خاليلوزيتش يكشف لائحة المنتخب الوطني المغربي

أعلن الناخب الوطني البوسني وحيد خاليلوزيتش قائمة المنتخب الوطني المغربي، مكونة من 26 لاعبا وجهت لهم الدعوة للمشاركة في المعسكر التحضيري للمباراتين الوديتين أمام كل من منتخبي غانا، في الثامن من يونيو المقبل، وبوركينافاسو يوم 12 منه، في إطار استعدادات “أسود الأطلس” للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وشملت القائمة 6 لاعبين من البطولة؛ ويتعلق الأمر بكل من أنس الزنيتي، ورضا التكناوتي، وسفيان رحيمي، وأيوب العملود، ويحيا جبران، وأيوب الكعبي؛ في حين أوضح وحيد خاليلوزيتش أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طلب منه محاولة تقليص لائحة اللاعبين المحليين، نظرا لالتزامات الأندية الوطنية بخوض المباريات المؤجلة في فترة التوقف الدولية.

كما عرفت القائمة استدعاء اسم جديد على المنتخب الأول، ويتعلق الأمر بإلياس شعير، البالغ 23 عاما والممارس في صفوف نادي “كوينز بارك رينجرز” الإنجليزي في مركز وسط الميدان، ويلعب بالقدم اليمنى.

ويعتمد خاليلوزيتش على حراس المرمى أنس الزنيتي ورضا التكناوتي، ومنير المحمدي وياسين بونو، بجوار المدافعين سفيان شاكلة وجواد الياميق ورومان سايس، ونايف أكرد وسامي مماي وأشرف حكيمي، وأشرف لزعر وأيوب العملود وآدم ماسينا.

كما تم توجيه الدعوة إلى لاعبي وسط الميدان يحيى جبران وسفيان أمرابط، وأيمن برقوق وعادل تاعرابت، وسليم أملاح وإلياس شعير، مع المهاجمين سفيان رحيمي وأيوب الكعبي وأشرف بنشرقي، ويوسف النصيري وحكيم زياش، وزكرياء بوخلال ومنير الحدادي.