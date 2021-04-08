خاليلوزيتش يطالب لاعبي "الأسود" بالقوة والشراسة

اعتبر الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش أن الفريق الوطني يحتاج إلى شراسة أكبر والقوة والإرادة في المباريات التي يخوضها خارج الميدان، وأنه سيشتغل كثيرا على هذه النقطة خلال التجمعات المقبلة، مضيفا أنه جرب قرابة 47 لاعبا في الفترة الماضية ووجه الدعوة إلى خمسين لاعبا؛ غير أن ذلك كان في البدايات فقط، يضيف المدرب البوسني.

وأعرب خاليلوزيتش عن سعادته بالتحاق الثنائي آدم ماسينا ومنير الحدادي بالفريق الوطني، معتبرا أنهما “هدية” للمنتخب، مشيدا في الآن ذاته كثيرا بأشرف حكيمي، لاعب إنتر الإيطالي، أثناء تحليله لمستوى الفريق الوطني في المباراتين الأخيرتين، واصفا إياه بـ”الظاهرة”.

وأضاف مدرب “أسود الأطلس” أن حصيلة المنتخب في تصفيات “الكان” إيجابية، بأكبر معدل تنقيط في المجموعة وأحسن دفاع بين كل المجموعات، مردفا: “أتمنى أن نتحسن أكثر هجوميا؛ لقد تقدمنا بأكثر من 9 مراكز عالميا، وقفزنا إلى الرتبة الرابعة إفريقيا.. لكننا تراجعنا، أمس، إلى المركز الخامس قاريا”.

وعرض وحيد خاليلوزيتش، خلال الندوة الصحافية التي عقدها ظهر اليوم الخميس بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، “مقاطع فيديو” للعمل “التكتيكي” الذي قام به في مباراة بوروندي الأخيرة، مثل الضغط على الخصم والتنويع واللمسة الواحدة، معتبرا أن “الكثير من تلك التفاصيل غابت في مباراة موريتانيا لأسباب عديدة؛ وهو ما دفعني إلى التأكيد على ضرورة التحسن في مبارياتنا خارج الميدان”.

ورد الناخب الوطني على الانتقادات التي رافقت انتشار الصورة الجماعية لأطقم المنتخب المغربي في إحدى الحصص التدريبية، بالقول مبتسما: “أحتاج إلى خمسة أعضاء آخرين أيضا في الطاقم، لا يمكنني القيام بكل شيء، كل منتخبات العالم الاحترافية تتوفر على أطقم مماثلة أو أكثر”.