خاليلوزيتش يُهنّئ فضال والعربي بلقب الدوري

حرص الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، على تهنئة مدافع “أسود الأطلس” زهير فضال والمهاجم يوسف العربي بعد تتويجهما بلقبي الدوري البرتغالي واليوناني على التوالي.

ونشر المدرب البوسني صورتين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” لكل من فضال والعربي بقميص المنتخب، أرفقهما بتهنئة خاصة باسمه وباسم كافة أعضاء الطاقم التقني للمنتخب الوطني الأول.

وأضاف خاليلوزيتش: “نهنئ زهير فضال الذي توج مع فريقه سبورتينغ لشبونة بلقب البطولة البرتغالية بعد 19 سنة من الانتظار. والتهنئة أيضا ليوسف العربي الذي توج بطلا لليونان رفقة ناديه أولمبياكوس”.

ويسعى الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش إلى برمجة مباراتين وديتين لـ”الأسود” في يونيو المقبل، من أجل التخفيف من الفراغ الذي سيُخلفه تأجيل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكان المدرب البوسني اجتمع قبل أيام بباقي أفراد الطاقم التقني للمنتخب الأول، من أجل تعديل بعض النقاط في البرنامج الإعدادي لـ”أسود الأطلس” الشهر المقبل، بعد تأجيل مباريات التصفيات “المونديالية”.

ووفق المصادر نفسها فإن خاليلوزيتش يُمني النفس بإجراء مباراتين وديتين من أجل الحفاظ على تنافسية وانسجام المجموعة، وكذلك منح الفرصة لعدد من الأسماء التي يُريد الوقوف على مدى جاهزيتها للتواجد ضمن المنتخب في المباريات الرسمية المقبلة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن قبل أيام، عبر بلاغ رسمي، تأجيل الإقصائيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم “قطر 2022”.