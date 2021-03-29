خاليلوزيتش قبل لقاء بوروندي: المنتخب يحتاج للوقت .. والموهبة لا تكفي

جدد الناخب الوطني البوسني وحيد خاليلوزيتش التعبير عن حاجته إلى مزيد من الوقت من أجل بناء منتخب مغربي قوي، مشيراً إلى أن المجموعة الحالية تضم عددا من اللاعبين المهمين.

وأردف مدرب “الأسود”: “الموهبة وحدها لا تكفي .. المجموعة تضم %85 من اللاعبين الجدد .. نحن في البداية، هي بداية لنا جميعاً، لذلك نحتاج إلى وقت من أجل البناء، وهذا لا يحدث عبثاً”.

وأضاف وحيد خاليلوزيتش، في تصريحات على هامش الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة بوروندي، بخصوص المجموعة التي يتوفر عليها: “الأمور أكثر تعقيداً مما كنت أظن..

واسترسل المتحدث بالقول: “هناك تفاصيل تزعجني بعض الشيء .. لكن علينا المواصلة والتحلي بالعزيمة .. نحن لسنا سوى في البداية”.

وبخصوص التغييرات التي يمكن أن يحدثها على تشكيلة “الأسود” في مباراة الغد، علق وحيد خاليلوزيتش قائلاً: “منذ مجيئي وأنا أحاول تجريب أفضل الحلول الممكنة، وأواصل المحاولة لبلوغ التشكيل المثالي”.

وأكمل المدرب: “اشتغلنا منذ قرابة العام مع المجموعة، واليوم نتوفر على ترسانة مهمة، ونشتغل لبلوغ أفضل نظام وأفضل خطة لعب بعقلية طموحة وتتحلى بالعزيمة”.

ويخوض المنتخب المغربي غداً مباراته الأخيرة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا أمام بوروندي، بملعب مولاي عبد الله بالرباط، ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً، علماً أن المواجهة تبقى شكلية بعد ضمان “الأسود” تأهلهم إلى “كان 2022” على رأس المجموعة.