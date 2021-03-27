خاليلوزيتش ينتقد الأداء الجماعي الباهت لمنتخب "الأسود" أمام "المرابطين"

عَبّر الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، عن عدم رضاه عن أداء العناصر الوطنية خلال المباراة التي جمعتها أمس بموريتانيا، لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا التي من المنتظر أن تحتضنها الكاميرون مطلع السنة المقبلة.
وقال مدرب “أسود الأطلس” في تصريح له عقب اللقاء: “في البداية كنت سعيدا بالتأهل إلى الكان المقبل، لكنني لم أقتنع بالأداء الذي قدمناه اليوم أمام موريتانيا، فقد كان أداؤنا باهتا، ولم نُقدم ما كنا نسعى إليه”.
وأضاف المتحدث ذاته: “لقد افتقدنا للنجاعة الهجومية والسرعة في التحول من الدفاع إلى الهجوم، ما جعلنا نجد صعوبة في صناعة العديد من الفرص السانحة للتسجيل، وهذا أمر ليس بالجيد”.
وواصل المدرب البوسني حديثه، مؤكدا أنه يمتلك لاعبين بمؤهلات فنية كبيرة، “لكن المجموعة في حاجة ماسة إلى المزيد من العمل من أجل تطوير الأداء الجماعي، الذي غاب اليوم أمام المنتخب الموريتاني”.
واختتم خاليلوزيتش: “كما لا يجب أن ننسى أن ظروف المباراة كانت صعبة للغاية، بسبب الرياح القوية وأرضية الملعب الاصطناعية التي عقدت مهمتنا أمام منتخب موريتانيا، الذي استحق نقطة التعادل بعد أن ظهرنا بمستوى غير مقنع”.
وعاد المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء أمس الجمعة، بتعادل سلبي، من أرض “منتخب المرابطين”، ضمن خامس جولات المجموعة الخامسة برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021.
وضمن المنتخب الوطني تأهله إلى “كان” الكاميرون، قبل مواجهة موريتانيا، مستفيدا من تعادل بوروندي وإفريقيا الوسطى، كما سيستقبل في 30 مارس الجاري، بوروندي، ضمن آخر جولة عن التصفيات.
يا خليلو الله يهديك
الماتش كان باين معروف و بدون تعليق
المرابطون اخواننا و نتمنى ان يتاهلوا كما تاهلنا
كان عليك ان تذهب بفريق لاعبي البطولة الوطنية فقط
و عندما تختلط السياسة بالرياضة ، فالكفة الراجحة ستكون للاولى
الله غالب
لا يمكن الحكم على المنتخب من خلال هذه المباراة لانه كان واضحا أن نتيجة المباراة كانت محسومة سلفا بين المسؤولين من البلدين .و الاعتبارات السياسية لعبت دورا في الاتفاق على التعادل . و لا مانع في ذلك مادام الأمر يتعلق بشقيقتنا
لا لمدرب اجنبي نعم لمدرب وطني. انتهى الكلام
وقول كنت متافقين على التعادل و بلا فهامات ههه
لاعبي منتخب المحليين هم من يستحقون حمل قميص المنتخب الوطني الأول، و لهم خبرة دولية كذلك. أما نجوم أوروبا، فلا داعي لنا بنفقاتهم و تعجرف أكثرهم. تحس و كأن زياش يأتي للعب مع المنتخب و هو كاره لذلك، كأنه يمن على المغاربة أن إختار اللعب لبلدهم.
نفس المهازل
الله يعوانك مع هاد الفرقة، مبقينا غنقولو والو
السلام عليكم
وأنا أنتقد المدرب لفشله في خلق مباراة تليق بالمنتخب.
100 مليون شهريا للمدرب + البريمات والعلاوات + رواتب المساعدين+ رواتب مساعدي المساعدين+ المستشارين… نفرقها على الشعب وهو ناشط وفوك فكيك.
الله يعطينا وجوهكم.
انا اظن ان هد المدرب ليس هو رجل المرحلة و ان المنتخب لن يذهب بعيدا معه لانني لن ارى لحد الان بصمته التكتيكية على المنتخب و على الجامعة ان تبحث عن من يخلفه قبل فوات الاوان
بدون أعذار ، حتى لا نتحجج بأرضية الملعب و ….
المنتخب وجد صعوبة
المدرب لم يكن في المستوى المطلوب و عجز عن ايجاد الحل …
On ne pas développer le jeu dans un terrain pareil.
ملعب سيئ للغاية.
الفريق المغربي يتوفر الآن على ترسانة من اللاعبين الجيدين وهذا على حد تعبير كل المعلقين والملاحظين الرياضيين داخل وخارج المغرب
نتمنى ان يتم توظيفهم بشكل جيد وخاصة فيما يرتبط باللعب الجماعي …
والفريق الحالي صراحة له فرصة مواتية للظفر بكأس أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون.
نتمنى لهم جميعا التوفيق.
حقيقة أن منتخب بهد الأداء متواضع صعب جداً أن يتأهل الى كأس العالم وهناك لاعبين مثل نور الدين المرابط وبلهندة وبنعطية و الأحمدي أن وبوصوفة يصعب تعويضهم في الوقت راهن
ليس العيب في اللاعبين او المدرب وانما العيب قادم من كورونا فقد تعود الجميع على اتهامها بانها السبب في كل ما يصير
فلا تقلق
Les mauritaniens ont joué mieux que nous. Nos joueurs, avec tout le respect que je leur dois, il ne sont pas disciplinés
On en a marre des entraîneurs étrangers
le budget de ce staff peut être investi sur nos joueurs locaux qui sont très fort et très respectueux et ولاد الشعب
quand est ce que la fédération va se reveiller
on veut un Ammouta, Sellami,
Dima Maroc, Dima WAC
Écarter les joueurs Botolistes de l’EN (hier 2 joueurs ont joué 50 minutes sur les 990 disponibles) est la meilleure stratégie pour rabaisser le foot, locomotive des sports au niveau des clubs nationaux et décourager nos jeunes pour y adhérer. Même si ces binationaux (qui ont différentes langues maternelles et de lointaines origines marocaines pour certains d’entre eux) pourraient gagner la Coupe du Monde, interdire l’accès des joueurs des clubs nationaux à l’EN c’est condamner le sport local à la médiocrité et stigmatiser la jeunesse nationale . Ouvrir grandement l’EN aux joueurs de la Botola permettrait à nos joueurs de briller à l’international sur la vitrine de l’EN et de s’exporter aux bénéfices des clubs locaux et de leurs programmes de recrutement, d’équipement et d’encadrement.
اسئلوه هل هو راض على مستحقاته أم لا ٠فريق مكون من نجوم الليكا و البندسليكا و٠٠٠يتعادل مع موريتان وجب التفكير في في مستقبل هذا خونا
الاحظ بان المدرب له شخصية ضعيفة في الملعب تحس به كانه متفرج من الجمهور كان عليك ان تدخل لاعبي البطولة لانهم دارسين الملاعب الافريقة
هو فى الحقيقة ربحنا جوج لاعابة آدم ماسينة ومنير الحداوي ولكن مدرب المنتخب بغينا مغريبي فلوس الشعب الهم فى واحد ولد بلادنا
كملاحضة لاحضت ان زياش زاد فيه وكثر العياقة كيبقى لاعب ممتاز
ترسانة من المحترفين و ضجة إعلامية رافقت المباراة و الحصيلة مخجلة نتيجة و أداء…من وجهتي نظري المنتخب المحلي أقوى وأكثر فعالية بجميع خطوطه من المنتخب الأول إذا ما استحضرنا المشاركة الأخيرة في الشان الأفريقي.
منتخب بميزانية ضخمة و رواتب خيالية و متاح له طائرات خاصة و فنادق فخمة و تربصات إعدادية في أغنى الدول ، و في الأخير لعب باهت و بدون لقب قاري معترف به منذ السبعينات
nos joueurs n etaient pas au top de leur performance comme dans leur club !nous avons de grands techniciens et au jeu individuel tres atrayant mais au groupe il manque une cohesion et un jeu uniforme et collectif. il faut dire aussi que la nature du terrain et le vent qui sevissait ne s appretaient pas a un jeu de qualite. soyons plus indulgent nous avons neamoins une grande equipe qui nous fera oublier bientot ce passage negatif .
يجب تغيير هذا المدرب في اسرع وقت ممكن لان يتقاضا اموالا كبيرة بدون فائدة.
مدرب ضعيف جدا جدا,يدرب لا عبين كبار على المستوى العالمي ويقول هذا الكلام
Cette équipe avec son entraîneur va droit au mur et les jours qui viennent nous le prouvera
Des joueurs qui n’ont aucun respect pour leur pays et se croient les dieux du foot alors qu’ils très médiocres
Je garderais yassine Bono, ensseri, hakimi, et je jete tous
Le reste on l’a déjà dans notre botola
Franchement nous avons des joueurs dans la botola nettement meilleurs que ces guignols
Ziyach c’est un mec que je peux pas supporter
L’orgueil du quartier et la tête têtu d’un ignorant
اللعب مع منتخبات إفريقية تعتمد على الاندفاع البداني يجب ان يكون لمنتخب المحلين الدين حصلوا على العلامة الكاملة في الشأن
موريتانيا التي عدد سكانها اليوم فقط ثلاثة ملايين وقبل اثنا عشر قرنا كانوا عددا مهملا أصبحت هي منتخب المرابطين أمام الدولة الأعرق التي سكانها اليوم اربعين مليون و عددهم قبل اثنا عشر قرنا كان قرابة مليون .. بتعرف إيه عن المنطق يا مرسي !?
خاليلوزيتش : حزموني و رزموني و لا تعولوش عليا
الله يلعن اللي ما يحشم.
زعما هاد الأداء الباهت السؤولية ديال من؟
لماذا لا تنتقد نفسك اسي خليلوفيتش وتعتدر للمغاربة بذل لزم الاعبين وتمشي بحالك.
المحترفين مستواهم جد متوسط ويشكرون على تضحياتهم و الحضور لتمثيل المغرب
المحليين ايضا مستواهم جد محدود ولياقة بدنية ضعيفة
هاد الشي اللي عطا الله و السوق
و المهم هم المشاركة….
وماذا عنك انت كمدرب،ما هي الإضافة التي أتيت من أجلها،ما هو التكتيك الذي اعتمدتها في هذه المقابلة وسياساتها!!!!؟ مدرب سيهوي بالمنتخب إلى أسفل السافلين،والله ما لمست له أثرا إيجابيا على المنتخب بل بالعكس زاده ضعفا وشتاتا.المرجو من المسؤولين تدارك الأمر قبل فوات الأوان وتعويض لمدرب مغربي وازن مثل عموتة
المغرب لعب مقابلة كلها اعتماد على أجنحة وكورت الطويلة .و رئسية نصيري…..وسط ميدان هجومة غير موجود .. ..كدلك عل كل الاعبين اشتغال على قدف من بعيد وتسجيل.. . ويجب منادات على بن شرقي فهو يجيد مراوغة وتوغل داخل مربع ..تعرابت ليس مؤهل للعب في المنتخب….
الاعتراف سيد الادلةاذا اعترف المدرب بان اللاعلين يتوفرون على فنيات وقدرات وكان الاداء باهت فالغلط هو المدرب الذي لن يستطع طول هذع المدة لن يصنع منه اللاعبين دوي قدرات عالية لم يستطع ان يصتع منهم فريقا متجانس. فلقد اعترف بضعفه كمدرب والا ما هو دور المدرب؟
علاه اشنو كدير انت بالسلامة؟.ياك انت المسؤول عن كل شيء ؟ مدرب فاشل اصلا .البارحة ظهر حليا ان لمسة المدرب غاءبة تماما اتمنى ان يسرع لقجع بايجاد مدرب يقود هذا المنتخب قبل فواة الاوان.
ذكرتني المقابله ب سبعينيات القرن الماضي في ادغال أفريقيا. عشب لا يليق بمقابله دوليه زائد التدخلات العنيفه. نتمنى للكره الافريقيه ان ترقى لما يشرف منتخباتها قاريا و دوليا.
شكون المسؤول عن هذا الاداء.بسرعة رجعت الاخفاق للاعبين وتقول لدينا لاعبين بمؤهلات فنية قوية اذن الخلل فيك انت لانك لا تعرف كيف توظفهم احسن توظيف.لم تستطع ذلك لانك مدرب فاشل وابتلتنا الجامعة بيك.فحتى اختياراتك فاشلة.الله يعفو علينا منك