونسعى إلى تقديم مستوى جيد لإسعاد الشعب المغربي”.
ويخوض المنتخب المغربي مباراته أمام “البلاك ستارز” بالمجمع الرياضي مولاي عبد الله في الرباط غدا الثلاثاء، ابتداء من الساعة الثامنة مساء، بقيادة طاقم تحكيمي سنغالي (حكم الساحة: ديوف أدالبير، والمساعدان: غيي الحاجي عبد العزيز، ونغوم ممادو).
وباااربي يفرحونا را قهرونا يلعبو مع البراني مزيان يجيو عدنا ميفرحوناش را بزاااف ديمة كيخسرو فالمباريات المصيرية
الهدف هو إسعاد الجامعة وأطرها، الجمهور كيعتارف بالالقاب فقط بأقل تكلفة ، الجزائر ، لعبت مقابلاتها الودية مع موريتانيا ومالي دول قريبة جدا تكلفة بسيطة طائرة واحدة بأقل تكلفة في مجال قريب
هاد المدرب عمرو غادي يكون فريق ولا يحقق شحاجة. السيد صنفتو فدائرة السفهاء الى ماضركش مغاديش ينفعك. جالس يضحك علينا يدي فلفلوس باردة وحنا تانحرقوا فدمنا على هاد المنتخب ديال الشمايت.
شخصيا لا أرتاح لهذا المدرب..لهذا أخاف كثيرا على منتخبنا منه ..على العموم سنرى ماذا سيفعل غدا والله يخرج العاقبة على خير
415 مليار سنتيم في 4 سنوات مصاريف جامعة خاسر ضرائبنا لقجع ولا أحد سأله فين مشات ؟الصحافة المرايقية تمدح والبرلمانيون لايستفسرون وكأن الشخص مقدس،فقط اللاعب الدولي يوسف روسي تساءل عن تبذير ملايير في كأس العالم 2018 على “ضيوف” الجامعة فرفع لقجع دعوى ضده وربحها بالطبع
خليلوفلوس عندو أكبر طاقم مساعد في العالم ب 18 شخص وقال للصحافة خاصو 5 آخرين شخص……… يمكن بان لو لقجع هي تيصرف وحساب لو المروك بلاد غنية
المنتخب المغربي مع خليلوزيتش لا يبشر بأي خير ، لا ملامح للمنتخب ، المغرب لم يستطع هزم موريتانيا في حين أن الجزائر هزمتها برباعية وبلاعبين احتياطيين ، على خلاف المنتخب المغربي ، الجزائر بنت منتخبا قويا ومنسجما ، ونحن لا ينقصنا لاعبون ، ولكن ينقصنا مدرب كرونار
الشيخ خليهنا ولد لوزيتش ليست له خطة لعب .. اللاعبون يلعبون كرة قدم مثلها مثل كرة قدم الأحياء الشعبية.. وسيتضح ذلك مرة أخرى يوم غد.
مدرب فاشل لا أدري ماذا تنتظر الجامعة لتغييره مدرب صنع له الجزائريين اسم في مونديال البرازيل اين يرحل يطرد
تعليقي هدا لن يرضي الاطفال الفريق الوطني سينهزم و في احسن الظروف سيتعادل
السعادة تكون في الفوز عندما يتعلق الأمر بمباريات رسمية ونيل الالقاب. عقنا عقنا. المدرب الأجنبي أوهو أوهو.
المنتخب الوطني لن يعود الى عهد رونار. في عهد هذا الأخير هزمنا منتخبات لم ننتصرعليها منذ 1992 واخرى لم يسبق الانتصار عليها قط كالكامرون مثلا.خلاصة القول لاتنتظروا ما تحقق في عهد الثعلب. التخلي عن رونار هو اكبر خطأ والتاريخ بيننا.
صعب المراس؟ واش هذا مدرب كرة ولا كاتب معلقات؟؟؟
ديما هما الخصوم ديالهم واعرين باش يحمي راسو الى انهزم.
و الهدف هو الفوز ماشي اسعاد الجمهور. انا غير فوز غادي يعجبني الحال.
عقلية المدرب انهزامية من دابا تاينفخ فالخصم عوض ما يحفز اللاعبين و يعطيهوم ثقة فنفوسهوم خاصنا شي مدرب مغربي حار بحال الزاكي أو عموتة و القائمة طويلة لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
ما ا لدور وما المغزئ وما الشيء اللدي ننتظره ونترجاه ونصبو اليه من خلال اجراء مبارة حبية رياضية في كرة القدم : اولا : محاولة اكتساب التجربة لكل اللاعبين ثانيا : محاولة رص الصفوف ليتسنئ لنا الحصول علئ احدئ عشر لا عبا يفون بالغرض كل في مركزه : ثالثا : ولن يتاتئ لنا كل هدا الا ادا جربنا ثلاثة لاعبين في كل مركز فالمستحق يؤول اليه المركز بكل شفافية ودون تحيز ومع توالي المقابلات والمباريات التجريبية يزداد اللاعبين بدنيا وتكتيكيا الئ ان يصلو الئ مستويات عالية من الناحية التقنية والبدنية ما يمكنهم من تطبيق وفرض لعبهم علئ الخصوم فوق المستطيل الا خضر بكل الا حترافية ليكون النصر بجانبهم .
اقولها ان وحيد خاليلوفيتش لن يحقق أي شيء مع المنتخب فهو فاشل في خططه و تكتيكاته عقيمة….مدرب محلي كان أجدر و انفع…رأيي الشخصي
منتخب مغربي متكامل لكن خطط مدرب لا تبشر بالخير
الجمهور والمغاربة لا تسعدهم الكرة وإنما سعادتهم تكمن في توزيع ثروات هذا البلد بالعدل وأن يكون لنا مدخول كما هو حالكم وحال مدربكم الذي تغدق عليه الدولة عشرات الملايين كل شهر ولا يقدم أي شيء يفيد العقول
بسببك انت كمدرب فاشل وبسبب الأطعمة المحيطة بك اقاطع المنتخب واقاطع تشجيعه في الوقت الراهن رغم غصة الحب الجياش التي احملها في قلبي إزاء منتخبي وإزاء وطني .لأنك وطاقمك حطمتم وكسرتم إرادة جيل من اللاعبين الشباب بالاقصاء الممنهج لتعبدوا الطريق الشيوخ من اللاعبين سيحاولون على التقاعد كعادل تاعرابت