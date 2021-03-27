خاليلوزيتش ينتقد الأداء الجماعي الباهت لمنتخب "الأسود" أمام "المرابطين"

عَبّر الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، عن عدم رضاه عن أداء العناصر الوطنية خلال المباراة التي جمعتها أمس بموريتانيا، لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا التي من المنتظر أن تحتضنها الكاميرون مطلع السنة المقبلة.

وقال مدرب “أسود الأطلس” في تصريح له عقب اللقاء: “في البداية كنت سعيدا بالتأهل إلى الكان المقبل، لكنني لم أقتنع بالأداء الذي قدمناه اليوم أمام موريتانيا، فقد كان أداؤنا باهتا، ولم نُقدم ما كنا نسعى إليه”.

وأضاف المتحدث ذاته: “لقد افتقدنا للنجاعة الهجومية والسرعة في التحول من الدفاع إلى الهجوم، ما جعلنا نجد صعوبة في صناعة العديد من الفرص السانحة للتسجيل، وهذا أمر ليس بالجيد”.

وواصل المدرب البوسني حديثه، مؤكدا أنه يمتلك لاعبين بمؤهلات فنية كبيرة، “لكن المجموعة في حاجة ماسة إلى المزيد من العمل من أجل تطوير الأداء الجماعي، الذي غاب اليوم أمام المنتخب الموريتاني”.

واختتم خاليلوزيتش: “كما لا يجب أن ننسى أن ظروف المباراة كانت صعبة للغاية، بسبب الرياح القوية وأرضية الملعب الاصطناعية التي عقدت مهمتنا أمام منتخب موريتانيا، الذي استحق نقطة التعادل بعد أن ظهرنا بمستوى غير مقنع”.

وعاد المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء أمس الجمعة، بتعادل سلبي، من أرض “منتخب المرابطين”، ضمن خامس جولات المجموعة الخامسة برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021.

وضمن المنتخب الوطني تأهله إلى “كان” الكاميرون، قبل مواجهة موريتانيا، مستفيدا من تعادل بوروندي وإفريقيا الوسطى، كما سيستقبل في 30 مارس الجاري، بوروندي، ضمن آخر جولة عن التصفيات.