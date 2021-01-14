خبراء: عدوى "كورونا" تعطي 5 شهور من المناعة

ذكرت وكالة الصحة العامة بإنجلترا أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس “كوفيد-19” يمكن أن تكون لديهم حصانة لما يصل إلى خمسة أشهر بعده، ولكن يمكنهم نقله إلى الآخرين.

وقالت الوكالة إنها تجري اختبارات على عشرات الآلاف من العاملين في مجال الصحة عبر بريطانيا، منذ يونيو الماضي، حول الأجسام المضادة.

وقد وجد باحثو الهيأة نفسها أن الأشخاص يمكن أن يكونوا محميين بنسبة 83 بالمائة من الفيروس بعد إصابتهم، ويبدو أن الحماية تستمر لخمسة أشهر.

بين 18 يونيو و24 نونبر الماضيين، رصد العلماء 44 إعادة عدوى محتملة؛ اثنتان منها محتملتان و42 ممكنة، من أصل 6614 مشاركا جاءت نتائجهم إيجابية للأجسام المضادة.

ولكن الدليل الأول من المرحلة السابقة للدراسة يشير إلى أن بعض الأشخاص الذين يحملون مستويات مرتفعة من الفيروس يمكن أن ينقلوه إلى الآخرين.

ولم يتحقق الفريق من الاستجابات المناعية تجاه لقاحات “كوفيد-19” التي بدأ توزيعها في بريطانيا، منذ نونبر؛ وسوف يتحقق من ردود فعل أجسام الأشخاص تجاه اللقاحات في وقت لاحق من العام الجاري.