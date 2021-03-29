خاليلوزيتش قبل لقاء بوروندي: المنتخب يحتاج للوقت .. والموهبة لا تكفي

جدد الناخب الوطني البوسني وحيد خاليلوزيتش التعبير عن حاجته إلى مزيد من الوقت من أجل بناء منتخب مغربي قوي، مشيراً إلى أن المجموعة الحالية تضم عددا من اللاعبين المهمين.
وأردف مدرب “الأسود”: “الموهبة وحدها لا تكفي .. المجموعة تضم %85 من اللاعبين الجدد .. نحن في البداية، هي بداية لنا جميعاً، لذلك نحتاج إلى وقت من أجل البناء، وهذا لا يحدث عبثاً”.
وأضاف وحيد خاليلوزيتش، في تصريحات على هامش الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة بوروندي، بخصوص المجموعة التي يتوفر عليها: “الأمور أكثر تعقيداً مما كنت أظن..
واسترسل المتحدث بالقول: “هناك تفاصيل تزعجني بعض الشيء .. لكن علينا المواصلة والتحلي بالعزيمة .. نحن لسنا سوى في البداية”.
وبخصوص التغييرات التي يمكن أن يحدثها على تشكيلة “الأسود” في مباراة الغد، علق وحيد خاليلوزيتش قائلاً: “منذ مجيئي وأنا أحاول تجريب أفضل الحلول الممكنة، وأواصل المحاولة لبلوغ التشكيل المثالي”.
وأكمل المدرب: “اشتغلنا منذ قرابة العام مع المجموعة، واليوم نتوفر على ترسانة مهمة، ونشتغل لبلوغ أفضل نظام وأفضل خطة لعب بعقلية طموحة وتتحلى بالعزيمة”.
ويخوض المنتخب المغربي غداً مباراته الأخيرة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا أمام بوروندي، بملعب مولاي عبد الله بالرباط، ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً، علماً أن المواجهة تبقى شكلية بعد ضمان “الأسود” تأهلهم إلى “كان 2022” على رأس المجموعة.
المنتخب المغربي تنقصه الخطط للخروج بالنتائج الإيجابية وهذه هي مهمة فريق التدريب وعلى رأسهم الناخب الوطني أما اللاعبين مستواهم الفني في فرقهم وعلى الورق رائع ولكن تنقصهم الحماسة والوطنية
المدرب يحتاج الوقت مممم على مافهمت كلما احتاج الوقت أي عدة شهور كلما احتاج مئات الملايين باردة
المنتخب يحتاح لاستقلالتك كشد100 مليون للشهر لعبتي11 مباراة و مزال كتقول محتاج الوقت الفلوس كتمسي فالخوا الخاوي،السودان فريق عادي لعبو احسن منا ضد جنوب افريقيا بالف درحة
تشكيلة المنتخب يتمناها كل مدرب ماشاء الله. يخص الجدية والصرامة و تنقص العياقة و البلاصة المضمونة . كل محترف يخص يحصلو الشرف بارتداء القميص الوطني. تحياتي
عندما يأتي مدرب جديد لفريق نرى النتاءج بعد مقابلة او مقابلتين.ولاداعي لذحر اسماء المدربين.والمدرب الناجح يتق في لاعبيه والامكانيات المتوفرة .والمدرب المحضوض من يجد الموهبة وليس العكس.والمدرب الناجح يجب ان يتوفر على ثقة النفس.وبعد مرور عدة شهور لم نرى لمست المدرب في المنتخب .وفي مقابلة موريتانيا لم يحرك ساكنا كأنه يشاهد فيلم.ويجب على المدرب ان يتفاعل مع اللاعبين ليكون التجاوب.وخلاصة القول المدرب لايصلح لتدريب المنتخب
مدرب فاشل
مستوى المنتخب المغربي في تراجع مستمر ولن يحقق أية نتيجة
مضيعة المال العام
كم يتطلب من الوقت يا سي خاليلوزيتش لبناء فريق قوي. هده الأسطوانة هرمنا من سماعها. الكبير كبير يا خاليلوزيتش. جمال بالماضي كون فريق في ستة أشهر بلاعبين أقل قيمة من لاعبين الفريق المغربي و مع ذالك فاز بكأس إفريقية
يتقضى ملايين كثيرة و بريد وقت أكثر : نفس الاسطوانة المشروخة.
مدرب المنتخب الوطني المغربي قال المنتخب يحتاج إلى مزيد من الوقت مع العلم أنه يضم من خيرة لاعبين في العالم والمدرب يتقلضى أجر شهري خيالي بينما مدرب فريق وطني عالمي الرجاء الرياضي لقي انتقادات من جمهور رجاوي ومهمته لم تنتهي في استحقاقات قادمة وطنيا وافريقيا
Franchement quand ce type fait un commentaire, il me provoque tellement que je peux pas m’empêcher de commenter de mon côté pour exterieuriser
La vérité c’est que j’aurais du faire entraîneur plutôt que de me casser la tête à faire des maths et de l’informatique
Dans mon domaine, la moindre erreur, t’es viré
Avec ce monsieur, il a passé plus d’ un an avec un salaire exorbitants dans un pays comme le Maroc et il dit qu’il a besoin de plus de temps pour construire
J’en peux plus de ce type
ولكن 300 مليون التي يتقاضاها شهريا كافية جدا جدا لإسكان 30 أسرة بدون مأوى شهريا. والله يخلف على دافعي الضرائب رزقهم مشى في كرة منفوخة بالبرد لا نحن فزنا بكؤوس العالم ولا فقراؤنا سكنوا ودرسوا ووووووو. أموالنا يأخذها مهرجون من أوربا
لقجع واعد اللاعبين ب 100 مليون للواحد (23 لاعب) و 200 مليون للمدرب و 50 مليون للمساعدين (13 مساعد ) من ضرائبنا إلا ربحو كاس إفريقيا ولهذا تنقول لخليلو ماتزربش سيرو شاركو ورجعو باش فلوس الضرائب تصرف على مصالح الشعب.منتخب المغرب عندو 3 حراس ومدربين للحراس ولقجع عندو نيبت،زاكي،طاوسي،مقروف،الحداوي كمستشارين أكثر عددا من مستشاري الملك
هذا ليس بمبرر نريد ناخب وطني كفى بالاستهزاء نجوم عالمية في المنتخب
يا وحيد!! ألم تستفد من تجارب من سبقوك في المنتخب والذين كانوا يقولون نفس كلامك اليوم؟!.. وفي الأخير ماذا حصل؟! .. لا شيء!! .. نحن دائماً وأبداً في البداية في حين يفوز الآخرون بالكؤوس ونحن لازلنا نبني لمستقبل لن يأتي.
بالنسبة للمنتخب فهو فريق متكامل وفي المستوى ينقصه المدرب فخليلوزيتش في وجهة نظري ضعيف. نتمنى مدربا من طينة رونار (الثعلب).
انت يا خاليلوزيتش اللذي تحتاج للوقت لكي تتأقلم مع أسود العلم و ليس المنتخب المغربي مابقى كد مافات سوف يكشف ضعفك
امر يثير دهشتي عندما اسمع مثل هذه التبريرات”خصني شوي ديال الوقت” ألم نستخلص الدروس والعبر من التجارب السابقة مع مدربين قالوا نفس الكلام؟!!!! عن أي وقت وعن اي نظام وعن اي خطة تتحدث؟ لست بخبير كروي لمى اقول لك السيد الناخب ماذا تفعل بتنجح في مهمتك فانت اهل الاختصاص ممالاشك في ذلك ولكن فقط مجرد وجهة نظر اوجها لك كمتتبع للشأن الكروي ببلادنا وهي كالآتي :يجب عدم التساهل مع اللاعبين الذين يحملون القميص الوطني من خلال تطبيق كل التداريب التي تبرمجها بشكل صارم والاجدر بحمل القميص هو من يدخل لرقعة الميدان لافرق بين من يلعب في البطولة المحلية او من يتواجد بأرض المهجر فالجميع سواسية هذا من جهة أيضا يتوجب توجيه النقد والعتاب من حين لآخر لجميع اللاعبين بعبارات مم شأنها التحفيز والابتعاد عن الغرور والتباهي فالمنتخب والمكان الذي يكون كمركز للتربص والاستعداد هو مكان لبذل الجهد وإظهار المزيد من العطاء والتضحية وليس مكان للاستجمام كفندق او spa في اعتقادهم ،كفى من هذا العبث وتقديم مبررات عير مقنعة، وبالدارجة اقول “لبغى يلعب مرحبا ولكن بين اخاي وعراق مزيان على ديك القميص لي لابس وباركا من العياقة…